ఇబ్రహీంపట్నంను దక్కించుకున్న బీఆర్ఎస్ - ఖానాపూర్ ఎన్నిక వాయిదా
ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మెన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికపై వీడిన ఉత్కంఠ - ఇబ్రహీంపట్నంను దక్కించుకున్న బీఆర్ఎస్ - ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా
Published : April 4, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 4:35 PM IST
Khanapur and Ibrahimpatnam Municipal Chairman Election : ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ఛైర్మన్ ఎన్నికపై ఉత్కంఠకు తెరపడింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ పార్టీ దక్కించుకుంది. ఛైర్మన్గా టేకుల సుదర్శన్రెడ్డిని ఎన్నుకున్నారు. వైస్ ఛైర్పర్సన్గా బీజేపీ కౌన్సిలర్ ముత్యాల శ్యామల ఎన్నికయ్యారు.
ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా : మరోవైపు ఖానాపూర్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక నేపథ్యంలో కౌన్సిలర్ల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. చేతులు ఎత్తే క్రమంలో కౌన్సిలర్ల మధ్య వివాదం నెలకొంది. అధికారులతో ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో ఛైర్మన్ ఎన్నిక గందరగోళం మధ్య వాయిదా పడింది.
ముందుగా ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక వేళ అధికారులు బీజేపీ అభ్యర్థి మౌనిక పేరు ప్రతిపాదించారు. మౌనికకు మద్దతుగా ఎనిమిది మంది కౌన్సిలర్లు చేతులెత్తారు. ఎన్నిక తీరుపై ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ముందుగా బీజేపీ అభ్యర్థి పేరు ఎలా ప్రతిపాదిస్తారంటూ ఆందోళన చేశారు. అధికారులతో వెడ్మ బొజ్జు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఛైర్మన్ ఎన్నికను రేపటికి వాయిదా వేశారు. ఎప్పుడు నిర్వహించాలనే దానిపై సందిగ్ధత నెలకొంది. సమావేశం నుంచి ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు బయటకు వెళ్లిపోయారు. మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆందోళన చేశారు. వెడ్మ బొజ్జుకు, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. తమ అభ్యర్థికి మెజారిటీ ఉన్నా ఛైర్మన్గా ప్రకటించలేదని బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆందోళన చేశారు.
ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 వార్డుల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ముగ్గురు కౌన్సిలర్లు గెలుపొందగా స్వతంత్రంగా గెలిచిన మూడోవార్డు కౌన్సిలర్ కాంగ్రెస్లో చేరడం, ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ అఫీషియో ఓటుతో ఆ పార్టీ బలం ఐదుకు చేరింది. బీఆర్ఎస్కు నలుగురు కౌన్సిలర్లు, బీజేపీకి నలుగురు కౌన్సిలర్లు ఉండటంతో ఖానాపూర్లో హంగ్ ఏర్పడి ఉమ్మడి జిల్లాలోనే ఖానాపూర్ రాజకీయం ఆసక్తికరంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కలిసి అధికారం చేజిక్కుంచుకోవాలని చూస్తుంటే, ఛైర్మన్ పదవి చేజారకుండా అధికార పార్టీ ఎత్తుగడలు వేస్తోందని సమాచారం.
క్యాతనపల్లిలో కారు జోరు : మరోవైపు మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్గా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సంధ్యారాణి ఎన్నికయ్యారు. వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవిని సీపీఐ అభ్యర్థి సరిత దక్కించుకున్నారు. ఈ ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లు దూరంగా ఉన్నారు.
