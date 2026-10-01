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ఏపీలో 16న ‘సర్‌’తుది ఓటర్ల జాబితా - సవరించిన షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసిన ఈసీ

ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా నోటీసుల జారీ, క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార గడువును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల 10 వరకు పొడిగించింది. తుది ఓటర్ల జాబితాను 16న ప్రచురించనుంది.

ఏపీలో 16న ‘సర్‌’తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల
ఏపీలో 16న ‘సర్‌’తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:29 AM IST

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EC Releases Revised Schedule in AP : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR)లో భాగంగా నోటీసుల జారీ, క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార గడువును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల 10 వరకు పొడిగించింది. తుది ఓటర్ల జాబితాను 16న ప్రచురించనుంది. ఈ మేరకు సవరించిన షెడ్యూల్‌ను నిన్న(బుధవారం) విడుదల చేసింది. తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం 5 నాటికి క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాలు పరిష్కారం పూర్తి చేయాలి. 9న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించాలి.

అయితే కొన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికీ నో మ్యాపింగ్, వివిధ లోపాల కేసుల విచారణ పెండింగ్‌లో ఉండటం, కొత్తగా ఓటు హక్కు నమోదు, తొలగింపు, మార్పులు, చేర్పుల కోసం వచ్చిన ఫాం-6, 7, 8 దరఖాస్తుల పరిష్కారం ఇంకా పూర్తికాకపోవడంతో గడువు పొడిగించారు. ఈ వివరాలను రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్‌యాదవ్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

44.28 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో లోపాలు, తప్పిదాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన 44.28 లక్షల మంది ఓటర్లకు ఎన్నికల సంఘం నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే 44 లక్షల మందికి పైగా విచారణ పూర్తికాగా, వారిలో 1.53 లక్షల మందిని అనర్హులుగా తేల్చింది. మరో 41 లక్షల మంది పేర్లను తుది ఓటర్ల జాబితాలో కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది.

ఎన్నికల సంఘం వివరాల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 44,28,444 మందికి నోటీసులు సిద్ధం చేయగా, ఇప్పటివరకు 43.71 లక్షల మందికి పంపిణీ పూర్తైంది. నోటీసులు అందుకున్న వారిలో 44,00,225 మంది విచారణకు హాజరయ్యారు. వీరిలో 41,00,002 మంది సమర్పించిన వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నట్లు తేలడంతో వారి పేర్లను తుది జాబితాలో కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. మరో 1,46,623 మంది సమర్పించిన ఆధారాల పరిశీలన కొనసాగుతోంది. ఇంకా 28,619 మంది ఓటర్ల విచారణ మిగిలి ఉండగా, దీనికి అక్టోబరు 10 వరకు గడువు ఉంది.

ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో చాలామంది ఓటర్లు తమ వివరాలను మ్యాచింగ్‌ చేయకుండా వదిలేశారు. మరికొందరు తప్పిదాలు, లోపాలతో కూడిన వివరాలతో మ్యాచింగ్‌ చేసుకున్నారు. అలాంటి వారందరికీ ఎన్నికల సంఘం నోటీసులిచ్చి విచారించింది.

2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాతో సరిపోల్చాల్సి ఉంది : సర్ నిబంధనల ప్రకారం ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాలోని వివరాలను 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాతో సరిపోల్చాల్సి ఉంటుంది. అయితే చాలామంది ఓటర్లు తమ పేరు, తల్లిదండ్రులు లేదా తాతలు, నాన్నమ్మల వివరాలను మ్యాచింగ్‌ చేయకుండా వదిలేశారు. మరికొందరు తప్పులు, లోపాలతో కూడిన వివరాలను నమోదు చేశారు. ఇలాంటి లోపాలు ఉన్నవారే ఎక్కువగా నోటీసులు అందుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 44.23 లక్షల మంది ఉన్నట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు గుర్తించగా, వారిలో 43.71 లక్షల మందికి ఇప్పటివరకూ నోటీసుల పంపిణీ పూర్తయింది. నోటీసులు అందుకున్న వారిలో 36 లక్షల మంది తప్పిదాలు, లోపాలతో మ్యాచింగ్‌ చేసుకున్న వారే ఉన్నారు.

పరిశీలనలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు : ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల పరిశీలనలో పలు అసంగతులు బయటపడ్డాయి. తల్లిదండ్రులు–పిల్లల మధ్య వయసు తేడా 15 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా, 50 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగా నమోదు కావడం, ఓటరు–తాత లేదా నాన్నమ్మ మధ్య వయస్సు తేడా 40 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా ఉండటం వంటి లోపాలు అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే ప్రస్తుత జాబితా, 2002 జాబితాలో తండ్రి పేరులో తేడాలు ఉండటం, ఒకే తల్లిదండ్రులకు చెందిన పిల్లల మధ్య వయస్సు తేడా 9 నెలల కంటే తక్కువగా నమోదు కావడం, ఓటర్ల పేర్లు, తల్లిదండ్రుల వివరాల్లో తప్పులు వంటి లోపాలు కూడా వెలుగుచూశాయి.

ఈ తరహా తప్పిదాలున్న ఓటర్లందరికీ నోటీసులు జారీ చేసి, ఆధారాలు సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘం సూచించింది. విచారణ పూర్తై అర్హత నిర్ధారణ అయిన వారి పేర్లు మాత్రమే అక్టోబరు 16న విడుదలయ్యే తుది ఓటర్ల జాబితాలో ఉండనున్నాయి.

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TAGGED:

SIR IN AP
EC RELEASES REVISED SCHEDULE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
ఏపీలో సర్ ప్రక్రియ
EC RELEASES REVISED SCHEDULE IN AP

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