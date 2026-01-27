ETV Bharat / state

అల్లూరి జిల్లాలో అమానవీయ ఘటన - అప్పును తిరిగి ఇవ్వమన్నందుకు వృద్ధుడి సజీవదహనం

అప్పిచ్చిన పాపానికి సజీవ దహనానికి గురైన గిరిజన వృద్ధుడు - అల్లూరి జిల్లాలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి అమానవీయ ఘటన, కర్రతో దాడి చేసిన అనంతరం ఇంటికి నిప్పంటించిన వైనం

Elderly Man Burned Alive in Alluri District
Elderly Man Burned Alive in Alluri District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Elderly Man Burned Alive For Paying Debt in Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. అప్పిచ్చిన పాపానికి సజీవ దహనానికి గురయ్యాడు ఓ గిరిజన వృద్ధుడు. అది ఓ అతి మారుమూల శివారు కొండ గ్రామం కావడంతో ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దాంతో స్థానిక ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపాటుకు గురయ్యారు.

అసలేం జరిగిందంటే? అల్లూరి జిల్లా, పాడేరు మండలం, అయినాడ పంచాయతీ చింతలపాలెంలో కొర్ర రామన్న (62), వంతల సోమన్నలు మిత్రులుగా కలిసికట్టుగా ఉండేవారు. అయితే అవసరాల నిమిత్తం సోమన్నకు రామన్న రూ. 5600 అప్పుగా సాయం చేశాడు. కానీ కాలక్రమేణా అంతకూ డబ్బులను సోమన్న తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో రామన్న తరచూ అడుగుతూ ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత డబ్బుల కోసం రామన్న అందరితో చెబుతుండడంతో సోమన్న తీవ్రంగా ఆగ్రహాన్ని పెంచుకున్నాడు. అతని ఇంటికి వెళ్లి కర్రతో దాడి చేశాడు. డబ్బులు అడుగుతావా అని ఇంటికి నిప్పంటించాడు. హాహాకారాల మధ్య వృద్ధుడు సజీవ దహనమయ్యాడు. అప్పు ఇచ్చిన పాపానికి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడని స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై సీఐ దీనబంధు తన సిబ్బందితో గ్రామాన్ని సందర్శించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

