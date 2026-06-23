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రెండు చోట్ల ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు నింపితే నోటీసులు జారీ! - అధికారుల వార్నింగ్

వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో 2 ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు నింపితే భవిష్యత్తులో ఆ ఓటర్లకు ఇబ్బందులు - వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో ఓట్లు ఉంటే నోటీసులు - ఎస్‌ఐఆర్‌ ముగిశాక చర్యలుంటాయన్న ఎన్నికల అధికారులు

SIR
SIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 8:52 PM IST

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Notices To Be Issued If Votes Are Held In Different States : ప్రత్యేక సమగ్ర సర్వే (ఎస్ఐఆర్)లో వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో 2 ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు నింపితే భవిష్యత్తులో ఆ ఓటర్లకు ఇబ్బందులు తప్పవని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం హెచ్చరిస్తోంది. భారత ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం 31 ప్రకారం జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా విధించే అవకాశాలు ఉంటాయని వెల్లడిస్తోంది.

రెండోసారి నమోదు చేసుకోవద్దు : తెలంగాణలో ఏపీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఉత్తరాదికి చెందిన ప్రజలు ఉద్యోగం, వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడ్డప్పటికీ, సొంత ప్రాంతాలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఎంతో మందికి సొంత ప్రాంతాల్లో కూడా ఓటు హక్కు ఉంది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ దశలవారీగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రక్రియ ముగిసిన రాష్ట్రాల్లోని వారు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు అందించి అక్కడ ఓటు నమోదు చేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జూన్​ 25 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, దిల్లీలో సర్వే 30వ తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎన్యూమరేషన్‌ పూర్తి చేసినవారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణలో పూర్తి చేసినవారు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎట్టిపరిస్థితుల్లో రెండోసారి నమోదు చేసుకోవద్దని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తెలిపారు.

విచారణ చేశాక చర్యలు తీసుకుంటాం : తెలంగాణలో ఒకే వ్యక్తికి 2 చోట్ల ఓట్లు ఉంటే 'డెమోగ్రఫీ సిమిలర్‌ ఎంట్రీస్‌' ద్వారా అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. కానీ తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఓట్లు ఉంటే గుర్తించడానికి ప్రస్తుతానికి ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ లేదు. దీంతో ఈసీఐ వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో ఓట్లు ఉంటే గుర్తించడానికి ఏఐ సాంకేతికతతో కేంద్రీకృత వ్యవస్థను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. సర్వే ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత కేంద్రం తీసుకొచ్చే ఈ సాంకేతికతో 2 ఓట్లు ఉన్నవారిని గుర్తించి, ఈఆర్వోలు విచారణ చేశాక చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు అంటున్నారు.

ఒకే రాష్ట్రంలోనే ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని నింపాలి : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్లుగా నమోదైన ఎంతోమంది 2 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. వీటిని కొనసాగించడానికి, తమ ఆస్తుల రక్షణకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను నింపాలని ఆలోచిస్తున్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని శివారు జిల్లాలకు చెందిన వారు ఉమ్మడి వికారాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాల పరిధిలో ఓటర్లుగా ఉన్నారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన పలువురి పేర్లు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల పరిధిలో ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఓటర్లు కూడా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు సరిహద్దు జిల్లాల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు. వలస కార్మికులది కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఇలాంటి వారు చిక్కుల్లో పడకుండా ఒకే రాష్ట్రంలోనే ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని నింపాలని అధికారులు సూచనలు చేస్తున్నారు.

ఎవరి ఓటు తొలగించం : ఎస్‌ఐఆర్‌ సర్వేపై ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలంగాణ ప్రధాన ఎన్నికల శిక్షణ నోడల్‌ అధికారి చెన్నయ్య తెలిపారు. బీఎల్‌వోలు అందించే ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం మీద మీకు తెలిసినంత వరకు సమాచారం ఇచ్చి సంతకం పెడితే చాలని, డ్రాఫ్ట్‌ నోటిఫికేషన్‌లో మీ పేరు ఉంటుందని అన్నారు. ఆ పత్రంలో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటేనే ఈఆర్వో నుంచి నోటీసులు వస్తాయని, అప్పుడు ధ్రువపత్రాలు సమర్పించాలని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి ఓటు తుది జాబితాలో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. వివరణ తీసుకోకుండా ఎవరి ఓటు తొలగించమని హామీ ఇచ్చారు.

హైదరాబాద్‌ నగరంలోని తెలంగాణ మీడియా అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో సంస్థ ఛైర్మన్‌ కె.శ్రీనివాసరెడ్డి అధ్యక్షతన ఎస్‌ఐఆర్‌పై జర్నలిస్టులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఓటర్ల మ్యాపింగ్‌ జరిగినా, జరగకపోయిన ఓటర్ల జాబితాలో అర్హుల పేర్లు ఉంటాయని చెన్నయ్య స్పష్టం చేశారు. సర్వే అనంతరం బీఎల్‌వోల వారీగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు ఇచ్చిన వారి పేర్లు, ఇవ్వని వారి పేర్లు కూడా ప్రచురిస్తామని తెలిపారు. ఈసీఐనెట్‌ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడం ద్వారా ఓటరు సందేహాలు దాదాపుగా పరిష్కారం అవుతాయని వెల్లడించారు.

ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారం నింపితేనే ఓటు - లేదంటే జాబితాలో పేరు గల్లంతే

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IF VOTES ARE HELD IN TWO STATES
SIR PROCESS IN TELUGU
రెండు ఓట్లు ఉంటే చర్యలు
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