నవంబర్ 1న ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్: రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి
Election Commission Secretary Press Meet : నవంబరు 1న జరిగే పురపోరు ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ తెలిపారు. నవంబరు 3న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:47 PM IST
నవంబరు 1న జరిగే పురపోరు ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ తెలిపారు. ఎన్నికల ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్ష అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గాను 8 పూర్తిస్థాయిలో ఏకగ్రీవం కావడంతో మిగతా 92 స్థానాల్లో ఎన్నికలకు సిబ్బంది పూర్తిస్తాయిలో సన్నద్ధంగా ఉన్నారని మల్లికార్జున్ వెల్లడించారు.
సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ : నవంబరు 1న ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని చెప్పారు. తుపాను, వర్షాల ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఇచ్చే నివేదికలను బట్టి అవసరమైన చోట్ల నవంబరు 2న పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. నవంబరు 3న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల విడుదల కోసం పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ఎక్కడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు.
" పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బయటి వ్యక్తులకు అనుమతి లేదు. సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బందోబస్తుపై సమీక్షించాం. ఓటర్లకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించాం. పోలింగ్ ఏజెంట్లపై ఫిర్యాదుల సమస్యలు పరిష్కరించాం. నవంబర్ 1న ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్. తుపాను, వర్షాల ఇబ్బందుల దృష్ట్యా కొన్ని సూచనలు చేశాం. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఇబ్బందులపై రాత్రికల్లా నివేదిక కోరాం. కలెక్టర్లు సిఫార్సు చేస్తే నవంబర్ 2న రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తాం. పోలింగ్ కేంద్రానికి 100 మీటర్ల దూరంలో పార్టీలు పోలింగ్ స్లిప్పులు పంపిణీ చేయవచ్చు. పోలింగ్ కేంద్రం నంబర్, ఓటరు పేరు, సీరియల్ నంబర్ మాత్రమే రాసివ్వాలి. పోలింగ్ స్లిప్పుల్లో అభ్యర్థుల పేర్లు, పార్టీ గుర్తులు ఉండకూడదు. క్షేత్రస్థాయిలో 90 శాతానికి పైగా ఓటరు స్లిప్పుల పంపిణీ పూర్తి. ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 8 వరకు కౌంటింగ్ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించాం. స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షించాలి." - మల్లికార్జున్, ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు : మరోవైపు నవంబర్ 1న జరగనున్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల పోలింగ్కు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,351 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరిస్తోంది. పోలీసు సిబ్బందితో పాటు డ్రోన్లు, సీసీ కెమెరాలు, వీడియో గ్రాఫర్ల ద్వారా నిరంతర నిఘాకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
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