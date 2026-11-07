జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది: ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా
Election Commissioner Visits Polling Station: గుంటూరు జిల్లాలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలోని ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాన్ని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సందర్శించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:46 AM IST
ఏపీలో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. శనివారం ఉదయం 8 గంటలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 365 కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కించి.. అనంతరం సాధారణ ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ నిర్వహించారు. వీటిలో 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన స్థానాల్లో బరిలో నిలిచిన 21,012 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం నేడు తేలనుంది. కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో 39,694 మంది సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు. రాత్రి 8 గంటల్లోగా లెక్కింపు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కలెక్టర్లను ఆదేశించింది.
గుంటూరు జిల్లాలో జడ్పీఎస్సీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలోని ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సందర్శించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను పరిశీలించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ఎలా జరుగతోంది? కౌంటింగ్ ఎంతవరకు వచ్చిందనే విషయాలపై ఆరా తీశారు. ఎన్నికల సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లు, భద్రతా చర్యలు, సీసీ కెమెరాల నిఘాపై ఆరా తీశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోందన్నారు. అభ్యర్థులు, వారి ఏజెంట్ల సమక్షంలోనే స్ట్రాంగ్ రూమ్లను తెరిచినట్లు తెలిపారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపునకు వేర్వేరుగా టేబుళ్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. బ్యాలెట్ పత్రాలను కౌంటింగ్ ఏజెంట్లకు చూపించిన తర్వాతే సంబంధిత బాక్సుల్లో వేస్తున్నట్లు వివరించారు.
"స్ట్రాంగ్ రూమ్, కౌంటింగ్ సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో ఉంది. కౌంటింగ్ ఏజెంట్ల సమక్షంలో బ్యాలెట్ బాక్సులు తెరిచారు. ఒకవైపు ఎంపీటీసీ, మరోవైపు జడ్పీటీసీ కౌంటింగ్ కోసం టేబుళ్లు ఏర్పాటు. ప్రతి జిల్లాలో సీసీటీవీ కవరేజ్ క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తున్నాం. ఏ సమస్య ఉన్నా, సంబంధిత విభాగాలకు పంపి పరిష్కరిస్తున్నాం. ఏదైనా కోర్టు కేసులు ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉంచుతాం. సాయంత్రం 4 గంటలకల్లా ఫలితాలు పూర్తిగా వస్తాయని అంచనా" - అనిల్ చంద్ర పునేఠా, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
ప్రతి కౌంటింగ్ గదిలోనూ సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉందని, వాటి ఫుటేజీని 60 రోజులపాటు భద్రపరుస్తామని చెప్పారు. కోర్టు కేసులు ఉంటే మరింత ఎక్కువ కాలం ఉంచుతామన్నారు. ఏవైనా సమస్యలు తలెత్తితే సంబంధిత విభాగాల ద్వారా వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సాయంత్రం 4 గంటలకల్లా పూర్తి ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. రాష్ట్రంలో త్వరలో 13 వేల గ్రామ పంచాయతీలు, 23 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
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