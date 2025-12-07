ఆ గ్రామాల్లో ఎన్నికల బహిష్కరణ - సర్పంచ్ లేని చోట పాలన ఎలా?
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో పలు వార్డుల్లో పోటీకి అభ్యర్థులే లేని పరిస్థితి - రిజర్వుడ్ సామాజికవర్గ జనాభా లేక వింత పరిస్థితి - దీనికి నిరసనగా నాలుగు పంచాయతీల్లో ఎన్నికల బహిష్కరణ
Published : December 7, 2025 at 11:36 AM IST
Telangana Gram Panchayat Elections : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఓ వింత సంఘటన వెలుగు చూసింది. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని పలు పంచాయతీలకు మూడో విడతలో నిర్వహించే ఎన్నికలను ప్రజలు బహిష్కరించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలం లక్ష్మాపురం (బీకే), వంగురోనిపల్లె, కల్లులోనిపల్లె, ప్రశాంత్నగర్ పంచాయతీలకు మూడో విడతలో నిర్వహించే ఎన్నికలను ప్రజలు బహిష్కరించారు.
ఆ పల్లెల్లో గిరిజనులు లేకున్నా ఏజెన్సీ నిబంధనల ప్రకారం సర్పంచి స్థానాలను గిరిజనులకే కేటాయించాల్సి వచ్చింది. ఎనిమిదేసి చొప్పున వార్డులున్న ఈ గ్రామాల్లో సర్పంచి స్థానాలతో పాటు నాలుగేసి వార్డులు గిరిజనులకు, మిగిలిన వార్డులు గిరిజనేతరులకు కేటాయించారు. అయితే ఈ గ్రామాల్లో గిరిజనులే లేకపోవడంతో ఆ స్థానాలు ఎప్పుడూ ఖాళీగానే ఉంటాయి.
ప్రజలంతా చర్చించుకున్నాకే నిర్ణయం : ఈ పరిస్థితి వల్ల తమ గ్రామాలకు అన్యాయం జరుగుతోందని, కేవలం నలుగురు వార్డు సభ్యులు ఎన్నికైనంత మాత్రాన ఎలాంటి పాలన సాగదని ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ గ్రామాలు 2018లో పంచాయతీలుగా ఏర్పడ్డాయి. 2019లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించినా నలుగురేసి చొప్పున గిరిజనేతరులు మాత్రమే వార్డు సభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు. గిరిజనులెవరూ లేకపోవడంతో సర్పంచులతో పాటు నాలుగేసి వార్డు సభ్యుల స్థానాలు కూడా ఖాళీగా ఉండిపోయాయి.
దీంతో ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని జనం ఆరోపిస్తున్నారు. వంగురోనిపల్లిలో 923 మంది, లక్ష్మాపురం (బీకే) గ్రామంలో 618 మంది, ప్రశాంత్నగర్లో 599 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ప్రజలంతా చర్చించుకున్నాకే బహిష్కరణ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు యురేనియం వ్యతిరేక పోరాట కమిటీ ఐకాస కన్వీనర్ నాసరయ్య పేర్కొన్నారు. ఈ గ్రామాల్లో గడువు ముగిసినప్పటికే కనీసం ఒక్కరూ నామినేషన్ వేయలేదు.
రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల : మరోపక్క కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఒక పంచాయతీ, 30 వార్డులు, మంచిర్యాలలో 3 పంచాయతీలు, 34 వార్డులు, నిర్మల్లో ఒక పంచాయతీ, 7 వార్డులు, వికారాబాద్లో 19 వార్డులు, జనగామలో 10 వార్డులకు మరికొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా నామినేషన్లు దాఖలు కాకపోవడో ఆశ్యర్యం కలిగిస్తుంది. నామినేషన్ల విత్డ్రాకు ఈ నెల మూడో తేదితో గడువు ముగిసింది. మరోవైపు రెండో విడతలో 14వ తేదీన ఎన్నికలు జరగనున్న పంచాయతీలకు నామినేష్ల ప్రక్రియ కూడా ముగిసింది.
సింగిల్ నామినేషన్ - నో కాంపిటీషన్ : పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రక్రియలో తొలి విడత 129 చోట్ల సర్పంచి అభ్యర్థులుగా ఒక్కరు చొప్పున మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దీంతో ఈ స్థానాలన్నీ ఏకగ్రీవం కానున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. నవంబర్ 29తో తొలి విడత పంచాయతీలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. మొత్తం 4,231 సర్పంచి పదవులకు గానూ డిసంబరు 1 నాటికి నామినేషన్ల పరిశీలన అనంతరం 22,330 మంది మిగిలారు.
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అధికం : సర్పంచి పదవికి ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలైన పంచాయతీలు ఎక్కువగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలోనే ఏకంగా 30 చోట్ల ఒక్కటి చొప్పున మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. తర్వాతి స్థానాల్లో వికారాబాద్ (16), నిర్మల్ (9), కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, నారాయణపేట, సిద్దిపేట, మెదక్ (6), జనగామ, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల (5), రంగారెడ్డి, ఖమ్మం (4), నాగర్కర్నూల్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వనపర్తి (3), మహబూబ్నగర్, సంగారెడ్డి, మంచిర్యాల, వరంగల్ (2), హనుమకొండ, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, జగిత్యాల, మహబూబాబాద్ (ఒక్కొక్కటి చొప్పున) జిల్లాలు ఉన్నాయి.
