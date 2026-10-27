'మనం చనిపోతేనే మన బిడ్డ సంతోషంగా ఉంటుంది' - ప్రాణాలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైన వృద్ధదంపతులు
Medak Elderly Couple Suicide : తమను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్న కుమార్తె భవిష్యతు కోసం తల్లిదండ్రులు తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆమె భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్యకు సిద్ధమయ్యారు.
Published : October 27, 2026 at 3:00 PM IST
Medak Elderly Couple Suicide Decision : చిన్నప్పటి నుంచి కుమార్తెను కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న తల్లిదండ్రులు, ఆమె భవిష్యత్ కోసం ప్రాణాలు సైతం వదిలేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 'మనం లేకపోతేనే అమ్మాయి కాపురం బాగుంటుంది. భర్తతో కలిసి జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటుంది' అని వారు భావించారు. చివరికి కుమార్తె కోసం ఆ దంపతులు ప్రాణాలు తీసుకొనేందుకు ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయారు. కానీ కుమార్తె అప్రమత్తతతో పెద్ద ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం
సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలం విఠలాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ, గోవిందమ్మ దంపతులు కుమార్తె రేణుక, అల్లుడు బెంగళూరులో ఉండేవారు. తల్లిదండ్రులు ఒంటరిగా ఉంటున్నారని, వారి బాధ్యతలు చూసుకుంటానని భర్తకు చెప్పిన రేణుక, అమ్మనాన్న దగ్గరకు వచ్చేసింది. అయితే తమ కారణంగానే కుమార్తె కాపురం చెడిపోతోందని, వారి మధ్య గొడవలకు కారణం అవుతోందని ఆ వృద్ధ దంపతులు భావించారు. భర్త దగ్గరకు వెళ్లిపోవాలని కుమార్తెకు సూచించారు. అందుకు రేణుక అంగీకరించలేదు.
దీంతో కుమార్తెకు నచ్చజెప్పలేక, కళ్లెదుటే ఆమె కాపురంలో తలెత్తుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేక ఆ తల్లిదండ్రులు కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తామే లేకుంటే, భర్త దగ్గరకు కుమార్తె వెళ్లుందని, జీవితాంతం వారు సంతోషంగా ఉంటారని సత్యనారాయణ, గోవిందమ్మ భావించారు. ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సోమవారం ఇంటి నుంచి బాసరకు బయలుదేరారు.
ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కనిపించకపోవడంతో చిన్నకోడూరు పోలీసులను కుమార్తె రేణుక ఆశ్రయించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా దంపతులు బాసరకు చేరుకున్నట్లు నిర్ధారించారు. అక్కడ 122వ నంబరు గదిలో ఉన్నట్లు గుర్తించి, పోలీసులు చేరుకున్నారు. దంపతుల బ్యాగులో పురుగు మందు డబ్బాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం వారిని రేణుకకు అప్పగించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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