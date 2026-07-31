నేడే ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల - ఏకంగా 44 లక్షల ఓట్లకు కోత
ఏఎస్డీడీ జాబితాలోకి 44,89,488 మంది అనర్హులైన ఓటర్లు - ముసాయిదా జాబితాలో 3,71,38,206 మంది ఓటర్ల వివరాలు - అభ్యంతరాలు, చేర్పులు, మార్పులకు ఆగస్టు 31 వరకు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 7:32 AM IST
SIR Draft Electoral Roll in AP : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ కీలక దశకు చేరుకుంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం శుక్రవారం ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. ఈ ముసాయిదా జాబితాలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఏకంగా 44.89 లక్షల మంది ఓట్లను అధికారులు తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చడం గమనార్హం.
క్షేత్రస్థాయిలో ముమ్మర పరిశీలన : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓలు) క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా పరిశీలన జరిపారు. జూన్ 15 నుంచి ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు వారు ఇంటింటికీ వెళ్లారు. ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పంపిణీ చేశారు. ఓటర్ల వివరాలతో నింపిన ఆ పత్రాలను తిరిగి సేకరించారు. ఆ తర్వాత ఆ వివరాలన్నింటినీ ఆన్లైన్లో డిజిటలైజేషన్ చేశారు.
44.89 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు : తాజా గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 4,16,27,694 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అయితే వీరిలో ఏకంగా 44,89,488 మందిని తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారు. బీఎల్ఓలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించినప్పుడు పలు వాస్తవాలు వెలుగుచూశాయి. ఇచ్చిన చిరునామాల్లో చాలా మంది ఓటర్లు లేరని గుర్తించారు. మరికొందరి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు, చనిపోయిన వారి పేర్లను గుర్తించారు. ఒకే వ్యక్తికి రెండేసి ఓట్లు ఉన్న వాటిని ఏరివేశారు. వీరందరినీ తొలగించాల్సిన జాబితా (ఏఎస్డీడీ)లో చేర్చారు. దీంతో ఈ పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో ఉండవు. ఏఎస్డీడీ పేరిట విడిగా తయారు చేసిన ఈ జాబితాను రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లకు అందజేయనున్నారు.
అభ్యంతరాలకు ఛాన్స్ : తొలగించిన ఓట్లు మినహాయించి మిగిలిన వారితో ఎన్నికల సంఘం ముసాయిదా జాబితాను సిద్ధం చేసింది. మొత్తం 3,71,38,206 మంది ఓటర్ల వివరాలతో ఈ ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ముసాయిదా, ఏఎస్డీడీ జాబితాల్లోని వివరాలపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు ఈసీ అవకాశం కల్పించింది. శుక్రవారం నుంచి ఆగస్టు 31 వరకూ క్లెయిమ్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకోవచ్చు. చిరునామాల్లో మార్పులు, తప్పుల సవరణలు చేసుకోవచ్చు. అనర్హుల పేర్లు ఉంటే జాబితా నుంచి తొలగించాలని కూడా ఈ నెల రోజుల పాటు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అక్టోబర్ 3న తుది ఓటర్ల జాబితా : ఓటర్లు పెట్టుకున్న దరఖాస్తులు, అభ్యంతరాలపై ఈసీ విచారణ జరుపుతుంది. ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 28 వరకూ ఈ దరఖాస్తులను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. అర్హతలు ఉన్నట్లు తేలితే తుది జాబితాలో వారి పేరును కచ్చితంగా చేరుస్తారు. అనర్హులుగా తేలితే మాత్రం నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తారు. విచారణ ప్రక్రియ అంతా ముగిసిన తర్వాత అక్టోబరు 3న తుది ఓటర్ల జాబితాను అధికారికంగా ప్రచురిస్తారు.
మ్యాపింగ్ చేసుకోని వారికి నోటీసులు : ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు నింపి బీఎల్ఓలకు సమర్పించిన వారిలో ఓ కొత్త సమస్య తలెత్తింది. చాలా మంది 2002 నాటి జాబితాలో తమ వివరాలను, తమ సంబంధీకుల వివరాలతో మ్యాపింగ్ చేసుకోలేదు. అలాంటి వారిని గుర్తించి ప్రత్యేకంగా నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. వీరు ఆధార్ కార్డుతో పనిలేకుండా ఈసీ సూచించిన 11 రకాల ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి కచ్చితంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ పత్రాలు ఇవే.
- కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, పింఛనుదారుకు జారీ చేసిన ఐడెంటిటీ కార్డు లేదా పింఛను పేమెంట్ ఆర్డర్ (పీపీవో).
- 1987 జులై 1కు ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలు, స్థానిక సంస్థలు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసు, ఎల్ఐసీ, పీఎస్యూలు జారీ చేసిన గుర్తింపు పత్రాలు.
- జనన ధ్రువీకరణ పత్రం.
- బోర్డు లేదా విశ్వవిద్యాలయం జారీ చేసిన విద్యా సంబంధిత సర్టిఫికెట్లు.
- శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం.
- అటవీ హక్కుల చట్టం కింద జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్.
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం.
- నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ (ఇది అమల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే వర్తిస్తుంది).
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక సంస్థలు తయారు చేసిన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్.
- ప్రభుత్వం అధికారికంగా జారీ చేసిన భూమి లేదా ఇంటి కేటాయింపు పత్రాలు.
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