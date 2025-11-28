సర్పంచులకు 30, వార్డు సభ్యులకు 20 - అభ్యర్థులకు కేటాయించే గుర్తులివే
సర్పంచ్ ఎన్నికలు పార్టీ రహితం కావడంతో పలు అభ్యర్థులకు కేటాయించే గుర్తులు - గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతుండటంతో పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం - మూడు విడతలుగా పోలింగ్ ప్రక్రియ
Published : November 28, 2025 at 9:44 PM IST
Local Body Elections Symbols in Telangana : చెప్పులు, చెత్త డబ్బా, బిస్కట్, బ్రష్ ఇవేంటి అనుకుంటున్నారా? ఇవన్నీ తెలంగాణలో జరగబోయే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులకు కేటాయించే గుర్తులు. ఆరున్నరేళ్ల తర్వాత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతుండటంతో పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. గురువారం నుంచి తొలివిడతకు సంబంధించి ఆయా మండలాల్లో నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మరో రెండు రోజుల పాటు మాత్రమే అంటే నవంబరు 30వ తేదీకి నామాపత్రాల దాఖలుకు అవకాశం ఉంది. వచ్చే నెల 11న మొదటి విడత పోలింగ్ జరుగనుంది.
పార్టీ రహితం కావడంతో : సర్పంచి ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీ గుర్తుపై జరగవు. దీంతో బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులకు వివిధ రకాల గుర్తులను ఎన్నికల సంఘం అధికారులు కేటాయించనున్నారు. గ్రామీణ ప్రజలకు తెలిసిన గుర్తులనే కేటాయిస్తారు.
- సర్పంచి కోసం గులాబీ రంగుపై, వార్డు సభ్యుల కోసం తెలుపురంగు కాగితంపై గుర్తులను ఎన్నికల సంఘం ముద్రించనుంది. తుదిపోరులో బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులకు గుర్తులను కేటాయించి బ్యాలెట్ పత్రాలను ముద్రిస్తారు.
- సర్పంచి అభ్యర్థుల కోసం 30, వార్డుసభ్యులను ఎన్నుకునేందుకు వీలుగా 20 గుర్తులను కేటాయించారు.
సర్పంచి ఎన్నిక గుర్తులివే : ఉంగరం, కత్తెర, బ్యాట్, టూత్పేస్టు, పానా (స్పానర్), చెత్తడబ్బా, ఫుట్బాల్, లేడీ పర్సు, టీవీ రిమోట్, బ్యాటరీ లైట్, బ్రష్, బ్యాట్స్మెన్, మనిషి, తెరచాపతో ఉండే పడవ, నల్లబోర్డు, బెండకాయ, కొబ్బరితోట, వజ్రం, బకెట్, డోర్ హ్యాండిల్, టీజల్లెడ, చేతికర్ర, మంచం, పలక, టేబుల్, బిస్కట్, వేణువు, చెయిన్(గొలుసు), చెప్పులు, గాలిబుడగ, స్టంప్స్.
వార్డు మెంబర్లకు కేటాయించేవి : గౌను, కటింగ్ ప్లేయర్, గ్యాస్పొయ్యి, గ్యాస్ సిలిండర్, స్టూల్, బీరువా, ఈల, కుండ, డిష్యాంటీనా, గరాటా, మూకుడు, ఐస్క్రీం, గాజుగ్లాసు, పోస్టుడబ్బా, కవరు, హాకీ కర్రబంతి, నెక్టై, పెట్టె విద్యుత్తు స్తంభం, కెటిల్.
నోటాకు చోటు : ఓటర్లకు పోటీదారులెవరూ అంతగా నచ్చకపోతే నోటాకు ఓటు వేసే వెసులుబాటును ఎన్నికల సంఘం కల్పించింది. శాసనసభ, లోక్సభ ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ యూనిట్లో చివరలో నోటా బటన్ ఉన్నట్లే సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల బ్యాలెట్ పత్రాల్లో చివరన నోటాను కూడా ముద్రించనున్నారు.
ఓటర్ స్లిప్ను Te-poll పోర్టల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు : పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ పౌరులు తమ ఓటర్ స్లిప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి Te-poll అనే మొబైల్ అప్లికేషన్ను రూపొందించినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ప్లేస్టోర్ నుంచి అప్లికేషన్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చని, అందులో ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఉంటై వాటిని సైతం అప్లోడ్ చేసి, పరిష్కార ప్రగతిని ట్రాక్ చేయవచ్చని వెల్లడించింది. తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సందర్భంగా న్యాయస్థానాల్లో పలువురు రిజర్వేషన్ల అంశంపై పిటిషన్లు దాఖలు చేస్తున్నారు. దీంతో పంచాయతీరాజ్ శాఖ డైరెక్టరేట్లో న్యాయవిభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. బలవంతపు ఏకగ్రీవాలు జరిగినట్లు తెలిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్నికల సంఘం హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే పలు గ్రామాల్లోని ప్రజలు ఇష్టం మేరకు సర్పంచి పదవిని ఏకగ్రీవం, బహిరంగ వేలం ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు
