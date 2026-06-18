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"ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్" - శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్న పంటలివే!

ఉలుకూ, పలుకూ లేని నైరుతి పవనాలు - ఆంగ్రూ శాస్త్రవేత్తల సూచనలివే!

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elnino_effect_in_india (ETV Bahrat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:39 AM IST

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EL Nino Effect in India : ఖరీఫ్‌ సీజన్‌లో ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉంటుందని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో రైతులు అందుకు అనుగుణంగా పంట రకాలను ఎంచుకోవాలని ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం (ఆంగ్రూ) శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. వర్షాలు మరింత ఆలస్యమై, వర్షపాతం అస్థిరంగా ఉండటం, దీర్ఘకాలిక పొడి వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నష్టపోకుండా జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక పంటల ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రత్యేకించి ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాలు, అక్కడి నేలలు, వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేశారు. వరి విషయంలో నేరుగా విత్తే పద్ధతిని సూచించిన శాస్త్రవేత్తలు ఆహారపంటలు, వాణిజ్య పంటల్లో ఏవి సాగు చేయాలో వివరించారు. పంటల ఎంపికలో ప్రాంతాల వారీగా నేలల స్వభావం, వర్షపాతం అంచనాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు.

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ఉత్తరాంధ్రలో చిరుధాన్యాల సాగు మేలు

ఉత్తరాంధ్రలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో భూములు, వాతావరణ పరిస్థితుల అంచనాల ఆధారంగా వరి నేరుగా విత్తుకోవడం మంచిది. అదే విధంగా మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, నువ్వులు, రాగులు, సజ్జలు, పెసర, మినుము, పత్తి లాంటి పంటలు సాగుచేయాలని సూచిస్తున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం తదితర ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వరితోపాటు మొక్కజొన్న, రాగులు, సామలు, కొర్రల్లాంటి చిరుధాన్యాలు పండించాలని ఆంగ్రూ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

కోస్తా గోదావరి జిల్లాల్లో

ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు కాకినాడ, ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాల్లో వరి ప్రధాన పంట. నీటి లభ్యతను ఆధారంగా స్వర్ణ, ఎంటీయూ 1318, ఎంటీయూ 1224, బీపీటీ 5204 రకాలు సాగుచేయడం వల్ల రైతులు నష్టాల నుంచి గట్టెక్కే అవకాశాలున్నాయి. అదే విధంగా ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వరితోపాటు మొక్కజొన్న, కంది, పెసర, మినుము, పత్తి సాగు చేయడం మేలు. ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల్లో వాణిజ్య, ఆహార పంటలైన పత్తి, కంది, వేరుశనగ సాగు చేయాలి. నెల్లూరు జిల్లాలో పెసర, మినుము, కంది, అలసంద, కొర్రలు, మేతజొన్న పంటలకు వాతావరణం అనుకూలిస్తుంది.

రాయలసీమలో అంతర పంటలు

ఎల్‌నినో ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉన్న రాయలసీమ జిల్లాల్లో అంతరపంటల సాగు మంచి ఫలితాలిస్తుంది. అనంతపురం, అన్నమయ్య, శ్రీసత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాల, వైఎస్సార్‌ కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లో వాణిజ్య పంట పత్తితో పాటు ఆహారపంటలు సాగు చేయాలి. ముఖ్యంగా వేరుశనగ, కంది, ఆముదం, సజ్జలు, కొర్రలు, రాగులు పండించడం లాభదాయకం. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో వేరుశనగతోపాటు కంది, ఆముదం లాంటి అంతరపంటల విధానాన్ని పాటిస్తే నష్టాలు తగ్గించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

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