ETV Bharat / state

సిమ్​ కార్డు పేరిట సైబర్​ నేరగాళ్ల ఫోన్​ - అప్రమత్తతతో తప్పిన ముప్పు

విశ్రాంత ప్రిన్సిపల్​కు ఎర - భార్య హెచ్చరికతో తప్పిన ముప్పు - అభినందించిన పోలీసులు

cyber crime vijayawada
cyber crime vijayawada (ETV Bharath)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Elderly Couple Escapes from Cyber Criminal: వెంకటయ్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పనిచేసి రిటైర్డ్​ అయ్యారు. పదవి విరమణ అనంతరం వచ్చిన పెన్షన్​ డబ్బుల్ని అతని ఖాతాలో వేయించుకుని, వాటిని వాడుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఒకరోజు పెన్షన్‌ కార్యాలయం ఉద్యోగి పేరిట ఆయనకు కాల్‌ వచ్చింది. లైఫ్‌ సర్టిఫికెట్‌ అప్‌డేట్‌ పేరిట హెచ్చరించాడు. ఫోన్​ చేసిన వ్యక్తి తెలివిగా వెంకటయ్యను నమ్మించి బ్యాంకు వివరాలన్నీ సేకరించాడు. కొన్ని రోజులకు డబ్బు అవసరం ఉండి బ్యాంకుకు వెళ్లి చూడగా అకౌంట్​లో చిల్లిగవ్వ కూడా లేదని తెలిసి కంగుతిన్నారు. ఇలా వచ్చిన ఫ్రాడ్​ కాల్స్​ని నమ్మి మోసపోయిన వాళ్లు కోకోల్లలు. వీరంతా ఫిర్యాదులకు పోలీసు స్టేషన్లలో క్యూలు కడుతున్నారు.

కానీ విజయవాడకు చెందిన ఓ వృద్ధ జంట మాత్రం ఇలాంటి వాటికి లొంగిపోకుండా 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​'లో వచ్చిన కథనం చదవటంతో బతికి బయటపడ్డారు. డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో ఓ రిటైర్డ్‌ ప్రిన్సిపల్‌ను సైబర్‌ ముఠా మోసగించేందుకు యత్నించగా, అతని భార్య అప్రమత్తతో బయటపడిన ఉదంతమిది.

సిమ్​ కార్డ్​ పేరిట ఫోన్​ కాల్​: విజయవాడలోని అయోధ్యనగర్‌కు చెందిన విశ్రాంత ప్రిన్సిపల్‌కు పోయిన బుధవారం మధ్యాహ్నం గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ట్రాయ్‌ నుంచి అంటూ వీడియో కాల్‌ చేశాడు. మీ పేరుతో ఉన్న సిమ్‌ను ముంబయిలో వివేక్‌ రాణా అనే వ్యక్తి వాడుతున్నాడని మభ్యపెట్టాడు. మీరెవరికైనా ఆధార్‌ కార్డు ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. అతడిని నమ్మి చాలా సందర్భాల్లో ఇచ్చానని, గుర్తులేదని బాధితుడు చెప్పాడు. వెంటనే మా పైఅధికారి మాట్లాడతారంటూ పోలీస్‌ డ్రస్‌లో ఉన్న వ్యక్తిని లైన్‌లోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ కేసులో నిందితుడిని పట్టుకోవాలి. దీనికి మీ సహకారం అవసరమని అన్నారు. లేనిపక్షంలో మిమ్మల్ని అరెస్టు చేస్తాం. నిజానికి మీరు ఈ విషయంపై దిల్లీకి రావలి, కానీ పెద్దవాళ్లన్న గౌరవంతో రమ్మనట్లేదని బెదిరింపు ధోరణిలో మాట్లాడారు.

ఎవరితోనూ మాట్లాడొద్దని బెదిరింపులు: ఈ నేపథ్యంలోనే మీ పేరుతో కెనరా బ్యాంకులో ఏటీఎం కార్డు ఉందని అస్పష్టంగా కన్పిస్తున్న ఓ కార్డును చూపించారు. ఈ జంటకు కొంత అనుమానం రావటంతో తాము భోజనం చేస్తామని ఆ వృద్ధ దంపతులు అన్నారు. అయితే మేము లైన్‌లోనే ఉంటామంటూ రెండు గంటల పాటు కాల్‌ ఆన్‌లోనే ఉంచారు. ఆ సమయంలో సైబర్‌ ముఠా వీరి సంభాషణలు విన్నారు. వీరు మళ్లీ కాల్‌లోకి వచ్చాక తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. పిల్లల వివరాలు ఆరా తీస్తూ, ఎవరితోనూ మాట్లాడొద్దని బెదిరించారు.

మీడియా కథనంతో అప్రమత్తం: ఈలోగా విశ్రాంత ప్రిన్సిపల్‌ భార్య ఈనెల 2న ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​లో ప్రచురితమైన కథనాన్ని భర్తకు చూపించి, ఇదంతా మోసగాళ్ల ఎత్తుగడగా ఉందని చెప్పడంతో ఆయన అప్రమత్తమయ్యారు. వాళ్ల కాల్​ కట్​ చేసి, వెంటనే వారి సంబంధిత బ్యాంకుకు వెళ్లారు. వీరు వెళ్లిన సమయానికే బ్యాంకు మేనేజర్లతో పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సైబర్‌ నేరాల తీవ్రతను సెల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.

మాటలతో భయపెట్టి కాపాడుతామని భరోసానిస్తారు - వారి వలలో పడితే అంతే!

వృద్ధ జంటకు అభినందన: తర్వాత మేనేజర్‌ ఈ వృద్ధ జంటను సైబర్‌ క్రైం పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు. వారు ఇంటి నుంచి బ్యాంకుకు చేరే లోపే వేర్వేరు నంబర్ల నుంచి దాదాపు 10 కాల్స్‌ వచ్చాయి. అవన్నీ సైబర్‌ నేరగాళ్లవని గుర్తించి వాటిని బ్లాక్‌ చేశారు. డిజిటల్‌ అరెస్టు నుంచి తప్పించుకున్న వృద్ధ జంటను అభినందించారు.

కస్టమర్ కేర్ పేరుతో సైబర్ మోసం - జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే ఖాతాలు ఖాళీ

TAGGED:

CYBER CRIMES IN VIJAYAWADA
OLD COUPLE CYBER CASES VJA
VIJAYAWADA CYBER CASES
వృద్ధ జంట సైబర్​కేసు విజయవాడ
SIM CARD CYBER CASES VJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.