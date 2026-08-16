ఓటర్ల ఇంటి బాటలో రాజకీయ పార్టీలు - ఏఎస్డీడీ ఓట్లపై ఆరా!
జాబితా తీసుకుని ఇంటింటికి వెళ్లి విచారణకు సిద్ధం - ఫారం-6 ద్వారా తిరిగి నమోదు చేయించాలని నిర్ణయం - ఓటర్లను అకారణంగా ఏఎస్డీడీలో పెడితే చట్ట ప్రకారం కేసులు పెడతామని నేతల వార్నింగ్
Published : August 16, 2026 at 9:11 AM IST
Political Parties Focus on ASDD Votes : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (సర్)తో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ల లెక్క తేల్చారు. భారీ సంఖ్యలో ఓట్లు గల్లంతు కానుండటంతో రాజకీయ పార్టీల్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి. అన్కలెక్టబుల్ ఓటర్ల జాబితాను మరోసారి పరశీలించేందుకు నాయకులు దృష్టి సారించాయి. ఎన్నికల అధికారులు మొత్తం రూ.3.38 కోట్ల ఓటర్లలో 73.30 లక్షల మందిని ఏఎస్డీడీ (ఆచూకీ లేనివారు, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లినవారు, మృతి చెందిన వారు, డూప్లికేట్) విభాగాల కింద అన్కలెక్టబుల్ చేర్చారు. ఇందులో శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారివి 45,18,981, చనిపోయిన వారివి 9,22,230, ఆచూకీ లేనివారీ ఓట్లు 11,25,546, డూప్లికెట్ ఓట్లు 6,70,203, ఇతర కారణాల ఓట్లు 1,02,294 ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ ఓటర్లకు డిజిటలైజేషన్ కాకపోవడంతో ముసాయిదా జాబితాలో ఓట్లు ఉండవు. వీరిని తొలగించిన ఓట్ల కింద గుర్తిస్తారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున ఓట్లు ఉండడంతో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు వీటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నాయి. నియోజకవర్గాల వారీగా ఏఎస్డీడీ ఓట్ల వివరాలను రాజకీయ పార్టీలకు అందించడానికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ లిస్ట్ ప్రకారం ఆ ఓటర్ల ఇంటి బాట పట్టడానికి ప్రధాన పార్టీలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
అకారణంగా పెట్టారంటూ : ప్రస్తుతం ఓ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ నియోజకవర్గాల వారీగా ఏఎస్డీడీ జాబితా తీసుకుని ప్రతి ఓటరు ఇంటికి వెళ్లి విచారణ చేపడుతోంది. మరి నిజంగానే ఆ ఓటరు ఏఎస్డీడీ జాబితాలో ఉన్నారా? స్థానికంగా ఓటరు ఉంటే ఎందుకు జాబితాలో ఉంచారు? అనే వాటిపై క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేపడుతోంది. చాలా చోట్ల ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పంపిణీ చేయలేదని, వీటిని ఏఎస్డీడీ జాబితాలో పెట్టినట్లు అనుమానాలు ఉన్నాయని, ఇంటింటికి వెళ్లి తమ పార్టీ విచారణకు సిద్ధమవుతోందని ఓ పార్టీ నేత తెలిపారు. ఇందులో పెద్దఎత్తున ఓటర్లను అకారణంగా ఏఎస్డీడీలో పెడితే చట్ట ప్రకారం అధికారులపై కేసులు పెడతామని ఆ నేత వెల్లడించారు.
ఓటు లభించేలా ప్రణాళికలు రూపొందన : ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన అనంతరం నిజంగానే స్థానికంగా ఓటర్లు ఉంటే వారికి తిరిగి ఓటు వచ్చేలా ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఏఎస్డీడీ జాబితాలోని ఓట్లు తిరిగి పొందే అవకాశం లేకపోవడంతో ఫారం-6 ద్వారా మళ్లీ కొత్తగా ఓటు నమోదు చేయించాలని నిర్ణయించారు. ఈనెల 17న ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేయించేలా దృష్టి పెట్టారు. అందుకు కావాల్సిన పత్రాలు, ఎస్ఐఆర్-2002 వివరాలను కూడా ఇప్పుడే సేకరించి దగ్గర పెట్టుకున్నారు.
కొత్త ఓటర్లకు అవకాశం : ప్రతి ఏటా జనవరిలో ప్రత్యేక రివిజన్ కార్యక్రమం అమలు చేస్తారు. 18 ఏళ్లు నిండిన వారి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ, తప్పుల సవరణ, మృతుల గుర్తింపు, తదితరాలు చేసేవారు. సర్ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక రివిజన్ జరగలేదు. తాజాగా కొత్త ఓటర్ల స్వీకరణకు అవకాశం ఉండడంతో పదివేల వరకు ఓటర్లు పెరగవచ్చని భావిస్తున్నారు.
సర్ పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలు : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో ఓట్లు ఉంటాయా? పోతాయా? అనే భయం ఓ వైపు, సర్ పేరుతో ఓటర్లకు మోసపూరిత ఎస్సెమ్మెస్లు, కాల్స్ మరోవైపు . వాట్సప్లో పంపించే లింక్ ద్వారా ఫారం నింపాలంటూ సైబర్ నేరగాళ్లు మోసానికి పాల్పడుతున్నారు. అలాంటి కాల్స్, మెసేజ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ సూచించారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారం, ఎన్నికల గుర్తింపు కార్డు రిజెక్ట్ అయినట్లు కొందరికి ఈ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. ఎన్యుమరేషన్ ఫారంలో వివరాలు సరిగా లేవని, వాట్సప్లో పంపించే లింక్ ద్వారా ఫారం నింపాలంటూ సైబర్ నేరగాళ్లు పేర్కొంటున్నారు. నెట్ వివరాలు, పాస్వర్డ్, సీవీవీ, ఏటీఎం పిన్, బ్యాంకు వివరాలు అడుగుతున్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు గుర్తించారు.
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