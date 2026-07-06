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ఖరీఫ్‌పై ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌ - ఏపీలోని 16 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం

జూన్ 1 నుంచి జులై 5 వరకు సాధారణం కంటే 28.9శాతం తక్కువ వర్షాలు - పశ్చిమ గోదావరి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో అత్యధికంగా 53.4శాతం లోటు - 404 మండలాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు

​El Nino Hits AP Kharif
​El Nino Hits AP Kharif (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 1:38 PM IST

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El Nino Hits AP Kharif : ఏపీలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ ఆరంభం నుంచే రైతన్నలకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రాన్ని పలకరించినా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవలేదు. రాష్ట్రంపై 'ఎల్‌నినో' ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. దీంతో ఆకాశం మొహం చాటేసింది. జూన్ 1వ తేదీ నుంచి జులై 5వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకంగా 16 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. సాధారణంగా కురవాల్సిన దానికంటే 28.9 శాతం తక్కువగా వానలు పడ్డాయి. పశ్చిమ గోదావరి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. అక్కడ సాధారణం కంటే 53.4 శాతం తక్కువగా వర్షపాతం నమోదైంది.

404 మండలాల్లో వర్షాభావం : రాష్ట్రంలోని కొన్ని మండలాల్లో మాత్రమే వర్షాలు ఆశాజనకంగా కురిశాయి. అక్కడ మాత్రమే ఖరీఫ్ సాగు ఊపందుకుంది. జూన్ మొదటి వారంలో కొన్నిచోట్ల వానలు పడినా, ఆ తర్వాత వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో రైతులు పంటలు వేయడానికి వెనుకంజ వేశారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 688 మండలాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 404 మండలాల్లో తక్కువ వర్షాలు కురిశాయి. ఇందులో 265 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదు కాగా, 139 మండలాల్లో తీవ్ర లోటు నెలకొంది. కేవలం 284 మండలాల్లో మాత్రమే మంచి వర్షాలు పడ్డాయి. వాటిలో 26 చోట్ల భారీ వర్షాలు, 76 చోట్ల సాధారణం కంటే ఎక్కువ, 182 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది.

పంటల సాగు పరిస్థితి ఇదీ : వర్షాభావం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పంటల సాగు మందకొడిగా సాగుతోంది. 28 జిల్లాల పరిధిలో ఇప్పటివరకు వివిధ పంటలు వేశారు. పత్తి సాగు అత్యధికంగా 4.65 లక్షల ఎకరాల్లో జరిగింది. వరి పంటను 3.62 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. కంది పంట 1.18 లక్షల ఎకరాల్లో, మొక్కజొన్న 66 వేల ఎకరాల్లో వేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 12 జిల్లాల్లో మాత్రమే సాధారణం కంటే సాగు విస్తీర్ణం పెరిగినట్లు వ్యవసాయ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఆ జిల్లాల్లో నామమాత్రంగానే సాగు : వర్షాలు లేకపోవడంతో పలు జిల్లాల్లో సాగు ఆందోళనకరంగా ఉంది. పోలవరం, గుంటూరు, మార్కాపురం, అన్నమయ్య, ప్రకాశం, అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో సాగు దారుణంగా పడిపోయింది. ఇక్కడ సాధారణం కంటే 80 శాతం తక్కువగా పంటలు వేశారు. అలాగే బాపట్ల, అనకాపల్లి, చిత్తూరు, తూర్పుగోదావరి, పార్వతీపురం మన్యం, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, నంద్యాల జిల్లాల్లో కూడా సాధారణం కంటే 30 శాతం నుంచి 79 శాతం మేర తక్కువగా పంటలు సాగయ్యాయి.

ఈ జిల్లాల్లో సాగు ఆశాజనకం : కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రం పంటల సాగు మెరుగ్గా ఉంది. ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలో సాగు ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉందని వ్యవసాయశాఖ నివేదికలు వెల్లడించాయి. కాకినాడ జిల్లాలో కూడా సాధారణం కంటే సాగు పెరిగింది. వీటితో పాటు శ్రీకాకుళం, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, అల్లూరి సీతారామరాజు, పశ్చిమ గోదావరి, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి, పల్నాడు, విశాఖపట్నం, శ్రీసత్యసాయి, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఖరీఫ్ పంటల సాగు ఉత్సాహంగా సాగుతోంది.

లోటు వర్షపాతం నమోదైన జిల్లాలు (జూన్ 1 నుంచి జులై 5 వరకు)

జిల్లా పేరులోటు వర్షపాతం (%)
పశ్చిమ గోదావరి53.4
అన్నమయ్య 53.4
అంబేడ్కర్ కోనసీమ47.4
తూర్పుగోదావరి 44.6
తిరుపతి 44.2
చిత్తూరు 42.9
విశాఖపట్నం 42.6
వైఎస్సార్ కడప 37.1
ప్రకాశం33.4
పార్వతీపురం మన్యం32.4
బాపట్ల 30.0
శ్రీకాకుళం 28.4
అల్లూరి సీతారామరాజు24.9
మార్కాపురం24.9
కృష్ణా20.4
గుంటూరు19.6

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