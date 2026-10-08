వంటింటిపై ఎల్నినో దెబ్బ - ఆకాశాన్నంటుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు
నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. ఎల్నినో బూచీతో వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నారు. తద్వారా ఒక్కో కుటుంబంపై సగటున రూ.1200 వరకు అదనపు భారం పడుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:33 PM IST
Essential Prices Increase in AP : రాష్ట్రంలో నాణ్యమైన సన్న బియ్యం కిలో రూ.82. ఉల్లి నెల కిందటే ఘాటెక్కింది. పంచదార చేదైంది. మినపగుళ్లు, కందిపప్పు సహా అన్ని పప్పుల ధరలూ భగ్గుమంటున్నాయి. కూరగాయల ధరలూ మంటపుట్టిస్తున్నాయి. టమాటా కిలో రూ.39, వంకాయ రూ.49 పలుకుతున్నాయి. ఈ లెక్కన కూరగాయల ధరలు, సగటున 42 శాతం పెరిగాయి. పప్పులు, చిరుధాన్యాల రేట్లూ పెరిగాయి. ఇలా నిత్యావసరాల ధరలు రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. అదేమంటే ఎల్నినో ప్రభావం. పంట ఉత్పత్తుల కొరతనే సమాధానం. డెయిరీలు పాలధరల్ని లీటర్కు రూ.4 చొప్పున పెంచాయి. ఇలా బియ్యం, పప్పులు, నూనెల రూపంలోనే ఒక్కో కుటుంబంపై సగటున రూ.1200 వరకు అదనపు భారం పడుతోంది.
సన్నబియ్యం రేట్లు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. గరిష్ఠంగా కిలో రూ.82 వరకు చేరాయి. కొత్త పంట పూర్తిగా రాకముందే బియ్యం ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. సాధారణంగా ధాన్యం కోతలు అక్టోబర్, నవంబర్లో జరుగుతాయి. సంక్రాంతి వరకు పాత ధాన్యమే ఉపయోగిస్తారు. శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా మినహా ఏపీలో ఇంకా ఎక్కడా కొత్త పంట రాలేదు. అయినా ఏప్రిల్ నుంచే బియ్యం ధరల్లో పెరుగుదల మొదలైంది.
ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి సాగు తగ్గుతుందని, ధాన్యం ఉత్పత్తి పడిపోతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. సన్నబియ్యం కొరత ఉంటుందనే ప్రచారంతో బియ్యం వ్యాపారులు ముందే రేట్లు పెంచేశారు. దీంతో అడ్డూ అదుపూ లేకుండా ధరలు రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. 26 కిలోల బియ్యం బస్తా గతంలో రూ.1500 వరకు ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.550 పెరిగి, రూ.2050 రూపాయలైంది. ఆన్లైన్లో 26 కిలోల సన్నరకం బియ్యం రూ.2125 చొప్పున విక్రయిస్తుండటం గమనార్హం. చిల్లర దుకాణాలు, మిల్లుల్లోనూ కిలో రూ.70 వరకు చేరాయి.
చిరుధాన్యాలకూ ధరల సెగ : చిరుధాన్యాలకూ ధరల సెగ తగిలింది. కిలో రూ.70-80 వరకు ఉండే పచ్చజొన్నలు. ప్రస్తుతం రూ.90- 100కి చేరాయి. తెల్లజొన్నలు కూడా కిలోకి 10 రూపాయలు పెరిగి రూ.60 వరకు చేరాయి. కొర్రలు కిలోకి 20 రూపాయలు పెరిగి రూ.80 అయింది. రాగులు కిలోకి 10 రూపాయలు పెరిగి రూ.60 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వేరుశనగ సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. దీంతో గింజల ధరలు కిలో రూ.160 వరకు పలుకుతున్నాయి. వాటిలోనూ కిలోకు సగటున 100 గ్రాములు చేదు (ఆఫ్లాటాక్సిన్) గింజలే. నాణ్యమైన రకం కిలో రూ.180- 190 విక్రయిస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో అత్యధికంగా కిలో రూ.200లు అమ్ముతున్నారు. దీంతో అల్పాహారంలో పల్లీ చట్నీ పక్కకు పోయింది. కారంపొడితో సరిపెట్టుకోవాల్సిందే.
పప్పులూ ప్రియమయ్యాయి. ఈ ఏడాది పప్పుధాన్యాల సాగుపైనా ఎల్నినో ప్రభావం ఉంటుందనే అంచనాలతో వాటి ధరలూ ఇప్పటి నుంచే పెంచేశారు. కిలో కందిపప్పు రూ.145 వరకు చేరింది. గత నెలతో పోలిస్తే కిలోకి 6 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయల వరకు పెరిగింది. చిత్తూరులో అత్యధికంగా కిలో రూ.170 వరకు ఉంది. మినపగుండ్లు కిలో రూ.135 నుంచి రూ.145ల చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. వీటి ధరల్లో కిలోకి 5 రూపాయల వరకు పెరుగుదల నమోదైంది. గుంతకల్లులో కిలో రూ.160 చొప్పున అమ్ముతుండగా భీమిలి, నంద్యాలలో కిలో రూ.120కే లభిస్తున్నాయి.
శనగపప్పు ధరలు కిలోకి 5 రూపాయల వరకు పెరిగాయి. కిలో రూ.95 నుంచి రూ.105 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. పెసరపప్పు కిలో రూ.120 పలుకుతోంది. వేరుశనగ నూనె కిలో రూ.185 వరకు చేరింది. పంచదార కిలో రూ.75 పలుకుతోంది. బెల్లం కిలో రూ.80 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కూడా రూ.185 పలుకుతోంది. పామోలిన్ కిలో రూ.155కు అమ్ముతున్నారు. నూనెల ధరలు కాస్త స్థిరంగానే ఉన్నాయి.
42 శాతం పెరిగిన కూరగాయల ధరలు : కూరగాయల ధరలు ఎగసిపడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 8 నాటి ధరలతో పోలిస్తే, నెల వ్యవధిలో 42 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో సాగు తగ్గింది. వేసిన పంట కూడా సెప్టెంబర్ నెలాఖరులో కురిసిన వర్షాలకు కొంతమేర దెబ్బతింది. దీంతో ధరల్లో పెరుగుదల మొదలైంది. రైతుబజార్లలో టమాటా కిలో రూ.39కే విక్రయిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ మార్కెట్లు, ఆన్లైన్లలో రూ.50 నుంచి రూ.60 వరకు ఉంది. రైతుబజార్లలో రాయితీపై ఉల్లి కిలో రూ.35కి విక్రయిస్తున్నారు. దుకాణాల్లో రూ.65-75 చొప్పున అమ్ముతున్నారు. ఆకుకూరల రేట్లూ దాదాపు రెట్టింపయ్యాయి. జీడిపప్పు, బాదం, ఎండుద్రాక్ష తదితరాల ధరలు కూడా కిలోకి రూ.100 వరకు పెరిగాయి.
సామాన్యుడిపై ధరల పిడుగు - మండిపోతున్న నిత్యావసరాలు