నోటాకు ఓటు రాని గ్రామాల్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా!
గత ఎన్నికల్లో 75 పంచాయతీల్లో ఓటర్లు నోటాను కాదని అభ్యర్థులకే సంపూర్ణ మద్దతు - ఓటు వినియోగించాలనే నోటాను అమలుచేస్తున్న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం
Published : December 10, 2025 at 3:31 PM IST
Telangana Panchayath Elections 2025 : ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం అందరి బాధ్యత. 'నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేసి మద్దతు తెలపడం' రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరునికి కల్పించిన హక్కు. దేశంలో నిర్బంధ ఓటింగ్ వ్యవస్థ లేదు. దీనివల్ల వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లినవారు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఆసక్తి చూయించడం లేదు. అందువల్ల పోలింగ్ తక్కువగా నమోదవుతుంది.
చాలా చోట్ల ప్రజలకు పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు నచ్చకపోవడంతో ఓట్లు వేయడానికి కూడా అయిష్టతను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎలాగైనా అందరితో ఓటు వేయించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నోటా(నన్ ఆఫ్ ది ఎబౌవ్)ను అమలుచేస్తోంది. ఓటర్లు తమ సమ్మతిని ఓటు వేసి ఎలా చెబుతారో, నిరసనను నోటాకు ఓటు వేయడం ద్వారా చెప్పవచ్చు. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు తమ ఓటును వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత వారిపైనే ఉంటుంది. ఓటు హక్కును వాడుకుంటేనే వారు బతికే ఉన్నారని లెక్కలోకి వస్తుంది.
అక్కడ గిరిజన గ్రామాలే ఎక్కువ : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2019లో 465 గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగాయి. అందులో 170 పంచాయతీ సర్పంచులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మిగతా 295 గ్రామాల్లో మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. 84.76 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. అందులో 75 పంచాయతీల్లో ఓటర్లు నోటాను కాదని అభ్యర్థులకే సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు. అక్కడ గిరిజన గ్రామాలే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం.
జిల్లా వ్యాప్తంగా 220 గ్రామాల్లో నోటాకు 972 ఓట్లు నమోదయ్యాయి. నోటాకు అసలే ఓట్లు రాని గ్రామాల్లో ఇంద్రవెల్లి మండలంలో 5 పంచాయతీలు, గాదిగూడలో 12, జైనథ్లో 11, బేలలో 8, బోథ్లో 7, ఇచ్చోడలో నార్నూర్లో 4, బజార్హత్నూర్లో 4, తలమడుగులో 3, గుడిహత్నూర్లో 3, భీంపూర్లో 2, తాంసిలో 1 ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 7 గ్రామాల్లో ఓటర్లు నోటాను తిరస్కరించారు.
నోటాకు ఓట్లు ఎక్కువగా వస్తే? : నోటాకు అత్యధికంగా ఓట్లు వస్తే, ఆ ఫలితాలను రద్దు చేసి, మళ్లీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని గతంలో సుప్రీంకోర్ట్లో ఓ పిటిషన్ దాఖలైంది. నోటా కన్నా తక్కువ ఓట్లు సాధించిన అభ్యర్థులను తర్వాత జరగబోయే ఐదేళ్లపాటు అన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా చూసేలా నిబంధనలు రూపొందించాలని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. కోర్టు ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. కానీ ఇప్పటివరకు ఎన్నికల సంఘం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
పంచాయతీ ఎన్నికల ముఖ్య తెేదీలు ఇవే : తెలంగాణలో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి తెలిసిందే. గ్రామాల్లో అభ్యర్థుల మధ్య పోరు బాగా సాగుతుంది. ఎవరికి వారు నూతన విధానాలతో ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12,728 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 1,12,242 వార్డు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇవి మొత్తం విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. డిసెంబర్ 11,14,17వ తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.
