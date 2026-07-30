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ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​: జనావాసాల్లోని వన్యప్రాణులు - భయాందోళనకు గురవుతున్న ప్రజలు

అడవుల్లో ఆహారకొరత - గ్రామాల్లోకి వస్తున్న అటవీ జంతువులు - దాడులకు పాల్పడతాయేమోనని ఆందోళన చెందుతున్న గ్రామీణులు

Elnino Effect On Forest Animals
Elnino Effect On Forest Animals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:55 AM IST

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Elnino Effect On Forest Animals : తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు మూగజీవాల మనుగడనూ నరకప్రాయం చేస్తున్నాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావం కారణంగా అటవీ ప్రాంతం, కొండలు గుట్టల్లో నీరు, ఆహారం దొరకని పరిస్థితులు వన్య ప్రాణులను జనావాసాల్లోకి వచ్చేలా చేస్తున్నాయి.

కొద్ది రోజులుగా అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామాల్లో చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల సంచారం పెరగడం.. అక్కడి ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. గ్రామాల్లో వాతావరణం కొత్తగా ఉండటంతో ఆందోళనకు గురవుతున్న జంతువులు గ్రామస్తులపై, వారి పశువులపై దాడులకు దిగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, ఇవి రోడ్లపైకి రావడం, ఇళ్లలోకి చొరబడటం వంటివి చేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలకు, పంటపొలాలకు రక్షణ కరువైంది.

దాడులు చేస్తోయేమోనని ఆందోళన : రాయదుర్గం మండలం, కంచనపల్లిలోని ఎస్సీ కాలనీ సమీపంలో ఒకేసారి మూడు ఎలుగుబంట్లు కనిపించడం కలకలం రేపింది. గట్టిగా కేకలు వేసి భయపెట్టిన తర్వాతే అవి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాయి. వన్యప్రాణుల ముప్పు కారణంగా పొలాలకు లేదా అడవికి వెళ్లాలంటేనే రైతులు, గొర్రెల కాపరులు, కూలీలు భయంతో వణికిపోతున్నారు. కుందుర్పి మండలం, కరిగనిపల్లి శివార్లలోని చిన్నకొండ సమీపంలో చిరుతపులి సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని గుడిబండ, నల్లచెరువు మండలాల్లో కూడా చిరుతపులులు కనిపిస్తుండటం ఈ తీవ్ర పరిస్థితిని మరింత స్పష్టం చేస్తోంది.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు :

  • పశువుల కళేబరాలు, మాంసం వ్యర్థాలను గ్రామ శివార్లలో లేదా రోడ్ల పక్కన పారవేయకూడదు. వాటి వాసన చిరుతపులులను గ్రామం వైపు వచ్చేలా ఆకర్షించవచ్చు. చిరుతపులులకు కుక్క మాంసం అంటే ఇష్టం, కాబట్టి గ్రామాల్లో వీధి కుక్కల సంఖ్యను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
  • పిల్లలతో ఉన్న తల్లి ఎలుగుబంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. వాటికి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండాలి. అవి దగ్గరకు వస్తే, భయంతో వెనక్కి తిరిగి పరిగెత్తకూడదు. అలా చేస్తే అవి మిమ్మల్ని వేటగా భావించి మరింత తీవ్రంగా దాడి చేసే అవకాశం ఉంది. వాటిపైనే దృష్టి ఉంచుతూ నెమ్మదిగా వెనక్కి తగ్గడం ఉత్తమం.
  • శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా అటవీ అధికారి చక్రపాణి మాట్లాడుతూ, వన్యప్రాణులకు అనవసరంగా హాని చేయవద్దని సూచించారు. జంతువులు మానవ ఆవాసాల దగ్గర సంచరిస్తూ కనిపిస్తే వెంటనే సమీప అటవీ అధికారులకు (అనంతపురం: 94408 10112; శ్రీ సత్యసాయి: 94408 10065) సమాచారం అందించాలని ప్రజలను కోరారు.

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TAGGED:

ELNINO EFFECT ON RAINS
ELNINO EFFECT ON FOOD AND WATER
వన్యప్రాణులపై ఎల్​నినో ప్రభావం
WILD ANIMALS INTO VILLAGES
ELNINO EFFECT ON FOREST ANIMALS

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