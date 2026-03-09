వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి పెద్దల సభకు - వేం నరేందర్ రెడ్డి ఆస్తులు, అప్పులు ఇవే
రాజ్యసభకు ఎంపికైన వేం నరేందర్ రెడ్డి - రాజకీయాల్లో నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం - ఎన్నికల అఫిడవిట్లో తన ఆస్తిపాస్తుల వెల్లడి
Published : March 9, 2026 at 5:14 PM IST
Vem Narender Reddy Affidavit : తెలంగాణ నుంచి రాజ్యసభకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన వేం నరేందర్ రెడ్డి వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన నాయకుడు. ఆయన మహబూబాబాద్ జిల్లా కే సముద్రం మండలం అర్పనపల్లి వాసి. అరవై ఏడేళ్ల వయస్సు కలిగిన ఆయనకు రాజకీయాల్లోనూ నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవమూ ఉంది. ఆయన రాజ్యసభ నామినేషన్ వేసిన సమయంలో అఫిడవిట్లో తన ఆస్తిపాస్తుల ముఖచిత్రాన్ని సైతం బయట పెట్టారు. అవేంటో ఈ కథనం ద్వారా చూద్దాం.
కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం నలభై ఐదు లక్షలు : వేం నరేంద్ర రెడ్డి తాను వేసిన అఫిడవిట్లో అయిదేళ్ల కిందట తన వ్యక్తిగత ఆదాయం ఆరు లక్షల ముప్పై వేలు మాత్రమే ఉన్నట్లు చూపించారు. 2024-25 ఆర్థిక ఏడాదికి ఇరవై రెండు లక్షలకు పెరిగింది. ఆయన సతీమణి ఆదాయం పది లక్షలపైన ఉన్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. హెచ్యూఎఫ్ ద్వారా మరో పన్నెండు లక్షలు ఆదాయం ఉన్నట్లు తెలిపారు. అంతా కలిపితే కూడా కుటుంబం మొత్తం వార్షిక ఆదాయం దాదాపు నలభై ఐదు లక్షలుగా పేర్కొన్నారు.
పెట్టుబడుల రూపంలో ఉన్నవి : బ్యాంకు బాలెన్సులు, నగదు, నగలు కలిపితే అభ్యర్థి చేతిలో నలభై రెండు లక్షలు, సతీమణి దగ్గర రెండు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షలు ఉన్నట్లు వివరించారు. ఆయన సతీమణి పేరున కోల్డ్ కేర్ లాజిస్టిక్స్లో ఆరువందలు ఇరవై ఐదు వేల షేర్లు ఉన్నట్లు వాటి విలువ డెబ్భై ఐదు లక్షలుగా వెల్లడించారు. అస్థ్రా కృష్ణ హాస్పిటాలిటీ, హెల్త్ సర్వీసెస్ పేర పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లలో మరో ఇరవై లక్షల పెట్టుబడులు ఉన్నట్లు వివరించారు.
వంశపారం పర్యంగా వచ్చినవి : స్థిరాస్తుల విషయానికి వస్తే కుటుంబం మరింత బలంగా కనిపిస్తోంది. వేం నరేంద్ర రెడ్డి భార్య పేరున కేసముద్రం వద్ద ఏడున్నర ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉన్నట్లు దాని విలువ రెండు కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. హెచ్యూఎఫ్ పేర అర్పనపల్లిలో పదిహేను ఎకరాలకుపైన వంశపారం పర్యంగా వచ్చిన పొలాలు ఉన్నట్లు వాటి విలువ మరో మూడున్నర కోట్లు ఉంటుందని వివరించారు. ఇక వరంగల్, హైదరాబాద్ మాధాపూర్, కే సముద్రంలో మూడు వ్యాపార కట్టడాలు ఉండగా వాటి విలువ సుమారు పదిహేడు కోట్లకుపైగా ఉంటుందని తెలిపారు. నివాస గృహాలు హానుమకొండ, హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి, కే సముద్రంలలో ఉన్నాయని చెప్పారు. వీటన్నింటి విలువతో కలిపి మొత్తం కుటుంబ స్థిరాస్తుల విలువ నలభై కోట్లకుపైగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
దాదాపు నలభై కోట్ల విలువైన ఆస్తులు : ఇక అప్పుల విషయానికొస్తే అభ్యర్థి వేం నరేంద్ర రెడ్డి హెచ్డిఎఫ్సీ బ్యాంక్కు ఇరవై నాలుగు లక్షల డెభ్భై తొమ్మిది వేలు, సతీమణి యాక్సెస్ బ్యాంక్కు నూట ముప్పై ఎనిమిది లక్షలు బాకీ ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ అఫిడవిట్లో అత్యంత కీలకమైన విషయంగా చెప్పుకునేదేమిటని చూస్తే వేం నరేందర్ రెడ్డిపై ఒక్క క్రిమినల్ కేసు లేదు ఎటువంటి శిక్ష అనుభవించలేదని స్పష్టం చేశారు. సొంత ఆదాయం, సతీమణి వ్యాపారం, హెచ్యూఎఫ్ మూడు వనరుల నుంచి వచ్చే ఆదాయం దాదాపు నలభై కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులు ఉంటాయని వెల్లడించారు.
గమనిక: వేం నరేంద్ర రెడ్డి పేరు మీద ఆస్తుల విలువ రూ. 20 కోట్లు, ఆయన సతీమణి పేరు మీద ఆస్తుల విలువ రూ. 15.25 కోట్లు, కుటుంబ ఉమ్మడిగా ఆస్తి విలువ రూ. 3.50 కోట్లు. మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 38.75 కోట్లుగా ఆయన అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు.
