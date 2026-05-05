'కాళ్లు అరిగేలా తిరిగినా దక్కని న్యాయం' - మంత్రి లోకేశ్​ ఫొటోతో వృద్ధ జంట నిరసన

భూ వివాదంలో న్యాయం కోసం ఎమ్మార్వో కార్యాలయం ఎదుట వృద్ధ దంపతుల ధర్నా - 5 నెలలుగా పీజీఆర్ఎస్‌కు వెళ్తున్నా న్యాయం దక్కదా? అంటూ ప్రశ్న - సమస్య పరిష్కరించాలని డిమాండ్

Elderly Couple Protest at G Konduru MRO Office
Published : May 5, 2026 at 7:58 PM IST

Elderly Couple Protest at G Konduru MRO Office: భూ వివాదాలతో రాష్ట్రంలో ఎందరో బాధితులు రోడ్డెక్కిన ఘటనలు కోకొల్లలు. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో జి.కొండూరు వృద్ధ దంపతులు చేరారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక అయిన పీజీఆర్ఎస్‌లో ఐదు నెలలుగా మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం శూన్యం. రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ కాళ్లు అరిగేలా తిరిగినా న్యాయం దక్కలేదు. వ్యవస్థపై విశ్వాసం సడలిన ఓ వృద్ధ జంట మంగళవారం జి.కొండూరు ఎమ్మార్వో కార్యాలయం ఎదుట మంత్రి లోకేశ్ ఫొటోతో నిరసనకు దిగింది.

కాళ్లు అరిగేలా తిరిగాం: భూ వివాదం పరిష్కరించాలని కోరుతూ కుంటముక్కల గ్రామానికి చెందిన వృద్ధ దంపతులు మంగళవారం ఎమ్మార్వో కార్యాలయం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ ఫొటోతో కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించి తమ ఆవేదనను వెలిబుచ్చారు. భూ వివాదం విషయంలో కాళ్లు అరిగేలా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా న్యాయం జరగడం లేదని వారు వాపోయారు.

న్యాయం చెయ్యండి: గత 5 నెలలుగా ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్‌లో జరిగే పీజీఆర్ఎస్‌లో సమస్యను విన్నవించుకుంటున్నా అధికారులు ఎటువంటి పరిష్కారం చూపడం లేదని ఆరోపించారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం ఆపబోమని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పందించి తమకు న్యాయం చేయాలని వృద్ధ దంపతులు కోరుతున్నారు.

'పాస్​బుక్​ కోసం ఆఫీస్​ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. పోలీసులను ఆశ్రయించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. కలెక్టర్​ని కలిశాం. ఆమె సంబంధిత అధికారులకు చెప్పినా ఫలితం లేదు. మా బంధువులే భూమిని కబ్జా చేశారు. మాకు ఎలాంటి ఆధారం లేదు. ప్రత్యర్థులు మా మీదకు గొడవలకు వస్తున్నారు. వయసు పైబడి, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న మేం ఏ దిక్కూ లేకుండా ఉన్నాం. ఆ భూమే మాకు ఆధారం. అప్పులు కట్టడానికి మాకున్నది ఆ భూమి మాత్రమే. దాన్ని మాకు దక్కకుండా చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించకపోతే మేం ఇంక ఎవర్ని అడగాలి. మంత్రి లోకేశ్​ మాకు అండగా నిలవాలి, మా భూమి మాకు అందేలా చెయ్యాలి.' - బాధిత దంపతులు

