లండన్లో మీ కుమారుడికి యాక్సిడెంట్! - వృద్ధురాలి నుంచి రూ.35లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు
సరికొత్త అబద్ధాలతో మోసాలు చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - వృద్ధురాలిని మోసం చేసి రూ.35.23 లక్షలు కాజేసిన వైనం - లండన్లో ఉన్న కుమారుడికి ప్రమాదం జరిగిందని నమ్మించి మోసం
Published : October 17, 2025 at 5:22 PM IST
Elderly Woman Deceived By Cyber Fraudsters : ఇటీవల కాలంలో సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. వారి ఆగడాలు రోజురోజుకు శృతిమించిపోతున్నాయి. కొత్తకొత్త అబద్ధాలతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా లండన్లో ఉంటున్న కుమారుడికి ప్రమాదం జరిగిందంటూ నమ్మించి ఓ తల్లివద్ద సైబర్ మాయగాళ్లు రూ.35లక్షలు కాజేసిన ఘటన హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. అనంతరం మోసపోయానని గుర్తించిన బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం : హైదరాబాద్కు చెందిన 61 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి వాట్సప్ కాల్ చేసిన వ్యక్తి తన పేరు స్టీవ్ రోడ్రిగ్జ్ అని, లండన్ లోని సౌత్ మంచెస్టర్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా పనిచేస్తున్నానని పరిచయం చేసుకున్నాడు. "లండన్ విమానాశ్రయంలో మీ కుమారుడికి ప్రమాదం జరిగింది, తలకు బలమైన గాయాలయ్యాయని" మాయమాటలు చెప్పాడు. లగేజీ మిస్ అవ్వడంతో ఎలాంటి ఐడెంటిటీ లేకపోవడంతో ఏ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసుకోలేదని తాను చట్ట విరుద్ధంగా చికిత్సను అందిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు.
వృద్ధురాలి నుంచి రూ.35లక్షలు కాజేసి : చికిత్స కోసం డబ్బులు చెల్లించాలని బాధిత వృద్ధురాలిపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. కన్న కొడుకు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడని ఆందోళన చెందిన ఆమె ఆలోచించకుండా పలు దఫాలుగా 35 లక్షల వరకు డబ్బులను వారికి బదిలీ చేశారు. తన కుమారుడి ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించాలని కోరడంతో సైబర్ మాయగాళ్లు దాటవేస్తూ సమాధానం ఇచ్చారు.
అనుమానం వచ్చి తన కొడుకు నెంబర్కు కాల్ చేయడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. కాల్ను లిఫ్ట్ చేసిన కుమారుడు తాను క్షేమంగానే ఉన్నానని తెలిపాడు. దీంతో మోసపోయానని గ్రహించిని వృద్ధురాలు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు : సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఉద్యోగాలు, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆఫర్లు లాంటి వాటి పేరుతో రోజుకో కొత్త రకం మోసానికి పాల్పడుతూ ప్రజల సొమ్మును కొల్లగొడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో డిజిటల్ అరెస్ట్ల పేరుతో ఎంతోమందిని సైబర్ నేరగాళ్లు నట్టేట ముంచారు. మరి ఇలాంటి సైబర్ నేరాగాళ్ల బారిన పడి డబ్బును పోగొట్టుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇలా చేయాలి :
- గుర్తు తెలియని నెంబర్ల నుంచి బెదిరింపు ఫోన్కాల్స్ వస్తే ఆందోళన చెందవద్దు. వాటిని పరిశీలించి తెలిసిన వారికి వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి. అనంతరం దానిపై చర్చించాలి.
- ఏ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందో దానిని ఆరా తీసి వారు చెబుతున్న మాటల్లో నిజం ఉందా అని తెలిసిన వారితో ఆలోచించాలి. లేదంటే దగ్గర్లోని పోలీస్టేషన్లో అధికారులకు సమస్యను వివరించాలి.
- సైబర్ మోసమని గుర్తించిన వెంటనే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం హెల్ప్లైన్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1930 సంప్రదించి ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పాలి.
- స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి.
- మోసపోయామని గుర్తించిన గంట వ్యవధి లోపు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా పోలీసులు ఆ ఖాతాలను స్తంభింపచేసే అవకాశం ఉంటుంది.