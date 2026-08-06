ఎండిపోతున్న నారుమడులు ఇంకా పడని నాట్లు - దివిసీమ రైతులను వెంటాడుతోన్న ఎన్నినో ప్రభావం
వరి నాట్లకు నీరు అందడం లేదని దివిసీమ రైతుల ఆవేదన - ఎకరాకు కౌలు రూ.40 వేలు చెల్లించామన్న రైతులు - నారుమడులు ఎండిపోతున్నాయన్న రైతులు - నాట్లు వేసుకోవటానికి నీరివ్వాలని రైతుల విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:55 AM IST
El nino Effect On Diviseema Farmers : ఎన్నినో ప్రభావం దివిసీమ రైతులను వెంటాడుతోంది. అవనిగడ్డ, నాగాయలంక, కోడూరు మండలాల్లో ఒక్క ఎకరంలో కూడా నాట్లు పడలేదని రైతులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే కౌలు చెల్లించి నారుమడులు వేశామని తెలిపారు. నారుమడులు ఎండిపోతున్నాయని నాట్లు వేసుకోవటానికి నీరివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఆగస్టు మొదలైన నాట్లు వేయని పరిస్థితి : ఎల్నినో ప్రభావంతో కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో తీవ్ర దుర్భిక్ష పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దివిసీమ పరిధిలోని అవనిగడ్డ, నాగాయలంక, కోడూరు మండలాల్లో సుమారు 80 వేల ఎకరాల్లో ప్రతి సంవత్సరం వరి సాగుచేస్తారు. రెండో పంటగా మినుము వేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మొదలయ్యే నాటికి వరినాట్లు వేస్తారు. ఈసారి అటు కాలువ ద్వారా నీరు రాక ఇటు వర్షాలు పడక ఇప్పటికీ నాట్లు వేయని పరిస్థితి నెలకొంది.
50 క్యూసెక్కల నీరు కూడా రాని పరిస్థితి : జులై 10న ఎమ్యెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పులిగడ్డ అక్విడక్ట్ మీదుగా దివిసీమలోకి సాగునీటిని విడుదల చేశారు. కాలువల పక్కన ఉన్న రైతులు ఆయిల్ ఇంజిన్లతో నీరు తోడుకుని నారుమడులు పోసుకున్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి కృష్ణా ఈస్ట్ బ్యాంక్ కాలువకు 700 క్యూసెక్యుల నీరు విడుదల చేసినా వాటిలో 50 క్యూసెక్కల నీరు కూడా దివిసీమలోకి రావడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. చల్లపల్లి, ఘంటసాల, మోపిదేవి మండలాల్లో 90 శాతం వరకు నాట్లు పూర్తి అయ్యాయని తమకు మాత్రమే నీరు రావడం లేదని అవనిగడ్డ, నాగాయలంక, కోడూరు మండలాల్లోని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరిగేషన్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి తమకు కాలువ నీరు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
"కొందరు కాలువలు తవ్వారు. వచ్చిన పంటలకు నీళ్లు పెట్టడానికి సరిపడా నీరు లేదు. దివిసీమకు నీళ్లు రావడం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మొదటి వారం వచ్చేసరికి పంటల నాట్లు కూడా అయిపోతాయి. ఇప్పుడు కనీసం మొదటి విడత నాట్లు కూడా వేయలేదు. తాగడానికి నీళ్లు లేవు. మేము కవులు కోసం డబ్బులు కూడా చెల్లించాం. కానీ రైతులు నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మేము మా ప్రాంతంలో కొంత నీరు త్రవ్వి, మడులను బతికించుకున్నాం. ఇప్పుడు అవి కూడా ఎండిపోయే పరిస్థితులు ఎదురైయ్యాయి. 700 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసిన దివిసీమకు మాత్రమే ఒక్క చుక్క నీరు కూడా అందడం లేదు. కాలువల నుంచి మాకు ఒక్క చుక్క నీరు కూడా రావడం లేదు. ఇంతటి కరువును మేము మునుపెన్నడూ చూడలేదు. కేవలం మూడు మండలాలకు మాత్రమే నీళ్లు అందడం లేదు. మిగతా అన్ని మండలాలకు నీళ్లు అందుతున్నాయి." - బాధిత రైతులు
బతుకుదెరువు కోసం వలస పోతున్న రైతులు : దివిసీమ ప్రాంతంలో ఖరీఫ్లో వరి పంట సాగుకు మాత్రమే అనుకూలమని రైతులు తెలిపారు. మరోపంట వేసుకోవడానికి అవకాశం లేదన్నారు. వరి నాట్లు వేయకపోవడంతో పనులు లేక కూలీల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందన్నారు. పనుల కోసం బయట ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారని తెలిపారు.
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