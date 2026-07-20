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మానవత్వానికి మచ్చ - వృద్ధురాలిని స్ట్రెచర్ మీద వదిలిసి వెళ్లిపోయిన బంధువులు

గుంటూరు జీజీహెచ్ వద్ద హృదయ విదారకర ఘటన - వృద్ధురాలిని స్ట్రెచర్ మీద వదిలిసి వెళ్లిపోయిన బంధువులు - దాదాపు 12 గంటల పాటు ఆసుపత్రి బయటే వృద్ధురాలు

Old Woman Abandoned in Guntur GGH
Old Woman Abandoned in Guntur GGH (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:56 AM IST

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Relatives Abandoned Old Woman in Guntur GGH : మానవత్వం మంటగలిసింది. పేగుబంధం వదిలేసింది. గంటో రెండు గంటలో కాదు ఏకంగా 12 గంటల పాటు స్ట్రెచర్‌పై నరకయాతన పడుతూ అనాథలా మిగిలిందో అమ్మ. తానెవరో, అయినవాళ్లెవరో కూడా చెప్పలేని దీనస్థితి. స్ట్రెచర్‌పైనే తన వారి కోసం కన్నీటి కళ్లతో ఎదురు చూసిన దృశ్యం అక్కడున్న వారిని కలిచివేసింది. మానవత్వానికే మచ్చ తెచ్చే ఈ హృదయ విదారక ఘటన గుంటూరులో చోటు చేసుకుంది.

గుంటూరు జీజీహెచ్ వద్ద హృదయ విదారకర ఘటన (ETV)

ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. వృద్ధాప్యంలో అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతుంటే దగ్గరుండి వైద్యం చేయించాల్సిన కుటుంబసభ్యులు ఆమెను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. సుమారు 75 ఏళ్ల వయస్సున్న ఓ వృద్ధురాలిని ఆదివారం ఉదయం కొందరు కుటుంబ సభ్యులు జీజీహెచ్‌కు తీసుకొచ్చారు. అత్యవసర వైద్య సేవల విభాగం ప్రవేశద్వారం వద్ద స్ట్రెచర్‌పై పడుకోబెట్టి, ఆసుపత్రిలో చేర్పించే ప్రక్రియ కోసం వెళ్లినట్టుగా కనిపించి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. తొలుత వారు ఓపీ నమోదు కోసం వెళ్లి ఉంటారని ఆసుపత్రి సిబ్బంది భావించారు. అయితే గంటలు గడిచినా ఎవరూ తిరిగి రాకపోవడంతో ఆమెను ఉద్దేశపూర్వకంగానే వదిలేసి వెళ్లిపోయి ఉంటారని భావించారు.

ఆపన్నహస్తం కోసం కన్నీటి నిరీక్షణ : వృద్ధురాలు మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉండటం, ఆమె వద్ద ఎలాంటి గుర్తింపు పత్రాలు లేదా కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు లేకపోవడంతో ఆమె ఎవరు, ఎక్కడి వారు అనే విషయం తెలియలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో వైద్యులు కూడా పూర్తి వివరాలు లేకపోవడంతో చికిత్స ప్రారంభించలేదు. దాదాపు 12 గంటల పాటు ఆమె ఆసుపత్రి బయట స్ట్రెచర్‌పైనే తన వారి కోసం కన్నీటితో ఎదురు చూస్తూనే ఉంది. చివరకు మరో రోగి సహాయకురాలు సాయంత్రం భోజనం తినిపించారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన రోగులు, వారి బంధువులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వృద్ధులను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వదిలేయడం ఎంత దారుణమో అంటూ విచారం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధులు వెంటనే జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెంటనే స్పందించిన ఆయన వృద్ధురాలికి ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా చికిత్స అందించాలని వైద్య సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆమెను అత్యవసర వైద్య సేవల విభాగంలోని వార్డుకు తరలించి చికిత్స ప్రారంభించారు.

వృద్ధురాలి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఆసుపత్రి అధికారులు, పోలీసులు ప్రయత్నాలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన కుటుంబ బంధాల విలువ, వృద్ధుల పట్ల బాధ్యత, మానవత్వం గురించి సమాజం మరోసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసింది. వృద్ధులను భారంగా కాకుండా బాధ్యతగా భావించి ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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