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కుమారులకు 22 ఎకరాలు పంచారు - పట్టించుకునే వారు లేక ప్రాణాలొదిలారు

ఆస్తులు పంచినా కుమారులు పట్టించుకోవట్లేదని మనస్తాపానికి గురైన వృద్ధ దంపతులు బావిలో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Elder Couple Found Dead Bodies in Well
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 2:34 PM IST

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Elder Couple Found Dead Bodies in Well : ఆస్తులు పంచినా కుమారులు తమను పోషించడం లేదని మనస్తాపానికి గురైన వృద్ధ దంపతులు బావిలో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్‌ మండలం చాప్టా(కె) గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. నారాయణఖేడ్‌ సీఐ శ్రీనివాస్‌రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,

ముంగే నర్సారెడ్డి (88), అంజమ్మ(85) దంపతులకు సిద్దారెడ్డి, కిష్టారెడ్డి, సంగారెడ్డి అనే ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. నర్సారెడ్డికి 22 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, ఊరిలో ఇల్లు ఉండగా వాటిని ముగ్గురికి పంచి పెట్టారు. ఆ తర్వాత కుమారులు తమను పోషించకపోవడంతో గ్రామంలోని దాయాదుల ఇంట్లో దంపతులిద్దరూ తలదాచుకుంటున్నారు. ఆకలికి తాళలేక ఆత్మాభిమానం చంపుకొని పిడికెడు బువ్వ కోసం యాచించే స్థితికి చేరారు. దయనీయ స్థితిలో చివరకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఆత్మహత్యలకు ప్రధానంగా నాలుగు కారణాలు కన్పిస్తున్నాయి.

Elder Couple Found Dead Bodies in Well
మృత్యులు నర్సారెడ్డి, భార్య అంజమ్మ (ETV Bharat)

రెండు ఎకరాలు ఉంచుకుంటే సరిపోయేది

నర్సారెడ్డికి వారసత్వంగా 12 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి వచ్చింది. ఆ తర్వాత భార్యతో కలిసి కష్టపడి 60 ఏళ్లలో మరో 10 ఎకరాలు కొన్నాడు. మొత్తం భూమిని కుమారులకు పంచాలని భావించాడు. వారి జీవనాధానం కోసం కొంత భూమిని ఉంచుకుని, మిగతాది వాళ్లకు పంచాలని గ్రామ పెద్దలు సూచించినా, కుమారులపై నమ్మకంతో వాళ్లే తమను పోషిస్తారని ఉన్న భూమినంతా ఇచ్చేశాడు. తీరా చూస్తే ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రాణాలు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. కనీసం రెండెకరాలు ఉంచుకున్నా ఇలా అయ్యుండేది కాదని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నెలవారి ఖర్చులకు డబ్బులిచ్చినా

వారికున్న ఆస్తినంతా పంచేయడంతో నర్సారెడ్డి దంపతులకు పూట గడవడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇద్దరు కుమారులు సొంతూళ్లేనే ఉంటున్నా, విభేదాల కారణంగా వారి వద్ద ఉండలేని పరిస్థితి. ఏమీ చేయలేని స్థితిలో దాయాదుల ఇంట్లో తలదాచుకున్నారు. అంత ఆస్తి సంపాదించి పరుల ఇంట్లో ఉంటున్న తల్లిదండ్రులను చూసి ముగ్గురు కుమారులు చలించి నెలకు కనీసం కొంత చొప్పున డబ్బు పంపినా తమకు వచ్చే వృద్ధాప్య పింఛనుతో కలిపి కడుపు నింపుకొని బతికుండేవారు.

వంతుల వారీగా పోషించినా ఉండేవారు

ఆకలికి తాళలేక నర్సారెడ్డి దంపతులు అప్పుడప్పుడు పక్కనే ఉన్న సర్కారు బడి వద్దకు వెళ్లి మిగిలిన మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టమని కోరేవారు. వారు మిగిలితే పెట్టేవారు, లేకపోతే లేదు. సొంతూళ్లోనే నివసిస్తున్న కుమారులు తమ వద్ద ఉంచుకొనేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలించకపోతే, రోజూ వంతుల లెక్కల అల్పాహారం, రెండు పూటల భోజనం పంపినా ఇద్దరు ప్రాణాలతో ఉండేవారు. 6 నెలల కిందట హైదరాబాద్​లో ఉండే కుమారుడు తల్లిదండ్రులను అక్కడికి తీసుకెళ్లి మూడు నెలల పాటు ఉంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి గ్రామంలోని దాయాదుల ఇంట్లో వదిలివెళ్లారు. గ్రామంలోని కుమారులు కూడా వంతుల వారీగా తలో మూడు నెలల పాటు పోషించినా వృద్ధులు ఉండేవారని బంధువులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

ఏ అధికారీ స్పందించలేదు

ముగ్గురు కుమారులకు తాను 22 ఎకరాలు పంచానని, ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని, కనీసం రెండెకరాలైన తిరిగి తన పేరుపై మార్పించాలని నర్సారెడ్డి మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా వరకు ప్రజావాణిలో దరఖాస్తులు ఇచ్చారు. అయినా కూడా ఏ ఒక్కరూ చలించలేదని గ్రామస్థులు ఆరోపించారు. అధికారులు స్పందించి ఆ రెండెకరాలు వెనక్కి ఇప్పించి ఉంటే గౌరవప్రదంగా జీవించి ఉండేవారన్నారు.

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