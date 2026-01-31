ETV Bharat / state

కొండల్లో దాక్కున్న హత్య కేసు నిందితులు - డ్రోన్ల సాయంతో అరెస్ట్​

గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన సీఐ దీనబంధు బృందం - వృద్ధుడిని సజీవ దహనం చేసిన కేసులో భార్యాభర్తలను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - నిందితులను డ్రోన్లతో కొండల్లో సెర్చ్ చేసి అరెస్టు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Elderly Man Burned Alive Two Arrested : అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో అప్పు తిరిగి చెల్లించమని పదేపదే అడుగుతున్నందున రామయ్య అనే వృద్ధుడిని సజీవ దహనం చేసిన ఘటనలో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసి నిందితులను చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. నిందితుడు సోమయ్య అతని భార్యను పట్టుకునేందుకు సీఐ దీనబంధు బృందం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. మూడు రోజులుగా పోలీసులు కొండల్లో ప్రయాణిస్తూ, నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు శుక్రవారం డ్రోన్ల సాయంతో నిందితులను పట్టుకొని అరెస్టు చేశారు. నిందితులు కొర్రా సోమన్న, దేవి అనే భార్యాభర్తలను సీఐ దీనబంధు బృందం కొండల్లో డ్రోన్లతో సెర్చ్ చేసి అరెస్టు చేసింది.

తరచూ అడగడంతో వివాదం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పాడేరు మండలం మారుమూల అయినాడ చింతల వీధిలో కల్లు అమ్మే వృద్ధుడు వంతల రామన్న (62) రెండేళ్ల కిందట కొర్ర సోమన్నకు రూ. 5600 అప్పుగా ఇచ్చాడు. కానీ ఆ డబ్బులు సోమన్న తిరిగి ఇవ్వలేదు. దీంతో డబ్బులు ఇవ్వాలని రామన్న తరచూ అడగడంతో ఇద్దరి మధ్య వివాదం నడిచేది. ఇలా రామన్న అడుగుతుండడం వల్ల సోమన్న తీవ్రంగా ఆగ్రహాన్ని పెంచుకున్నాడు. జనవరి 23వ తేదీన జీలుగు కల్లు తాగడానికి రామన్న ఇంటికి సోమన్న, అతని భార్య దేవి వచ్చారు.

కత్తిపిడితో కొట్టి, ఇంటికి గడియ : ఆ సమయంలో కూడా తనకు చెల్లించాల్సిన సొమ్మును రామన్న తిరిగి ఇవ్వాలని అడిగాడు. అక్కడ వారిద్దరి మధ్య మళ్లీ వివాదం తలెత్తింది. ఈ క్రమంలోనే రామన్నపై కర్రతో విచక్షణారహితంగా భార్యభర్తలిద్దరూ దాడికి దిగారు. అడ్డొచ్చిన రామన్న కుమారుడిని సైతం కత్తిపిడితో తలపై కొట్టగా అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. రామన్నను కూడా కత్తిపిడితో కొట్టి, ఆ ఇంటికి గడియ పెట్టారు. భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి పూరింటికి నిప్పంటించగా, తప్పించుకోలేని పరిస్థితుల్లో వృద్ధుడు రామన్న సజీవ దహనం అయ్యాడు.

డ్రోన్లతో జల్లెడపట్టి : ఈ కేసును పోలీసులు చాకచక్యంగా ఛేధించారు. అటవీ ప్రాంతానంతా డ్రోన్లతో జల్లెడపట్టి నిందితులను పట్టుకున్నారు. పాడేరు నుంచి శివారు కొండ గ్రామంలో నడిచి వెళ్లి మూడు రోజులపాటు శ్రమించి, డ్రోన్ల సాయంతో నిందితులకు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందకుండా చేసి, వారే బయటకు వచ్చేలా చేశారు. ఇలా వారిని పట్టుకుని అదుపులో తీసుకుని రిమాండ్​కు తరలించామని విలేకరుల సమావేశంలో సీఐ దీనబంధు వెల్లడించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

