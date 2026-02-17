ETV Bharat / state

హంగ్ మున్సిపాలిటీలపై కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​ల దృష్టి - ప్రత్యేక అబ్జర్వర్ల నియామకం

వాయిదాపడిన 11 మున్సిపాలిటీల్లో నేడు ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక - 8 మున్సిపాలిటీలకు ప్రత్యేక అబ్జర్వర్లను నియమించిన కాంగ్రెస్ - వాయిదాపడిన మున్సిపాలిటీలను దక్కించుకోవాలని

Hung Municipalities (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 8:40 AM IST

Chairpersons and Vice Chairpersons in Municipalities : సోమవారం వాయిదాపడిన 11 మున్సిపాలిటీల్లో నేడు ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 8 మున్సిపాలిటీలకు ప్రత్యేక అబ్జర్వర్లను నియమించింది. తొర్రూరుకు ఎంపీ రఘురాంరెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు రాజేందర్‌రెడ్డి, నాగరాజు, జనగామ మున్సిపాలిటీకి బీర్ల ఐలయ్య, గండ్ర సత్యనారాయణ, ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీకి ఎమ్మెల్యేలు బాలు నాయక్, వీర్లపల్లి శంకర్, క్యాతనపల్లికి మంత్రి పొన్నం, ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ, ఖానాపూర్‌కు ప్రభుత్వ విప్‌ ఆది శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి, ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీకి ఎమ్మెల్యేలు రామ్మోహన్‌రెడ్డి, శ్రీ గణేష్ నియామకం అయ్యారు. కాగజ్‌నగర్‌ మున్సిపాలిటీకి ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సుదర్శన్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ సాగర్‌రావు, జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డిలని టీపీసీసీ నియమించింది. మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక సజావుగా జరిగేలా పార్టీ పరంగా అబ్జర్వర్ల నియమించినట్లు పేర్కొంది.

క్షేత్రస్థాయిపై కేటీఆర్​ సమీక్ష : హంగ్ వచ్చి చైర్‌పర్సన్ ఎన్నికలు వాయిదాపడిన మున్సిపాలిటీలపై ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్​ఎస్ సైతం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఎన్నికలు జరగనున్న ఎనిమిది పట్టణాలకు సీనియర్ నేతలను ఇన్‌ఛార్జీలుగా నియమించారు. ఆయా మున్సిపాలిటీల స్థానిక నాయకత్వం, నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్‌ఛార్జీలతో మాట్లాడిన కేటీఆర్ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై సమీక్షించారు. స్థానిక నాయకత్వానికి అన్ని విధాలా అండగా నిలబడేందుకు, ఎన్నికల ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించేందుకు పార్టీతరపున సీనియర్ నాయకులను ఇన్‌ఛార్జిలుగా పంపుతున్నట్లు తెలిపారు.

ఇంఛార్జుల నియామకం : కేటీఆర్​ ఆదేశాలతో పార్టీ సీనియర్ నేతలు తమకు కేటాయించిన మున్సిపాలిటీలకు బయలుదేరి వెళ్లారు. ఇవాళ ఎన్నికలు జరగనున్న 8 మున్సిపాలిటీల్లో బీఆర్​ఎస్​ స్పష్టంగా ఛైర్మన్ పీఠాలను గెలుచుకునే అవకాశం ఉందని పార్టీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. తొర్రూరుకు ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి, మాజీమంత్రి సత్యవతిరాథోడ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దిసుదర్శన్‌రెడ్డిని ఇన్‌ఛార్జీగా నియమించారు. జనగామకు మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండప్రకాష్, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, క్యాతనపల్లికి ఎమ్మెల్యే కోవాలక్ష్మి, ఖానాపూర్‌ బాధ్యతలను ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్‌కి అప్పగించారు.

మా విజయాన్ని అడ్డుకోలేరు : ఇంద్రేశం ఇన్‌ఛార్జ్‌గా ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డిని నియమించారు. కాగజ్​నగర్‌కు మాజీమంత్రి జోగు రామన్న, జహీరాబాద్ కు ఎమ్మెల్యేలు చింతాప్రభాకర్, సునీతా లక్ష్మారెడ్డికి ఇన్‌చార్జులుగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఇబ్రహీంపట్నం బాధ్యతను ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్‌ రాజుకు అప్పగించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిగితే ఆ ఎనిమిది మున్సిపాలిటీల్లో బీఆర్​ఎస్​ జెండా ఎగరడం ఖాయమన్న గులాబీ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా తమ అభ్యర్థుల విజయాన్ని అడ్డుకోలేరనిధీమా వ్యక్తం చేసింది.

ఇవాళ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక ఏర్పాట్లు : నేడు సుల్తానాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, ఇల్లందు, కాగజ్‌నగర్, క్యాతనపల్లి, ఖానాపూర్, జహీరాబాద్, ఇంద్రేశం, డోర్నకల్, జనగామ, తొర్రూరు మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్‌ పర్సన్లు, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక జరగనుంది. ఉదయం 11 గంటలకు కౌన్సిలర్లతో అధికారులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు. ఇవాళ కోరం లేకపోతే స్థానిక ఎన్నికల అధికారులు ఎస్‌ఈసీకి నివేదిక ఇస్తారు. కోరం లేకపోతే ఎన్నిక కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మరో తేదీ ఖరారు చేయనుంది. రెండోసారి కూడా కోరం లేకపోతే ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నికను పూర్తి చేస్తారు.

సోమవారం రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అందులో భాగంగా తొర్రూర్​ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ నేతల మధ్య తోపులాట జరిగిన విషయం తెలిసిందే. జనగామలో ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్​ రెడ్డి డీసీపీకి స్వల్ప వాగ్వాదం జరిగింది. తమ అభ్యర్థులను లాక్కునేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుందని పల్లా నిరసన వ్యక్తం చేేశారు.

