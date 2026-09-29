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కారులో చెలరేగిన మంటలు - వృద్ధుడు సజీవ దహనం

డయాలసిస్​ కోసం ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. డాక్టర్​ లేకపోవటంతో ఇంటికి వచ్చి మళ్లీ వెళ్దామనుకున్నారు. ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా కారులో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో వృద్ధుడు సజీవ దహనమయ్యాడు.

కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు
కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:43 PM IST

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Elderly Man Dies In Sudden Car Fire : కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగటంతో హరికృష్ణ అనే వృద్ధుడు మరణించిన ఘటన గుంటూరు నగరంలో జరిగింది. గుంటూరు ఐపీడీ కాలనీకి చెందిన అఖిలేష్ తన తండ్రి హరికృష్ణను ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లి వస్తుండగా కారులో మంటలు చెలరేగాయి.

కారులోనే సజీవ దహనం : స్థానికులు కారు అద్దాలు పగలగొట్టి అఖిలేష్​ను బయటకు లాగారు. కారు వెనక సీట్లో ఉన్న హరికృష్ణ మాత్రం బయటకు రాలేకపోయారు. మంటలు భారీ స్థాయిలో ఉండటంతో ఆయనను కాపాడేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. దీంతో హరికృష్ణ కారులోనే సజీవ దహనమయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని మంటలు ఆర్పివేశారు. లాలాపేట పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. కారు మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మంటలు ఎలా చెలరేగాయి, ఏసీ పేలడమే కారణమా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు - వృద్ధుడు సజీవ దహనం (ETV Bharat)

వృద్ధుడు డయాలసిస్​ పేషంట్​ అతనికి డయాలసిస్​ చేయించడం కోసం అతని కుమారుడు ఉదయం కారులో తీసుకెళ్లాడు. అయితే, ఆసుపత్రిలో డాక్టర్‌ అందుబాటులో లేకపోవడంతో తండ్రి, కొడుకులు కారులో తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరారు. తిరుగు ప్రయాణంలో కారులో మంటలు రావడం జరిగింది. దీంతో కుమారుడిని స్థానికులు కారు నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో వృద్ధుడు కారులోనే చిక్కుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. - హసీమ్​, ఎస్​ఐ

మంటలు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు : కారులో మంటలు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్‌, ఫ్యూయల్ లీకేజీలు, ఏసీ పేలడం, ఇంజిన్ అధికంగా వేడెక్కడం, బ్యాటరీ సమస్యలు, వైరింగ్ లోపాలు, ఆయిల్ లీకేజీలు, క్యాటలిటిక్ కన్వర్టర్ అధిక ఉష్ణోగ్రత, కారుని సరైన విధంగా మెయింటెనెన్స్ చేయకపోవడం వంటివని నిపుణలు అంటున్నారు. ఇవేకాకుండా చాలా మంది వినియోగదారులు కార్లలో నాసిరకం ఎలక్ట్రిల్ యాక్ససరీలను అమర్చుకుంటుంటారు. అది కూడా కొన్ని సార్లు కారులో మంటలు తలెత్తడానికి కారణం కావొచ్చంటున్నారు.

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