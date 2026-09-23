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మండుతున్న బియ్యం ధరలు - 25 కిలోల బ్యాగ్​ రూ. 2,050

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వరి సాగు సన్నగిల్లింది. దీంతో మిల్లర్లు, వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరత సృష్టించి బియ్యం ధరలు పెంచేస్తున్నారు.

మండుతున్న బియ్యం ధరలు
మండుతున్న బియ్యం ధరలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:40 PM IST

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El Nino Rice Price Hike : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వరి సాగు సన్నగిల్లింది. ఇదే అదనుగా మిల్లర్లు, వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరత సృష్టించి బియ్యం ధరలు పెంచేస్తున్నారు. నంద్యాల సోనా మసూరి బియ్యం క్వింటా రూ.8,200, కర్నూలు సోనా మసూరి రూ.7,800 చేరింది. నెల రోజుల్లోనే 25 కిలోల ప్యాకెట్‌ రూ.1,950 నుంచి రూ.2,050కు చేరింది. దీంతో పేద, సామాన్య వర్గాల ప్రజలు బియ్యం కొనాలంటేనే భయపడుతున్నారు. రాయితీపై సన్నబియ్యం అందించాలన్న లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలు చాలా వరకు మూతపడ్డాయి. ఆయా కేంద్రాలో సన్న బియ్యం కాకుండా ముడి బియ్యం (బీపీటీ రా రైస్‌) కిలో రూ.50కు విక్రయిస్తుండటంతో ఎవరూ ఆసక్తి కనబరచడం లేదు.

బీపీటీ బియ్యం కిలో రూ.52 : రాయితీపై సన్నబియ్యం అందించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. కర్నూలు జిల్లాలో 24 కేంద్రాలు, నంద్యాలలో 17 కేంద్రాలు ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకొన్నారు. ప్రస్తుతం 12 కేంద్రాల్లో మొక్కుబడిగా విక్రయాలు సాగుతున్నాయి. బీపీటీ బియ్యం కిలో రూ.52, సాధారణ రకం రూ.50కు ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభించారు. ఈనెల 15వ తేదీ వరకు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 250 క్వింటాళ్ల విక్రయాలు కూడా జరగలేదు.

పది కిలోల చొప్పున : ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబరు 4వ తేదీ వరకు రాయితీ బియ్యం ఒక్కో కార్డుదారుడికి ఆధార్‌ నంబరుతో పది కిలోల చొప్పున అందించారు. పది కిలోల పరిమితితో కార్డుదారులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. దీంతో ఈనెల 5వ తేదీ నుంచి ఒక్కో కార్డుదారుకు 25 కిలోలు పంపిణీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రైతుబజార్లలో మొక్కుబడిగా పని చేస్తున్నాయి.

75 కిలోల బస్తా రూ.4 వేలు : ధాన్యం 75 కిలోల బస్తా రూ.4 వేల ధర పలుకుతోంది. 75 కిలోల ధాన్యాన్ని మర ఆడిస్తే 50 కిలోల బియ్యం వస్తుంది. ఈలెక్కన క్వింటా రూ.8 వేలు అవుతుంది. మిల్లర్‌ నుంచి హోల్‌ సేల్‌ వ్యాపారి అక్కడి నుంచి రిటైల్‌ వ్యాపారికి చేరేసరికి క్వింటా రూ.8,200 చేరుతుంది. వ్యాపారులు గతంలో కొనుగోలు చేసిన ధాన్యాన్ని గుట్టుగా దాచి ఇప్పుడు మర ఆడిస్తున్నారు.

కొరవడిన తనిఖీలు : ప్రస్తుతం నంద్యాల సోనా మసూరి బియ్యం పాతవి కిలో రూ.70, కొత్తవి కిలో రూ.65 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. మార్కెట్‌లో ధరలు తగ్గించేందుకు కలెక్టర్లు, జాయింట్‌ కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ధరల నియంత్రణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసినా ఫలితం లేదు. హోల్‌సేల్, రిటైల్‌ దుకాణాలపై పౌర సరఫరాల అధికారుల తనిఖీలు కొరవడ్డాయి.

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TAGGED:

SONA MASURI RATE
KURNOOL NANDYALA RICE
ARTIFICIAL RICE SHORTAGE
BPT RICE SUBSIDY CENTERS
EL NINO RICE PRICE HIKE

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