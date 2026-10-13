ఫారం-7 దరఖాస్తులపై పరిమితులు - ఓట్ల తొలగింపునకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ అడ్డుకట్ట
అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల సమయంలో ఒకవ్యక్తి గరిష్టంగా ఏడు ఫారమ్-7 పత్రాలు మాత్రమే ఇవ్వొచ్చని సీఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఉద్దేశపూర్వంగా తప్పుడు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తేలితే ఆ వ్యక్తిపై చర్య తీసుకుంటామని సీఈసీ తెలిపింది.
Published : October 13, 2026 at 5:57 PM IST
Restrictions On Form 7 Applications : ఓట్ల తొలగింపునకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఫారం-7 దరఖాస్తులపై పరిమితులు విధిస్తూ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఎస్ఐఆర్ సమయంలో ముసాయిదా జాబితా ప్రచురించక ముందు మొత్తంలో గరిష్టంగా 50, రోజుకు పది వరకు ఫారం-7లు ఇచ్చే అవకాశాన్ని బీఎల్ఏలకు సీఈసీ కల్పించింది. అయితే హైదరాబాద్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో వెలుగు చూసిన ఘటనపై స్పందించిన సీఈసీ ఫారం- 7లపై అనుసరించాల్సిన విధానాలపై రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారులకు మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది.
గరిష్టంగా ఏడు ఫారాలు
అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల సమయంలో ఒక వ్యక్తి గరిష్టంగా ఏడు ఫారం-7లు మాత్రమే ఇవ్వొచ్చునని సీఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఫారమ్ 7లో పూర్తి వివరాలు, అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన వారి సంతకాన్ని ఈఆర్ఓ పరిశీలించాలి. ఫారం-7 దరఖాస్తు చేసిన వారికి నోటీసు ఇచ్చి వారి అభ్యంతరాలను లిఖిత పూర్వకంగా నమోదు చేసి ఆధారాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. ఉద్దేశపూర్వంగా తప్పుడు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తేలితే ఫారం-7 సమర్పించిన వ్యక్తిపై చర్య తీసుకోవాలని సీఈసీ తెలిపింది. ఫారం-7లపై సీఈసీ మార్గదర్శకాలను కలెక్టర్లు, ఈఆర్వోలకు పంపించారు. వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
దరఖాస్తుదారుని వాంగ్మూలం నమోదు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫారం-7పై తప్పుడు ఫారం సమర్పిస్తున్నారనే ఆరోపణలు అధికంగా వస్తున్నాయి. దీంతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దరఖాస్తులను పరిశీలించి, అభ్యంతరం తెలిపిన వ్యక్తిని నేరుగా విచారించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. క్లెయింలు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ సమయంలో కొత్త నిబంధన ప్రకారం ఒక ఓటరు గరిష్ఠంగా పది ఫారాలు మాత్రమే సమర్పించాలని ఉంది. ఈ నిబంధన ప్రకారం ఫారం-7 అందజేసిన వ్యక్తికి ఎన్నికల నమోదు అధికారి నోటీసు ఇస్తారు. ఒక్కో దరఖాస్తుదారుని వాంగ్మూలం నమోదు చేసుకుంటారు.
దరఖాస్తుదారు సొంత సంతకం తప్పని సరి
ఫారం-7 పై దరఖాస్తుదారు సొంత సంతకం ఉండాలి. కేవలం రబ్బరు స్టాంప్ లేదా సీల్ ఉన్న దరఖాస్తులను స్వీకరించరు. అభ్యంతరం ఉన్న వారికి కూడా వాదన వినిపించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈఆర్వోలు సంతృప్తి చెందాక ఓటర్ల నమోదు నిబంధనలు 1960లో 19, 20 నిబంధనల కింద దరఖాస్తును పరిష్కరిస్తారు. ఈ నిబంధన అమలు చేయాలని అన్నీ రాష్ట్రాల ప్రధాన ఎన్నికల అధికారులకు ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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