మహబూబ్నగర్లో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికలు - కీలకం కానున్న ఎక్స్ అఫిషియో ఓటు
11 మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్కు స్పష్టమైన మెజారిటీ - ఇతరుల మద్దతుతో మహబూబ్నగర్, దేవరకద్ర, గద్వాలలో గెలుపు - అయిజలో బీఆర్ఎస్, వడ్డేపల్లిలో ఫార్వార్డ్బ్లాక్కి ఛైర్మన్ పీఠం, అనంతరం కాంగ్రెస్లో చేరిక
Published : February 16, 2026 at 8:23 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఒక కార్పోరేషన్, 18 మున్సిపాలిటీల్లో కార్పొరేషన్ మేయర్, ఛైర్మన్ ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధమైంది. మహబూబ్నగర్ కార్పోరేషన్లో 60 డివిజన్లుండగా కాంగ్రెస్ 29 స్థానాలు మాత్రమే గెలుచుకుంది. ఐదుగురు స్వతంత్రులు గెలుపొందగా అందులో నలుగురు కాంగ్రెస్ నుంచి టికెట్ దక్కకపోగా బరిలో నిలిచి గెలుపొందినవారే. వారి మద్దతు కాంగ్రెస్ ఛైర్మన్ పీఠాన్ని దక్కించుకోనుంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు, స్వతంత్రులు ఇప్పటికే శిబిరాలకు తరలివెళ్లారు. వారంతా నేరుగా ప్రమాణ స్వీకారం మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికకు హాజరుకానున్నారు. కాగా మహబూబ్నగర్ కార్పోరేషన్ మేయర్ పదవి బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ అయింది. మేయర్ పదవి కోసం కాంగ్రెస్లోనే కీలకంగా ఇద్దరు కార్పోరేటర్లు పోటీ పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిప్యూటీ మేయర్ పదవి కోసం పోటీ తీవ్రంగా ఉండటంతో కార్పోరేటర్ల అభిప్రాయ సేకరణ చేసి అధిష్ఠానం నిర్ణయం మేరకు మేయర్ పేరును సీల్డ్ కవర్లోనే పంపినట్లు సమాచారం.
ఛైర్మన్ స్థానం బీసీ మహిళకు అవకాశం : భూత్పూరు మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్కు స్పష్టమైన మెజార్టీ ఉంది. 8వ వార్డు నుంచి గెలుపొందిన బాల్కోటికి ఛైర్మన్ పదవి కట్టబెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వైస్ఛైర్మన్ ఎవరో సీల్డ్ కవర్లోనే నేడు ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దేవరకద్రలోనూ కాంగ్రెస్ 12 వార్డుల్లో 6 దక్కాయి. స్వతంత్ర అభ్యర్ధి మద్దతుతో ఛైర్మన్ పదవిని అధికార కాంగ్రెస్ దక్కించుకోనుంది. బీసీ మహిళకు రిజర్వైన ఛైర్మన్ స్థానం కౌన్సిలర్ దమయంతికి దక్కే అవకాశం ఉంది. నారాయణపేట మున్సిపాలిటీ జనరల్ మహిళకు రిజర్వైంది. అక్కడ 24 వార్డులకు బీజేపీ 11 గెలుచుకుంది. స్వతంత్ర అభ్యర్ధి ఒకరు బీజేపీలో చేరడంతో ఆ పార్టీ బలం 12కి పెరిగింది.
టాస్, డిప్ పద్ధతిలో ఛైర్మన్ని ఎన్నిక : మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ ఓటుతో ఛైర్మన్ పీఠాన్ని బీజేపీ కైవసం చేసుకోనుంది. ఛైర్మన్ పదవి ఎవరికి దక్కనుందో అధిష్ఠానం నిర్ణయించనుంది. కాంగ్రెస్ ఏడు వార్డులు గెలుచుకుంది. బీఆర్ఎస్ ఇద్దరు కౌన్సిలర్లు, ఇద్దరు ఎంఐఎం, మరొకరు ఆలిండియా ఫార్వార్డ్ బ్లాక్ కౌన్సిలర్లు జట్టు కడితే కాంగ్రెస్ బలం 12కి చేరుతుంది. ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యురాలిగా నారాయణపేట ఎమ్మెల్యే పర్ణికారెడ్డి ఓటు వేస్తే కాంగ్రెస్ బలం 13కు చేరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో టాస్, డిప్ పద్ధతిలో ఛైర్మన్ని ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది. బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ మద్దతిస్తారా లేదా అన్నదే ప్రశ్నగా మిగిలింది. బీఆర్ఎస్ మద్దతు లేకుండా నారాయణపేట కాంగ్రెస్ ఖాతాలో చేరే అవకాశం లేదు.
కోస్గీలో కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్ : మక్తల్లో కాంగ్రెస్కి స్పష్టమైన మెజారిటి ఉంది. బీసీ సామాజికవర్గం నుంచి నలుగురు, జనరల్ నుంచి ఇద్దరు ఛైర్మన్ పదవి కోసం పోటీపడుతున్నారు. ఎవరిని పదవి వరించనుందో ఛైర్మన్ ఎన్నిక సమయంలో తేలనుంది. కోస్గీలో కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఛైర్మన్గా నాగులపల్లి నరేందర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మద్దూరులో హస్తం పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం ఉంది. పోటీ తీవ్రంగా ఉన్నందున ఛైర్మన్ ఎవరో ఇవాళే వెల్లడి కానుంది. నాగర్కర్నూల్, కల్వకుర్తి, కొల్లాపూర్లో కాంగ్రెస్ ఛైర్మన్ ఎంపిక ప్రక్రియ దాదాపుగా పూర్తైంది. పేర్లు ఛైర్మన్ ఎంపిక సందర్భంగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. కల్వకుర్తి ఛైర్మన్ బృంగి రత్నమాల ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
వనపర్తిలో ఛైర్మన్ పీఠం అధికార పార్టీ ఖాతాలో : వనపర్తిలో ఛైర్మన్గా 33వ వార్డు కౌన్సిలర్ మాధవి, డిప్యూటీ ఛైర్మన్ గా 5వ వార్డు కౌన్సిలర్ వెంకటేశ్వర్లు ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆత్మకూరు ఛైర్మన్ స్థానాన్ని హస్తం పార్టీ గెల్చుకోగా ఏడో వార్డు కౌన్సిలర్ నాగమణి, పదో వార్డు కౌన్సిలర్ జుబేదా ఆ పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నారు. డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా నల్లగొండ శ్రీనివాసులు ఎన్నిక లాంఛనమే. కొత్తకోట మున్సిపాలిటీని కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంది. 9వ వార్డు కౌన్సిలర్ అరుణ ఛైర్మన్, డిప్యూటీ ఛైర్మన్ గా 13వ వార్డు కౌన్సిలర్ సునీత పల్లవి ఎన్నికకానున్నారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పేర్లు ప్రకటించింది.
పెబ్బేరు ఛైర్మన్ పదవిపై స్పష్టత లేదు : పెబ్బేరు మున్సిపాలిటీ జనరల్కు రిజర్వ్ అయినందున 9 వార్డు కౌన్సిలర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్, వైఎస్ ఛైర్మన్ రెండో వార్డు కౌన్సిలర్ సుమిత్రకు దక్కే అవకాశం ఉంది. అమరచింతలో హంగ్ ఏర్పడింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీకి చెరో మూడు స్థానాలు, సీపీఎంకు ఒక వార్డు దక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో విపక్షాలు కలిసి ఛైర్మన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోనున్నాయి. ఎవరికి ఛైర్మన్ పదవి ఇవ్వాలనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. చెరో రెండున్నరేళ్లు ఛైర్మన్ పదవి అనుభవించాలని నిర్ణయానికి వచ్చాయి. కాని ఎవరు ముందు ఆ పదవిని చేపట్టాలన్నది సమస్యగా మారింది. మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి సైతం ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యునిగా అక్కడే ఓటు నమోదు చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్, సీపీఎం, మంత్రి ఓటు కలిసినా అధిక్యం రాదు. ఎవరు ఛైర్మన్ పీఠాన్ని అధిరోహిస్తారో వేచి చూడాల్సిందే.
గద్వాల్లో హంగ్ : ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజార్టీ రాలేదు. స్వతంత్రులు, ఎంఐఎం మద్దతుతో ఛైర్మన్ పీఠాన్ని కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అలంపూర్ మున్సిపాలిటీలో హంగ్ వచ్చింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లు చెరో ఐదు స్థానాలు దక్కాయి. ఎమ్మెల్యే విజయుడు ఎక్స్ అఫిషియో ఓటు ద్వారా అలంపూర్ పీఠాన్ని బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకోనుంది. 6 వార్డు కౌన్సిలర్ పిండి జయరాములును ఛైర్మన్ పదవి వరించే అవకాశం ఉంది. అయిజలో బీఆర్ఎస్కు స్పష్టమైన మెజార్టీ ఉంది. బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ సీఎం. సురేష్ ఛైర్మన్ పదవిని దక్కించుకోనున్నారు. వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీని ఆలిండియా ఫార్వార్డ్ బ్లాక్ చేజిక్కించుకుంది. ఛైర్మన్ స్థానం కోసం ఐదువార్డు కౌన్సిలర్ యుగందర్ రెడ్డి, నాలుగో వార్డు కౌన్సిలర్ మంజుల పోటీ పడుతున్నారు.
