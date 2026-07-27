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'సర్‌' ప్రక్రియలో దొంగ ఓట్ల గుట్టు రట్టు - అవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదైనవే!

రాష్ట్రంలో 4,16,27,694 మంది ఓటర్ల ఉన్నట్లు సర్‌ గణాంకాలలో వెల్లడి - తొలగించాల్సిన జాబితాలో 30శాతం ఉన్న ఓట్లు - నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లోనే నమోదు

Andhra Pradesh Bogus Voter Scam
Andhra Pradesh Bogus Voter Scam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 7:31 AM IST

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Andhra Pradesh Bogus Voter Scam : రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ-సర్‌ ప్రక్రియలో దొంగ ఓట్ల గుట్టు రట్టు అయ్యింది. అవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదైనవేనని సర్‌ ద్వారా బట్టబయలైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 44,89,488 మంది ఓట్లను ఈసీ తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చింది. అందులో 30 శాతం ఓట్లు నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లోనే ఉన్నాయి.

'సర్‌' ప్రక్రియలో దొంగ ఓట్ల గుట్టు రట్టు - అవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదైనవే! (ETV)

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదైన దొంగ ఓట్ల గుట్టు, ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన 'సర్‌' ప్రక్రియలో బట్టబయలైంది. అప్పట్లో ఆ పార్టీ నాయకులు వాలంటీర్ల ద్వారా ఒక్కొక్కరి పేరిట రెండేసి ఓట్లు నమోదు చేయించారని, అసలు ఉనికిలోనే లేని వ్యక్తులు, తప్పుడు చిరునామాలతో భారీ ఎత్తున ఓట్లు చేర్పించారని ఆరోపణలున్నాయి. తిరుపతి లోక్‌సభ ఉప ఎన్నిక సహా పలు సందర్భాల్లో ఈ దొంగ ఓట్ల దందా కళ్లకు కట్టింది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అప్పట్లో 'మా ఓటర్లు వేరే ఉన్నారు' అని చెప్పేవారు.

తాజాగా వెల్లడైన 'సర్‌' గణాంకాలను విశ్లేషిస్తే రాయలసీమ జిల్లాల్లోనే డబుల్‌ ఎంట్రీల ఓట్లు, ఆయా చిరునామాల్లో లేని, వివరాలు లభ్యం కాని ఓట్లు అత్యధికంగా ఉన్నట్లు తేలింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 44,89,488 మంది ఓట్లను ఎన్నికల సంఘం తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చింది. అందులో 13,45,111 అంటే 30శాతం ఓట్లు నెల్లూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

అత్యధికంగా ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో : ఆయా చిరునామాల్లో లేని, వివరాలు లభ్యంకాని ఆబ్సెంట్‌, అన్‌ట్రేసబుల్‌ ఓటర్లు రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో ఉన్నారు. ఇలాంటివారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7,77,885 మంది ఉండగా, ఒక్క కడపలోనే 79,402 మంది అంటే 10.20శాతం ఉన్నారు. టాప్‌-5లోని కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కలిపి మొత్తం 3,19,803 మంది అంటే 41.11 ఉన్నారు. శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన ఓటర్లు రాష్ట్రమంతటా కలిపి 14,43,886 మంది ఉండగా, తిరుపతి జిల్లాలోనే 1,24,798 అంటే 8.64శాతం మంది ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. డబుల్‌ ఎంట్రీలు ఒకే వ్యక్తికి రెండేసి ఓట్లు అత్యధికంగా ఉన్న జిల్లాల్లో కర్నూలు మొదటి స్థానంలో ఉంది. అనంతపురం, కడప తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటివి 7,37,216 ఓట్లు ఉండగా వాటిలో 1,47,414 ఓట్లు ఈ మూడు జిల్లాల్లోనే 20శాతం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలాయి.

డబుల్‌ ఎంట్రీలు అధికం : మృతులు, ఆబ్సెంట్‌, అన్‌ట్రేసబుల్, శాశ్వత వలసలు, డబుల్‌ ఎంట్రీలు అత్యధికంగా ఉన్న టాప్‌-5 జిల్లాల్లో నెల్లూరు ఉంది. ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో తమ వివరాలు నింపకుండా, 2002 నాటి జాబితాలోని తమ సంబంధీకుల వివరాలతో మ్యాపింగ్‌ చేసుకోకుండా పత్రాలను బీఎల్​ఓలకు ఇచ్చినవారిలో అత్యధికులు తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటివారు 7,56,695 మంది ఉండగా తిరుపతి జిల్లాలోనే 1,62,340 మంది అంటే 21.45శాతం ఉన్నారు. టాప్‌-5లో ఉన్న తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, శ్రీసత్యసాయి, పల్నాడు జిల్లాల్లో కలిపి 4,00,560 అంటే 52.93శాతం మంది ఓటర్లు నో మ్యాపింగ్‌ కేటగిరీలో ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15,22, 174 మృతుల ఓట్లు ఉండగా, అందులో 3,84,914 అంటే 25.28 శాతం ఓట్లు నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, అనంతపురం, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

నెల్లూరు జిల్లాలో మెుత్తం 19,74,240 ఓట్లు ఉండగా అందులో 2,90,683 తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారు. తిరుపతి జిల్లాలో 17,69,438 ఓట్లు ఉంటే 2,87,835 తొలగింపు జాబితాలో ఉన్నాయి. కర్నూలు జిల్లాలో మెత్తం 20,86,119 ఓట్లు ఉండగా వాటిలో 2,73,587 తొలగింపు ప్రక్రియలో చేర్చారు. అనంతపురం జిల్లాలో 20,38,523 ఓట్లు ఉంటే అందులో 2,48,087 తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారు. కడప జిల్లాలో మెుత్తం 18,96,231 ఓట్లు ఉంటే 2,44,919 తొలగించాల్సి ఉంది. రాష్ట్రంలో మెుత్తం 4,16,27,694 మంది ఓటర్ల ఉన్నట్లు సర్‌ గణాంకాలలో వెల్లడైంది. అందులో తొలగించాల్సిన జాబితాలో 44,89,488 అంటే 10.78శాతం ఓట్లు చేర్చారు.

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