ఒకే విడతలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు! - ఒకట్రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్

తెలంగాణలో పురపోరుకు సర్వం సిద్ధం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకే విడతలో ఎన్నికలు నిర్వహించే యోచనలో ఎలక్షన్​ కమిషన్ - 7 నగరపాలక సంస్థలు, 116 పురపాలికల ఎన్నికల షెడ్యూల్ జారీకి సిద్ధం

Municipal Elections in Telangana
Municipal Elections in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 9:29 AM IST

Updated : January 19, 2026 at 9:50 AM IST

Municipal Elections in Telangana : రాష్ట్రంలో పురపోరుకు సర్వం సిద్ధమైంది. 7 నగర పాలక సంస్థలు, 116 పురపాలికల ఎన్నికల షెడ్యూల్ జారీకి ఈసీ సమాయత్తం అవుతోంది. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో షెడ్యూల్‌ విడుదలకు సిద్ధమైన ఈసీ, ఈ ఎన్నికలను ఒకే విడతలో నిర్వహించే యోచనలో ఉంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.

రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తవగా : రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదంతో మున్సిపల్‌ పోరుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమాయత్తమైంది. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన దస్త్రం ఇవాళ ఎన్నికల సంఘానికి చేరనుంది. అందుకు అనుగుణంగా ఈసీ సమావేశమై షెడ్యూల్‌ విడుదల చేస్తుంది. ఇప్పటికే మహబూబ్‌నగర్, కరీంనగర్, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, రామగుండం, నల్గొండ, నిజామాబాద్‌ నగరపాలక సంస్థలతో పాటు 116 పురపాలికల్లో ఓటర్ల జాబితాలు, పోలింగ్‌ కేంద్రాలు, బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌లు సిద్ధమయ్యాయి. రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తవగా, వాటిపై గెజిట్లు జారీ అయ్యాయి.

ఒకే విడతలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు! - ఒకట్రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ (ETV)

నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైన 15 రోజుల్లో : రాష్ట్రంలోని అన్ని నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలకు ఒకే దఫాలో ఎన్నికలు జరపాలని ఈసీ భావిస్తోంది. నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైన తర్వాత 15 రోజుల్లో పోలింగ్‌ జరగనుంది. పోలింగ్‌ పూర్తైన తర్వాత రెండ్రోజులకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఎక్కడైనా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగి ఎన్నికలకు ఆటంకం కలిగితే మరుసటి రోజు రీపోలింగ్‌ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత రోజు అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయనున్నారు. ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లతో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, వార్డు కౌన్సిలర్లతో ఛైర్‌పర్సన్, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ ఎన్నికలు జరిపి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.

పోటీ చేసేందుకు ఈ అర్హతలు : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థుల అర్హతలు, వ్యయ పరిమితి ఇతర అంశాలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. భారత పౌరులై ఉండి, కనీసం 21 ఏళ్లు నిండి ఉండాలని తెలిపింది. కార్పొరేటర్‌గా పోటీ చేస్తుంటే కార్పొరేషన్‌ పరిధిలోని ఏదైనా డివిజన్‌, కౌన్సిలర్‌గా పోటీ చేస్తుంటే ఆ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఏదైనా వార్డులో ఓటరై ఉండాలని పేర్కొంది. పోటీ చేసే అభ్యర్థి ఆయా నగర లేదా పురపాలికల్లో కాంట్రాక్టర్‌గా ఉండకూడదు. నగర లేదా పురపాలికల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో లాభదాయక పదవులు చేపట్టకూడదని స్పష్టం చేసింది.

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసు నుంచి తొలగించి ఉంటే పోటీకి అనర్హులని ఈసీ తెలిపింది. గతంలో పోటీ చేసి ఎన్నికల వ్యయ వివరాలు సమర్పించనందుకు ఈసీ అనర్హులుగా ప్రకటించిన వారు, ఐపీ పెట్టిన వారు పోటీ చేయరాదని పేర్కొంది. పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థికి సంబంధిత పార్టీ నుంచి బీఫామ్‌ ఉండాలని తెలిపింది. నామినేషన్ల ఉప సంహరణ చివరి తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు రిటర్నింగ్‌ అధికారికి బీఫాం అందించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. పార్టీ అభ్యర్థిని స్థానిక వార్డు లేదా డివిజన్‌లోని ఒక ఓటరు ప్రతిపాదించాల్సి ఉండగా, ఒక అభ్యర్థికి ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి మరో అభ్యర్థికి ప్రతిపాదించరాదని తెలిపింది.

పది మంది ఓటర్లు ప్రతిపాదించాలి : స్వతంత్ర అభ్యర్థిని స్థానికంగా పది మంది ఓటర్లు ప్రతిపాదించాలని తెలిపింది. ఒక అభ్యర్థి 4 కంటే ఎక్కువ నామినేషన్లు వేయకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వ్‌ చేసిన స్థానాల్లో పోటీ చేసే ఆయా వర్గాల వారు డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌ హోదాకు తగ్గని అధికారి సమక్షంలో చేసిన డిక్లరేషన్‌ను విధిగా జత చేయాలని మార్గదర్శకాల్లో ఈసీ సూచించింది.

''పంచాయతీ'కి పల్లెల్లో ఓటు వేశారు - ఇప్పుడు 'పట్టణా'ల్లోనూ ఓటు వేయిద్దాం'

