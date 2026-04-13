అధికారుల తీరుపై విసిగిపోయిన వృద్ధురాలు - కోపంతో కారం చల్లి నిరసన
విజయవాడ కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన గ్రీవెన్స్లో స్వల్ప ఉద్రిక్తత - తమ భూమికి పరిహారం ఇవ్వలేదంటూ వృద్ధురాలి ఆందోళన - వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా స్పందించ లేదంటూ అధికారులపై కారం చల్లిన వృద్ధురాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 6:47 PM IST
Elderly Woman Protest at Vijayawada Collectorate: విజయవాడ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. కలెక్టరేట్లో ఈ రోజు(సోమవారం) జరిగిన ప్రజా సమస్య పరిష్కార వేదికలో కలకలం రేగింది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (గ్రీవెన్స్ డే) జరుగుతుండగా ఓ వృద్ధురాలు అధికారులపై కారం చల్లి నిరసన తెలపడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ ఘటనతో అక్కడున్న సిబ్బందితో పాటు ఫిర్యాదుదారులు అర్జీదారులు ఒక్కసారిగా విస్మయానికి గురయ్యారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం, రోజులు తరబడి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగడంపై విసిగిపోయిన బాధితురాలు ఈ సాహసానికి ఒడిగట్టారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నందిగామ మండలం అనాసాగరం గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీ తులసి అనే వృద్ధురాలు తన భూ సమస్యపై కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు వచ్చారు. జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా తన కుటుంబానికి చెందిన వ్యవసాయ భూమిని ప్రభుత్వం తీసుకుందని అయితే అందుకు సంబంధించి రావాల్సిన పరిహారం మాత్రం ఇప్పటికీ అందలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత 3 ఏళ్లుగా న్యాయం కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదని ఆమె వాపోయారు.
కారం చల్లి నిరసన: గ్రీవెన్స్ సమావేశం జరుగుతుండగా అక్కడున్న అధికారుల వద్దకు వెళ్లిన వృద్ధురాలు మరోసారి తన తన సమస్యను విన్నవించుకున్నారు. ఆ సమయంలో అధికారుల స్పందనతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె తన వెంట తెచ్చుకున్న కారం పొడిని ఒక్కసారిగా వారిపైకి విసిరారు. దీంతో అక్కడ గందరగోళం చోటుచేసుకుంది. అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని బయటకు పంపించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ప్రమాదం జరగకపోయినప్పటికీ కలెక్టరేట్ లాంటి అత్యున్నత కార్యాలయంలో ఇలా జరగడం చర్చనీయాంశమైంది.
న్యాయం జరగకపోవడంతోనే తాను ఈ సాహసానికి ఒడిగట్టానని సొంత భూమి పోయి, డబ్బులు రాక దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నానని బాధితురాలు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. దీనిపై అధికారులు స్పందిస్తూ ఆ వృద్ధురాలి భూమికి సంబంధించిన రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి త్వరలోనే న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
''మా కుటుంబానికి చెందిన వ్యవసాయ భూమిని నేషనల్ హైవే విస్తరణలో తీసుకున్నారు. కాని ఇప్పటివరకు పరిహారం చెల్లించలేదు. పలుమార్లు అధికారులకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా స్పందించ లేదు. అధికారుల చుట్టూ మూడేళ్లుగా తిరుగుతున్నా న్యాయం జరగ లేదు. మా భూమి తీసుకున్నారు కానీ పరిహారం ఇవ్వలేదు.''- బాధిత వృద్ధురాలు
