మలిసంధ్యలో తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవట్లేదా? - ఆ దశ మీకూ వస్తుందనే విషయాన్ని మరవకండి!
వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని సంతానం - అనారోగ్యం, ఇతరత్రా సమస్యలు కారణం చూపతూ పక్కన పెడుతున్న వైనం - ఆందోళన కలిగిస్తున్న ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలు
Published : October 19, 2025 at 6:10 PM IST
Parents Are Facing Difficulties In Old Age : తల్లిదండ్రుల గొప్పదనం గురించి ఎంత చెప్పినా అది తక్కువే అవుతుంది. అలాంటి ఆ త్యాగమూర్తులు వృద్ధాప్యంలో నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారు. ఆస్తిపాస్తుల కోసం సంతానం నుంచి వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అనారోగ్యం, ఇతరత్రా సమస్యలను సాకుగా చూపుతూ కన్నవారిని పక్కనపెడుతున్నారు. దీంతో అన్నం పెట్టి సపర్యలు చేసే వారు లేక అనేక చోట్ల తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. ఏటా ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ఇలాంటి ఎన్నో అమానవీయ ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే వారి పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో అర్థమవుతుంది.
కన్నతండ్రిపై కనికరం చూపని కుమారులు : ఇటీవల సిద్దిపేట గ్రామీణ మండలంలోని పుల్లూరులో 67 ఏళ్ల వయసున్న ఓ తండ్రి అనారోగ్యం క్షీణించి మృతి చెందాడు. ఇద్దరు కుమారులున్నప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల గ్రామస్థులు మృతదేహాన్ని రైతు వేదిక వద్దకు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. కట్టుకున్న భార్య ఇతరుల సహకారంతో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. హాస్పిటల్లో చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు కుమారులు నిరాకరించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా ఎంతో మందిని కదిలించింది.
రెవెన్యూ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు : ప్రతి ఒక్కర్ని వృద్ధాప్యమనేది వెంటాడుతుంది. దీన్ని విస్మరించే కొంతమంది కుమారులు, కుమార్తెలు వయసు మీద పడ్డ తమ తల్లిదండ్రుల బాగోగులను మరచిపోతున్నారు. కొందరు రోడ్లపై, మరికొందరు అనాథాశ్రమాల్లో కన్నవారిని వదిలిపెడుతున్నారు. సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో అడపాదడపా జరిగిన సంఘటనలు సమాజాన్ని తట్టి లేపుతున్నాయి. ప్రతి వారం కలెక్టరేట్లలో నిర్వహించే ప్రజావాణి సహా రెవెన్యూ అధికారులు చుట్టూ తిరుగుతూ తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ విన్నవిస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయిస్తూ న్యాయం చేయాలని వారిని వేడుకుంటున్నారు.
సహాయ నంబరు అందుబాటులో : పిల్లలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే వృద్ధులు హెల్ప్లైన్ నంబరు 14567కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వృద్ధులకు పలు రూపాల్లో అధికారులు అండగా నిలుస్తారు. వయోవృద్ధుల సంక్షేమానికి జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తుంటారు. వారిని సంప్రదించి వృద్ధులు తమ సమస్యలను వివరించవచ్చు. వయోవృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి కుమారుడిపై ఉంది.
మనం ఎలా ఉంటే భవిష్యత్తులో అలా : వయసు మీద పడిన తర్వాత వృద్ధుల్లో మానసికంగా మార్పులు వస్తుంటాయి. ఆలోచనలపై నియంత్రణను కోల్పోతుంటారు. అలాంటి వారిని వయోవృద్ధులుగా కాకుండా చిన్నారులుగా భావించాలి. ప్రస్తుత తల్లిదండ్రులు తమ నానమ్మ, అమ్మమ్మ, తాతలను ఎలా చూసుకుంటున్నారనేది పిల్లలు కూడా గమనిస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులతో వ్యవహరించే తీరు భవిష్యత్తులో ప్రతిబింబిస్తుంది. అందువల్ల తల్లిదండ్రులను వృద్ధ్యాప్యంలో కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలి.
"వయోభారంతో వృద్ధులు ఏదైనా మాట్లాడితే అవసరమైన అంశాలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మరింత శృతిమించితే మానసిక వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం ద్వారా పరిష్కారం పొందవచ్చు. తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం, వయసు మీద పడిన తర్వాత ఎలా చూసుకోవాలనే విషయాలను పాఠశాల దశలోనే పిల్లలకు పాఠ్యాంశంగా మార్చాలి"- డా.శాంతి, మానసిక వైద్య నిపుణురాలు
60 ఏళ్లు దాటినా - సీనియర్ సిటిజన్ కార్డు అందక కన్నీళ్లు