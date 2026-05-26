ఎస్ఐఆర్-2026 పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తాం: సీఈవో వివేక్ యాదవ్
ఎస్ఐఆర్-2026 - 4.16 కోట్ల ఓటర్లకు ఇంటింటికీ ఫారాలు - జూలై 21న ముసాయిదా, సెప్టెంబర్ 22న తుది జాబితా - ఎస్ఐఆర్పై అఖిలపక్ష భేటీ బీఎల్ఏలను నియమించాలని పార్టీలకు సీఈవో స్పష్టీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 7:19 PM IST
Election Officer Vivek Yadav Explained SIR Process with Political Parties Pepresentatives: రాష్ట్రంలో చేపట్టిన ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్)-2026 ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, దశలవారీగా నిర్వహిస్తున్నామని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్ తెలిపారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమై ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.
ఇంటింటికీ ఫారాలు: ప్రతి అర్హత గల ఓటరు జాబితాలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఈవో స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 4.16 కోట్ల మంది ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్లు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే ఉన్న ఓటరు జాబితా ఆధారంగా కొంత మేర ముందుగానే వివరాలు నింపిన ఫారమ్లను 46,397 మంది బూత్ లెవెల్ అధికారులు (బీఎల్వోలు) ఇంటింటికీ వెళ్లి అందజేస్తున్నారని వివరించారు.
జూలై 21న ముసాయిదా, సెప్టెంబర్ 22న తుది జాబితా: ఓటరు జాబితాలో ఇప్పటికే పేరు ఉన్నవారు కేవలం ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్ను మాత్రమే సమర్పిస్తే సరిపోతుందని, అదనపు పత్రాలు అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఫారమ్లు స్వీకరించినప్పుడు బీఎల్వోలు రసీదులు ఇస్తారని తెలిపారు. జూలై 14లోపు ఫారమ్లు సమర్పించిన వారి పేర్లతో ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను జూలై 21న విడుదల చేయనున్నట్లు చెప్పారు. తుది ఓటర్ల జాబితాను సెప్టెంబర్ 22న విడుదల చేస్తామని పార్టీలకు సీఈవో తెలిపారు.
మరిన్ని బీఎల్ఏలను నియమించండి: రాజకీయ పార్టీలు మరిన్ని బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లను (బీఎల్ఏలు) నియమించి ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ, బీజేపీ, సీపీఎం, టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ, జనసేన పార్టీల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
'ఉత్తరాది తరహా తొలగింపులు వద్దు': అఖిలపక్ష సమావేశంలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు పలు సూచనలు చేశారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓట్లు తొలగించారనే వార్తలు వచ్చినందున ఏపీలో అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా చూడాలని వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నాని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఓట్లు తొలగించిన విధానాన్ని ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు సీపీఎం నేత వి. వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు. ఎస్ఐఆర్ విధానాన్ని పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని బీజేపీ నేత రమేష్ నాయుడు కోరారు.
