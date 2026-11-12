జామకాయ కోసిందని చిన్నారిపై వృద్ధురాలు దాడి - పరిస్థితి విషమం
Old Women Attacked Child : ఓ చిన్నారి జామకాయ కోసం వచ్చిందని వృద్ధురాలు పైశాచికంగా రాయితో దాడి చేసింది. ప్రస్తుతం చిన్నారి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:27 PM IST
అభం శుభం తెలియని ఓ చిన్నారిపై వృద్ధురాలు కర్కశంగా ప్రవర్తించింది. కేవలం జామకాయ కోసిందన్న కోపంతో రాయితో విచక్షణారహితంగా దాడి చేయడంతో ఆ చిన్నారి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఈ హృదయవిదారక ఘటన శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పరిగి మండలం ఊటుకూరు గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది.
ఘటన వివరాలు: స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఇద్దరు చిన్నారులు గ్రామంలోని జామచెట్టు వద్ద ఆడుకుంటూ పండ్లు కోసేందుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో లక్ష్మమ్మ గట్టిగా అరవడంతో ఒక చిన్నారి అక్కడి నుంచి పారిపోగా అల్ఫియా ఆమెకు చిక్కింది. దీంతో చిన్నారిని పట్టుకున్న వృద్ధురాలు పెద్ద రాయితో తలపై మూడు, నాలుగు సార్లు బలంగా కొట్టినట్లు సమాచారం. తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారి రక్తమోడుతూ కేకలు వేయడంతో వృద్ధురాలు తన ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి రక్తస్రావాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది.
రక్తస్రావం ఆగకపోవడంతో చిన్నారిని తన ఇంటి పక్కన మంచం వెనుక దాచిపెట్టినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు చిన్నారి తండ్రి పనుల నిమిత్తం బెంగుళూరుకు వెళ్లగా, తల్లి సమీప బంధువుతో కలిసి హిందూపురం ఆస్పత్రికి వెళ్లింది. ఇంటి వద్ద ఎవరూ లేని సమయంలో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో తల్లి బంధువులు గ్రామమంతా గాలించారు. చివరకు అనుమానంతో లక్ష్మమ్మ ఇంటి వద్దకు వెళ్లి చూడగా, పక్కనే మంచం వెనుక రక్తపు గాయాలతో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న అల్ఫియా కనిపించింది.
వెంటనే హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా, పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వైద్యులు అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేశారు. ప్రస్తుతం చిన్నారికి ఆక్సిజన్ సహాయంతో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు బంధువులు తెలిపారు. 12 గంటలు గడిస్తే కానీ చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై స్పష్టత ఇవ్వలేమని వైద్యులు తెలిపినట్లు బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వృద్ధురాలి ఇంటి పరిసరాల్లో, గోడలపై రక్తపు మరకలు కనిపించడంతో బంధువులకు అనుమానం కలిగి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించి లక్ష్మమ్మను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
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