ETV Bharat / state

కలవరపెడుతున్న ఎల్‌నినో - సముద్ర జీవరాశికి పెను ముప్పు - భారీగా తగ్గనున్న మత్స్య సంపద

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో సముద్రంలో తగ్గనున్న ఆక్సిజన్‌ స్థాయిలు - దెబ్బతిననున్న సముద్ర జీవుల ఆహారపు గొలుసు - 30 నుంచి 40 శాతం మేర పడిపోనున్న మత్స్య దిగుబడులు

El Nino Impact on Marine Life
El Nino Impact on Marine Life (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

El Nino Impact on Marine Life : వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎల్‌నినో ప్రభావం సముద్ర జీవరాశుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. వాతావరణంలో ఏర్పడుతున్న ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల వల్ల మత్స్య సంపదకు ముప్పు వాటిల్లనుంది. సాగర గర్భంలో ఆక్సిజన్‌ స్థాయిలు పడిపోయి సముద్ర జీవుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారనుంది. ప్రధానంగా చేపలకు ఆహార కొరత ఏర్పడనుందని వాతావరణ, సముద్ర శాస్త్ర నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల సముద్రంలో జీవుల ఆహారపు గొలుసు దెబ్బతిని మత్స్య ఉత్పత్తి భారీగా తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే ట్యూనా లాంటి అరుదైన చేపల దిగుబడి పడిపోనుందని చెబుతున్నారు.

సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే? : సముద్రం అడుగు భాగంలో అనేక రసాయన మూలకాలు ఉంటాయి. ప్రధానంగా పొటాషియం, నైట్రేట్, సల్ఫేట్, సోడియం లాంటివి సాగర గర్భంలో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. వాతావరణం సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు ఈ మూలకాలు సముద్రం అడుగు నుంచి ఉపరితలానికి చేరుకుంటాయి. సముద్రంలో కంటికి కనిపించని సూక్ష్మాతిసూక్ష్మమైన వృక్ష ఫ్లవకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఈ మూలకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి.

కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా ఇవి పచ్చగా ఎదుగుతాయి. ఆ సమయంలో సముద్రంలోకి పుష్కలంగా ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తాయి. ఈ వృక్ష ఫ్లవకాలను జంతు ఫ్లవకాలు (చిన్నపాటి క్రిమికీటకాలు) తిని బతుకుతాయి. ఆ జంతు ఫ్లవకాలను చిన్న చేపలు, లార్వాలు తింటాయి. చిన్న చేపలను పెద్ద చేపలు ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఆ పెద్ద చేపలను మత్స్యకారులు వేటాడితే, మనం ఆహారంగా తీసుకుంటాం. ఇదంతా సముద్రంలో నిరంతరాయంగా సాగే ఒక సహజమైన ఆహారపు గొలుసు.

సముద్రం వేడెక్కి, గొలుసు తెగి : ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల ఈ సహజసిద్ధమైన ఆహారపు గొలుసుకు బ్రేక్ పడనుంది. ఎల్‌నినో కారణంగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో వేడి గాలులు ఏర్పడతాయి. ఇవి అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తాయి. ఫలితంగా సముద్రం ఉపరితలం అత్యధికంగా వేడెక్కుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పెరిగిపోతాయి. దీనివల్ల సముద్రం అడుగున ఉండే పోషకాలు, మూలకాలు ఉపరితలానికి చేరుకోలేవు. అవి పైకి రాకపోతే వృక్ష ఫ్లవకాలు (నాచు మొక్కలు) పెరగవు. వాటి వృద్ధి ఆగిపోతే, వాటినే నమ్ముకుని బతికే జంతు ఫ్లవకాల మనుగడ కష్టమవుతుంది. తద్వారా చిన్న చేపలకు ఏమాత్రం ఆహారం దొరకదు. చిన్న చేపలు బతకకపోతే వాటిని తినే పెద్ద చేపలకు కూడా తీవ్రమైన ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది.

30 నుంచి 40 శాతం తగ్గనున్న దిగుబడి : సముద్రంలో ఆహారపు గొలుసు దెబ్బతినడం వల్ల మత్స్యకారులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. ఏటా లభించే సముద్ర ఉత్పత్తుల కన్నా ఈసారి 30 నుంచి 40 శాతం వరకు మత్స్య దిగుబడులు తగ్గుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎగుమతుల్లో కీలకమైన ట్యూనా చేపల సంఖ్య సముద్రంలో గణనీయంగా తగ్గిపోనుంది. అలాగే నెత్తళ్లు వంటి ఇతర చేపల వృద్ధి కూడా తగ్గిపోయి మత్స్య రంగానికి, మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి భారీ నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.

రొయ్యల మేతకూ కష్టకాలమే : ఎల్‌నినో దెబ్బ కేవలం సముద్రపు చేపలకే కాదు, ఆక్వా రంగానికి కూడా గట్టిగానే తగలనుంది. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేట సాగించేటప్పుడు వలలో అనేక రకాల జీవులు పడతాయి. మనుషులు తినే చేపలతో పాటు, తిననివి కూడా వలకు చిక్కుతాయి. ఇలాంటి వాటిని మత్స్యకారులు వేరు చేసి డ్రై ఫిష్‌ (ఎండు చేపలు)గా మారుస్తారు. వీటిని రొయ్యల చెరువుల్లో మేతగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఎల్‌నినో వల్ల సముద్రంలో ఈ తరహా చిన్న చేపల ఉత్పత్తి పడిపోతుంది. ఫలితంగా ఆక్వా చెరువుల్లో రొయ్యల మేతకు కూడా కొరత ఏర్పడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

"సముద్ర ఉత్పత్తులపై ఎల్‌నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. సముద్రం ఉపరితలంపై వేడి పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల సముద్రంలో ఆక్సిజన్‌ స్థాయిలు పడిపోయి కాలుష్యం పెరుగుతుంది. ఇది సముద్ర జీవరాశికి తీవ్రమైన ముప్పు. ఎప్పుడైతే వృక్ష ఫ్లవకాలు చచ్చిపోతాయో సముద్రంలో ఆహారపు గొలుసు దారి తప్పుతుంది. ఇది తీవ్రమైన ఆహార కొరతకు దారి తీస్తుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద చేపల మనుగడకు ఇది పెద్ద ప్రమాదంగా మారుతుంది." - పి.జానకిరామ్, ప్రొఫెసర్, సముద్ర జీవవనరులశాస్త్రం, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం

ఖరీఫ్‌పై ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌ - ఏపీలోని 16 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం

ఎల్‌నినో ప్రభావం, ఎగుమతులకు డిమాండ్‌ - బియ్యం ధరకు రెక్కలు

TAGGED:

MARINE FOOD CHAIN DISRUPTION
EL NINO FISH PRODUCTION
TUNA FISH DECLINE EL NINO
EL NINO THREATENS MARINE LIFE
EL NINO IMPACT ON MARINE LIFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.