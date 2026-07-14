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సర్​ గడువు పొడిగింపు - ఈనెల 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం

ఓటర్ల జాబితా సవరణకు 10 రోజులు గడువు పొడిగింపు - ఎస్‌ఐఆర్‌ కార్యక్రమానికి గడువు పొడిగించిన ఎన్నికల సంఘం - ఈనెల 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ

Election Commission of India extends Deadline for SIR of Voters List
Election Commission of India extends Deadline for SIR of Voters List (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:43 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 4:45 PM IST

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Election Commission of India extends Deadline for SIR of Voters List: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్) కార్యక్రమానికి భారత ఎన్నికల సంఘం గడువును పొడిగించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి ఎన్నికల సంఘం అండర్ సెక్రటరీ సందీప్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్‌వోలు) ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమాన్ని జులై 24 వరకు కొనసాగించనున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ, పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియను కూడా జులై 24లోపు పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు.

ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాల స్వీకరణ: ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాను జులై 31న ప్రచురించనున్నారు. అదే రోజు నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ చేపట్టనున్నారు. క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార ప్రక్రియ జులై 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 28 వరకు కొనసాగుతుంది. అనంతరం అక్టోబర్ 3న తుది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించనున్నారు. సవరించిన షెడ్యూల్‌ను అన్ని అధికారులకు తెలియజేయడంతో పాటు విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది. రాజకీయ పార్టీలకు కూడా ఈ మార్పులను లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయాలని సూచించింది.

Last Updated : July 14, 2026 at 4:45 PM IST

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