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కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఒకే పోలింగ్​ బూత్​ - 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఓటు వేసే అవకాశం!

ఒక్కో పోలింగ్​ కేంద్రానికి 800 నుంచి 1,200 మంది ఓటర్లు ఉండేలా హేతుబద్ధీకరణ - ఓటరుకు రెండు కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే పోలింగ్​ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు - కుటుంబమంతటికీ ఒకే కేంద్రంలో ఓటు

Rationalization Of Polling Stations in Telangaga
Rationalization Of Polling Stations in Telangaga (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 11:40 AM IST

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Rationalization Of Polling Stations in Telangaga : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా పోలింగ్​ స్టేషన్ల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియపై ఎన్నికల సంఘం దృష్టి సారించింది. ఈనెల పదోతేదీ నాటికి ఈ ప్రక్రియను పూర్తిచేయాలని ఎన్నికల సంఘం అధికారులను ఆదేశించింది. దీంతో అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించారు. హేతుబద్ధీకరణలో భాగంగా ఒక్కో పోలింగ్​ స్టేషన్​లో సుమారు 1200 లేదా అంతకంటే తక్కువ మంది ఓటర్లు ఉండేలా ఈ ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు. అనేక ప్రాంతాల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఓటర్లు వేర్వేరు పోలింగ్‌ బూత్‌లలో ఓటు వేసే పరిస్థితి ఉంది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఓటరు పోలింగ్​ స్టేషన్​కు కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉండేలా చూస్తారు. ఒక ఇంట్లోని ఓటర్లందరినీ ఒకే పోలింగ్​ స్టేషన్​కు మారుస్తారు.

77 శాతం డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియను పూర్తి : ఎస్‌ఐఆర్‌ సర్వేలో భాగంగా తెలంగాణలో ఇప్పటికే ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు, మరణించినవారు, చిరునామాలో అందుబాటులో లేని ఓటర్ల పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించనున్నారు. రాష్ట్రంలో మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 77.66 శాతం డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు.

తెలంగాణలో మొత్తం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉండగా వారిలో 2,62,70,539 మందికి సంబంధించిన ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలను ఆన్‌లైన్‌ చేశారు. ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల సమర్పణకు ఇంకా ఐదురోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఆ సమయంలోగా 80 శాతం వరకు డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వీటి ఆధారంగా హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియపై దృష్టి సారించారు.

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో ప్రభావం : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో 35,985 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 21,235, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 14,750 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కాగా నగరంలో 1,200 మంది ఓటర్లలోపు ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య 28,662. అయితే 1,200 కంటే ఎక్కువ ఓటర్లున్న కేంద్రాల సంఖ్య 7,323 గా ఉంది.

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో దాదాపుగా 9 వేల పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 1,200 మంది కంటే ఎక్కువ ఓటర్లున్న బూత్‌లే సగానికి పైగా ఉన్నాయి. బహుళ అంతస్తుల అపార్ట్‌మెంట్‌లలో, గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీల్లో నివసిస్తున్న కుటుంబాల్లోని చాలా మంది ఓటర్లు ప్రస్తుతం వేర్వేరు బూత్‌లలో ఓట్లు వేసే పరిస్థితి ఉంది.

స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న భవనాల్లోనే : హేతుబద్దీకరణ ద్వారా గేటెడ్​ కమ్యూనిటీ పరిధిలో స్థానిక ప్రాంతాల్లోనే పోలింగ్​ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివసిస్తున్న ఓటర్లందరూ ఒకే కేంద్రంలో ఓటు వేసే విధంగా అవకాశం కల్పించనున్నారు. దీనిలో బాగంగా స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న ప్రైవేటు కమ్యూనిటీ హాళ్లు, కాలనీ సంక్షేమ సంఘాల భవనాలు, ప్రభుత్వ భవనాలు వంటి వాటిని పరిశీలించనున్నారు. ఈ సందర్భంలోనే 1,200 కంటే తక్కువ మంది ఓటర్లు ఉన్నప్పటికీ పోలింగ్​ స్టేషన్స్​ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ లెక్కన పరిశీలిస్తే హైదరాబాద్​ నగరంలోని మొత్తం పోలింగ్​ కేంద్రాలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇలా : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 300 మందికి ఓటర్లకు కూడా ఓ పోలింగ్​ స్టేషన్​ నిర్వహిస్తున్న ఉదంతాలూ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దూర భారాన్ని పరిశీలించి ఒక్కో కేంద్రానికి 800 నుంచి 1,200 మంది ఓటర్లు ఉండేలా హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. వీటి ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వ భవనం అందుబాటు, 2 కిలోమీటర్ల దూరం వంటి తదితర నిబంధనలను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది.

కొండలు, గుట్టలు దాటుకుంటూ ఓటు వేసే దుస్థితి : రాష్ట్రంలోని అనేక గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొండలు, గుట్టలు దాటుకుంటూ ఐదారు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చి ఓట్లు వేసే దుస్థితి నేటికీ ఉంది. భద్రాచలం, ఉట్నూర్‌, మన్ననూరు, ఏటూరు నాగారం ఐటీడీఏల పరిధిలో స్థానికంగా పోలింగ్‌ కేంద్రాలు లేవు. దీంతో ఓట్లు వేసే సమయంలో ఆయా ప్రాంతాల్లోని గిరిజనులు, చెంచులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్వహించనున్న హేతుబద్ధీకరణతో ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

POLLING STATIONS RATIONALIZATION TG
పోలింగ్‌ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ
RATIONALIZATION OF POLLING STATIONS

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