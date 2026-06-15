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ఏపీలో ఎల్‌ నినో ప్రభావం - పశుగ్రాస కొరతకు పరిష్కారంగా ఏం చేయాలి?

ముంచుకొస్తున్న ఎల్‌ నినో ముప్పు - ఇప్పటికే 4.5 లక్షల టన్నుల పశుగ్రాసం కొరత - పరిస్థితి దిగజారకుండా ఉండాలంటే వెంటనే ఆ దిశగా కార్యాచరణ అవసరం

El Nino Effect On Andhra Pradesh
El Nino Effect On Andhra Pradesh (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 1:36 PM IST

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El Nino Effect On Andhra Pradesh: ఏపీలో ఇప్పటికే నాలుగున్నర లక్షల టన్నులకు పైగా పశుగ్రాసం కొరత అనేది ఏర్పడింది. మరొకవైపు ఎల్‌నినో ప్రభావంతో జూన్‌ నెలలోనూ వడగాలుల తీవ్రత ఉంటుందని, సెప్టెంబరు వరకు వర్షపాతం సైతం సాధారణం కంటే తక్కువ మోతాదులో ఉండొచ్చని ఈ సందర్భంగా వాతావరణశాఖ వివరించింది.

ఈ తరహా పరిస్థితుల్లో పశువులు మేత కోసం అల్లాడిపోయే పరిస్థితులనేవి ఎదురుకాకుండా ఎటువంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి, వేసవి సీజన్‌ కోసమని ఈ జూన్‌ వరకు పశుసంవర్ధకశాఖ రూపొందించిన సమగ్ర ప్రణాళికనే వచ్చే మూడు, నాలుగు నెలల వరకు అసలు సరిపోతుందా, దాదాపు 40 లక్షల మంది రైతుల వద్ద కోటికిపైగా పశువులుండగా, వాటికి సెప్టెంబరు నుంచి అక్టోబరు వరకు పశుగ్రాసం కొరతనేది రాకుండా ఉండాలంటే నిర్దిష్టమైన సూక్ష్మస్థాయి కార్యాచరణ అవసరమనే అభిప్రాయాన్ని చెప్పకతప్పదు.

రూ.700 కోట్ల ఖర్చవుతుందని అంచనా: దీని ప్రకారం ఉపాధిహామీ పథకం ద్వారా మొత్తం 3,450 ఎకరాల ప్రైవేటు భూముల్లో పశుగ్రాస సాగు చేపడుతున్నామని గత నెలలో జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి అధికారులు తీసుకువెళ్లారు. ఇందుకోసం రూ.700 కోట్ల వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. దీనిపై సీఎం స్పందిస్తూ రూ.1000 కోట్ల ఖర్చు అయినా సరే పశుగ్రాస కొరత మాత్రం ఏ మాత్రం రాకుండా చర్యలను తీసుకోండని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం చూపినప్పటికీ ఇబ్బంది రాకూడదని చంద్రబాబు ఆ సమీక్షలో స్పష్టం చేయడం గమనార్హం.

అయితే దీని ప్రకారం సీఎం ఆదేశాలను అనుసరించి ఆ దిశగా పశుసంవర్ధకశాఖ గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖతో సమన్వయం చేసుకుని సత్ఫలితాలను సాధించగలదో లేదో చూడాల్సి ఉంది. దీనికి కారణం చంద్రబాబు చెప్పి దాదాపు నెల అవుతున్నా సరే ఆ దిశగా అధికారుల అడుగులు లేకపోవడమే. ప్రకృతి సేద్యం కింద దాదాపు 7 లక్షల ఎకరాల్లో పశుగ్రాస సాగును చేపట్టారు. తద్వారా ఈ నెల్లో సుమారు 28 లక్షల టన్నుల మేత అనేది వస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అదే విధంగా 75% రాయితీపై 1,900 టన్నుల వరకు పశుగ్రాస విత్తనాలను సైతం సరఫరా చేశారు. దీనితో పాటు దాదాపు 9.56 లక్షల టన్నుల పశుగ్రాసం వస్తుందని, దీని ద్వారా వేసవి వరకు మాత్రమే సరిపోతుందని అంచనాలను అధికారులు వేయడం గమనార్హం.

రాయితీతో ఇచ్చేందుకు రూ.150 కోట్లు! అదే విధంగా పాలను ఇచ్చే పశువుల కోసం రాయితీపై 14,440 టన్నుల దాణా పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇక బీపీఎల్‌ రైతులకు రూ.19.48 కోట్లతో 17,549 టన్నుల మేతను ఆగస్టు వరకు పంపిణీ చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేస్తున్నారు. దాదాపు 5 లక్షల మంది బీపీఎల్‌ రైతులకు సంబంధించిన పశువులకు సమీకృత దాణాను 50% రాయితీతో అందించేందుకు మొత్తం రూ.150 కోట్లు విడుదల చేయాల్సిందిగా పశుసంవర్ధకశాఖ ప్రభుత్వానికి ఇటీవల ప్రతిపాదనలను అందించింది. దీనిపై అధిష్ఠానం నుంచి ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

ప్రధానంగా 400-500 కేజీల బరువు ఉండేటటువంటి గేదె రోజుకు దాదాపు 20-25 కేజీల పచ్చగడ్డి, 5 కేజీల ఎండుగడ్డి, 3-5 కేజీల దాణాను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. రైతుసేవా కేంద్రాల వారీగా ఎన్ని పశువులున్నాయి, అక్కడ పశుగ్రాస నిల్వలు ఏ మోతాదులో ఉన్నాయి, ఎన్ని రోజుల వరకు ఆ నిల్వలు సరిపోతాయి, సెప్టెంబరు నుంచి అక్టోబరు వరకు ఇంకా ఏ మాత్రం పశుగ్రాసం అదనంగా అవసరం పడొచ్చనే తదితర విషయాలను ఇంకా తేల్చాలి.

పశువుల మేతకు ఇబ్బంది రాకుండా: ఈ గ్యాప్‌ భర్తీకి పశుసంవర్థకశాఖ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను చేయాలి. ఇలాగైతేనే ఎల్‌నినో ప్రభావమున్నా పశుగ్రాసానికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేయొచ్చు. హరిత గోపాలం పథకం కింద రైతులు పెద్దసంఖ్యలో పశుగ్రాస క్షేత్రాలు, మేత నర్సరీలను ఏర్పాటు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరమూ ఎంతైనా ఉంది.

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