జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక దృష్ట్యా భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచినట్లు ఫిర్యాదు - ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీందర్‌రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్‌రెడ్డి ఇళ్లలో సోదాలు - తనిఖీల అనంతరం సెర్చ్​ రిపోర్ట్​ ఇచ్చిన అధికారులు

Published : November 7, 2025 at 5:55 PM IST

Election Flying Squad Searches in Hyderabad : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక దృష్ట్యా భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచారన్న ఫిర్యాదుతో హైదరాబాద్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల ఇళ్లలో ఎలక్షన్‌ ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌ అకస్మాత్తుగా సోదాలు నిర్వహించింది. నాగర్​కర్నూల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీందర్‌రావు ఇళ్లలో అధికారులు సోదాలు చేశారు. మోతీ నగర్‌లోని మర్రి జనార్దన్‌రెడ్డి ఇంట్లో, రెహమత్‌నగర్‌లోని రవీందర్‌రావు ఇంట్లో ఎన్నికల అధికారుల తనిఖీలు నిర్వహించారు.

తనిఖీల అనంతరం సెర్చ్​ మెమో రిపోర్ట్ : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక దృష్ట్యా భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచారనే ఫిర్యాదుతో ఈ చెకింగ్​ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కేంద్ర బలగాలు, పోలీసులు భారీగా మొహిరించడంతో కొంత ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. తనిఖీలు జరిగే సమయంలో ఇళ్లలోకి బీఆర్​ఎస్​​ శ్రేణులను పోలీసులు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమైన తనిఖీలు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పూర్తయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఎన్నికల ఫ్లయింగ్​ స్క్వాడ్ చేసిన తనిఖీల్లో ఎలాంటి నగదు లభ్యం కాలేదని అధికారులు సెర్చ్​ మెమో రిపోర్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచారని ఫిర్యాదు - బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల ఇళ్లలో పోలీసుల సోదాలు (ETV)

ఎన్నికల సమయంలో సోదాలు సహజం : బీఆర్​ఎస్​ నేతల ఇళ్లలో సోదాలు జరగడంపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ స్పందించారు. ఎన్నికల సమయంలో సోదాలు సహజం ఎవరి ఇంట్లో అయినా చేస్తారని తెలిపారు. ఎన్నికల సంఘం పరిధిలో ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌ పనిచేస్తోందని, ఫిర్యాదులు వస్తే సోదాలు చేయడం ఎన్నికల సంఘం హక్కు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేయడం బీఆర్‌ఎస్‌కు అలవాటు అని పొన్నం విమర్శించారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో బీజేపీకి 10 వేల ఓట్లు కూడా రావని, కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి నియోజకవర్గంలోనే బీజేపీని ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదని ఎద్దేవా చేశారు. కిషన్‌రెడ్డి 10 వేల కంటే తక్కువ ఓట్లు వస్తే ఏం చేస్తారో చెప్పాలని సవాల్​ విసిరారు. బీజేపీ - బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలు లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకున్నాయని ఆరోపించారు.

ప్రజలు మాకు అనుకూలంగా ఉన్నారు : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ విజయం సుస్పష్టమని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ధీమా వ్యక్తంచేశారు. తమ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించిందని ప్రజలు కాంగ్రెస్‌కు అనుకూలంగా ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలను మంత్రి పొన్నం ఖండించారు. ఎక్కడా అధికార దుర్వినియోగం జరగడంలేదని ఆయన తెలిపారు.

క్షేత్రస్థాయిలో మంత్రులు : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్​ కోసం ఈ నెల 9వ తేదీ వరకే ప్రచారానికి అవకాశం ఉండటంతో అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని మరింత ఉధృతం చేశాయి. క్షేత్ర స్థాయిలో మంత్రులు ప్రచారంలో పాల్గొనాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో మంత్రులు నాయకులతో కలిసి ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను తెలియజేస్తూ కాలనీల్లో తిరుగుతున్నారు. బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహాక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై విమర్శలతో ప్రజల వద్దకు వెళుతూ రోడ్​ షోలు నిర్వహిస్తున్నారు. బీజేపీ పార్టీ బండి సంజయ్​తో ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది.

