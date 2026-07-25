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ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్​ - పశువులకు మేత కొరత - సంతల్లో అమ్ముతున్న రైతులు

వరుణుడి కరుణ లేక కరవుతో అల్లాడుతున్న అనంతపురం - తీవ్ర ఎల్‌నినో ప్రభావంతో గడ్డిపోచ దొరక్క బక్కచిక్కిపోతున్న పశువులు - గడ్డి లేక ఎండిపోయి కనిపిస్తున్న పశువులు, గొర్రెలు, మేకల డొక్కలు

Anantapur Fodder Shortage
Anantapur Fodder Shortage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:53 PM IST

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Anantapur Fodder Shortage : వరుణుడి కరుణ లేక కరవుతో అల్లాడుతున్న అనంతపురం జిల్లాలో ఇప్పుడు మూగజీవాల రోదనలు గుండెల్ని పిండేస్తున్నాయి. ఎల్‌నినో తీవ్ర ప్రభావంతో గడ్డిపోచ దొరక్క పశువులు బక్కచిక్కిపోతున్నాయి. మేత కోసం పదుల కిలోమీటర్లు తిరిగినా ఫలితం లేక పాడి రైతులు పశువులను సంతల్లో తెగనమ్ముకుంటున్నారు. కొంత మంది కబేళాలకు తరలిస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితి మరింత దిగజారకముందే ప్రభుత్వం పశుగ్రాసాన్ని పూర్తి రాయితీపై అందించాలని కాపరులు కోరుతున్నారు.

చినుకు రాలకపోవడంతో : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో సూపర్ ఎల్‌నినో పశుగ్రాసంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. మేత కొరత పాడి రైతులకు, గొర్రెల కాపర్లకు సమస్యగా మారింది. వరస కరవులతో వ్యవసాయం కలిసి రాక పశుపోషణ, గొర్రెల పెంపకాన్ని చాలా మంది జీవనాధారంగా మార్చుకున్నారు. ఈసారి ఎక్కడా చినుకు రాలకపోవడంతో జిల్లాలో 10 శాతం విస్తీర్ణంలో కూడా పంటలు సాగవ్వలేదు.

ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్​ - కరువుతో మేత కొరత - పశువులను సంతల్లో అమ్ముకుంటున్న రైతులు (ETV Bharat)

దీనికితోడు జూన్‌లో వర్షాలు లేక మైదానాల్లో గడ్డి కూడా మొలవలేదు. ఏటా మే నెలలో బోర్ల కింద రైతులు మొక్కజొన్న, వేరుసెనగ సాగు చేసే వారు. ఈసారి అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఫిబ్రవరిలోనే జిల్లాలోని 60 శాతం బోర్లు ఎండిపోయాయి. వర్షాభావం వల్ల పశుగ్రాసానికి ఇబ్బందిగా మారింది. గడ్డి లేక పశువులు, గొర్రెలు, మేకల డొక్కలు ఎండిపోయి కనిపిస్తున్నాయని కాపర్లు వాపోతున్నారు.

మార్కెట్లలో విక్రయించాల్సిన పరిస్థితి : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో 7.2 లక్షల పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు 45 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. తీవ్ర వర్షాభావంతో మందల్లోని కొన్ని జీవాలను బెంగుళూరు, పాలమూరు మార్కెట్లలో విక్రయించాల్సి వస్తోందని కాపర్లు వాపోతున్నారు. కొందరు అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దుల్లోని కర్ణాటక గ్రామాల నుంచి పశుగ్రాసం కొంటున్నారు. వీటి ధరలు భారీగా పెరిగాయని పశుపోషణ గిట్టుబాటు కావడం లేదని వాపోతున్నారు.

వాన పడక పోవడం వల్ల పశువుల మేతకి చాలా ఇబ్బంది అవుతోంది. మేత కోసం కొండల్లో, గుట్టల్లో తిరాగాల్సి వస్తోంది. గడ్డి కొనాలంటే రూ. 30 వేల నుంచి రూ. 40 వేలు అవుతోంది. అంత పెట్టి మేము గడ్డి కొనలేం. అందుకని పశువులను కొండల్లో మేపుకుంటున్నాం, వాన పడక పోవడంతో ఇక్కడ కూడా గడ్డి మొలవడం లేదు. ప్రభుత్వం ఏమైనా సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. - రాజు నాయక్, గొర్రెల కాపరి

50 శాతం రాయితీతో 50 కేజీల దాణా : జిల్లాలో పాడి రైతులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం పశుసంవర్థక శాఖ ద్వారా పలు పథకాలు అమలు చేస్తోంది. 50 శాతం రాయితీతో 550 రూపాయలకు 50 కేజీల దాణా ఇస్తోంది. హరిత గోపాలం కింద నీటి సౌకర్యం ఉన్న రైతులకు విత్తనాలను రాయితీపై అందిస్తోంది. ఎకరా పశుగ్రాసం సాగుకు 56 వేలు సాయం చేస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతానికి పశుగ్రాసానికి అంత ఇబ్బంది లేదని ఆగస్టు తర్వాత వర్షాలు పడకపోతే మాత్రం పరిస్థితి చేయిదాటుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

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