రాష్ట్రంలో జూన్ 25 నుంచి 'సర్' ప్రక్రియ - సర్వేలో పాల్గొనడానికి వీలుకాకపోతే ఏం చేయాలంటే?
తెలంగాణ అవతరించాక మొదటిసారి నిర్వహణ - షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం - 83 లక్షల ఇళ్లకు వెళ్లి సర్వే చేయనున్న బీఎల్వోలు - అక్టోబరు 1న ఓటర్ల తుది ప్రచురణ
Published : May 15, 2026 at 10:44 AM IST
SIR Schedule in Telangana : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా దేశవ్యాప్తంగా 16 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్) మూడో దశ నిర్వహించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ను గురువారం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం జనగణనలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా గృహ గణన నిర్వహిస్తున్న యంత్రాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, అదే కార్యక్రమంతో పాటు సర్ మూడో దశ షెడ్యూల్ను కూడా ఖరారు చేసింది.
మూడో దశ : తెలంగాణలో బూత్ లెవెల్ అధికారులు (బీఎల్వో) జూన్ 25 నుంచి జులై 24వ తేదీల మధ్యలో ఇంటింటికీ తిరిగి పరిశీలన చేస్తారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కశ్మీర్, లద్ధాఖ్లు మినహాయించి దేశంలోని మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ మూడో దశ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఇది ఓటర్లు, రాజకీయ పార్టీలు, ఎన్నికల అధికారులందరి భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించే ప్రక్రియ. అందువల్ల అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తప్పకుండా ప్రతి పోలింగ్ బూత్కూ బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లను నియమించాల్సి ఉంటుంది. పార్టీలు పూర్తి స్థాయిలో భాగస్వామ్యమైతే ఈ కార్యక్రమం గొప్ప పారదర్శకతతో నిర్వహించడానికి సులభమవుతుంది అని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.
ఈ నెలాఖరు నుంచి అక్టోబరు 14వ తేదీ వరకు 16 రాష్ట్రాలు, మూడు యూనియన్ టెరిటరీల్లో 3.94 లక్షల మంది బూత్స్థాయి అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి 36.73 కోట్ల మంది ఓటర్లతో కలుస్తారు. వారికి రాజకీయ పార్టీలు నియమించిన 3.42 లక్షల మంది బూత్స్థాయి ఏజెంట్లు ఏవైనా సందేహాలుంటే సహకారం అందిస్తారు. ఇప్పటివరకు తొలి రెండు దశలను 59 కోట్ల ఓటర్లున్న 13 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహిస్తే, అందులో 6.3 లక్షల మంది బూత్ స్థాయి అధికారులు, 9.2 లక్షల మంది బూల్ లెవల్ ఏజెంట్లు పాల్గొన్నారని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
మూడో దశలో సర్ జరిగే రాష్ట్రాలు : తెలంగాణ, అరుణాచల్ప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, హరియాణా, ఝార్ఖండ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మణిపుర్, మేఘాలయ, మిజోరం, నాగాలాండ్, ఒడిశా, పంజాబ్, సిక్కిం, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఇవే దిల్లీ, చండీగఢ్, దామన్దీవు, దాద్రానగర్ హవేలీ.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చివరిసారిగా 2002లో ఎస్ఐఆర్ సర్వే నిర్వహించారు. కానీ ఇది తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత మొదటిసారి చేపట్టబోతున్నారు. ఇప్పటికే అధికారులు 2002 నాటి, తాజా ఓటర్ల జాబితాలను బీఎల్వోలకు అందించడం పూర్తి చేశారు. వారు ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి ఓటర్లకు రెండు గణనపత్రాలను అందిస్తారు. పూర్తి చేసిన ఒక పేపర్ను తీసుకుని, రెండోది ఓటరుకు రసీదు కింద ఇస్తారు. ఓటర్లు గణనపత్రాలను ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆన్లైన్లో కూడా సమర్పించవచ్చు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను సైతం బీఎల్వోలు ఇంటింటి సర్వేకు వెళ్లినప్పుడు ధ్రువీకరణ చేస్తారు.
తెలంగాణలో ఈ నెల 12వ తేదీ వరకు 3,39,20,705 మంది ఓటర్లుగా నమోదై ఉన్నారు. 35,985 మంది బీఎల్వోలు, 25,886 మంది బీఎల్ఏలు రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్నారు. మొత్తం 33 జిల్లాల్లోని 13 కార్పొరేషన్లు, 129 పట్టణాలు, 12,769 గ్రామపంచాయతీల వివరాలను డిపార్టుమెంట్ల వారీగా అధికారులు గుర్తించి పెట్టుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని సుమారు 83.04 లక్షల కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి బీఎల్వోలు సర్వే చేస్తారు. వారు వెళ్లినప్పుడు తాళం ఉంటే కనీసం మూడుసార్లు ఆ ఇంటిని సందర్శించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతుంది.
సర్వేలో పాల్గొనలేకపోతే ఏం చేయాలంటే? : సర్వే సమయంలో ఓటర్లు తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోలేకపోతే, అనుకోని కారణాలతో పాల్గొనలేకపోతే జులై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు ఉండే అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదుల సమయంలో ఫాం-6 సమర్పించి తమ పేరును నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఓటరు కూడా ఇదే ఫారాన్ని నింపాల్సి ఉంటుంది.
సర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే? : నకిలీ, చనిపోయిన వారు, శాశ్వతంగా తరలిపోయిన వారు, అనర్హుల పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించి అర్హుల పేర్లను మాత్రమే ఉండేలా పారదర్శకంగా చూడటం.
విధానం : బీఎల్వోలు తమ పరిధిలోని ఇంటింటికీ వెళ్తారు. ఓటర్లు భర్తీ చేసిన ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను పాత ఓటరు డేటాతో పోల్చి చూసి సరిగ్గా ఉంటే నమోదు చేసుకుంటారు.
తాళం వేసి ఉంటే మూడుసార్లు : రాష్ట్రంలోని సుమారు 83.04 లక్షల కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి బీఎల్వోలు సర్వే నిర్వహిస్తారు. అధికారులు వెళ్లినప్పుడు ఇంటికి తాళం వేసి ఉంటే కనీసం మూడుసార్లు ఆ ఇంటిని సందర్శిస్తారు.
