అటు ఎల్నినో, ఇటు తుపాన్లు - ఏపీలో రబీ సాగుపై తీవ్ర ప్రభావం
El Nino Threatens Rabi Crops: ఎల్నినో ముప్పు రాష్ట్రంపై పడింది. దీనికి తోడూ వరుస తుపాన్లు ఏపీని అతలాకుతలం చేశాయి. దీంతో ఈసారి పంటల విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:43 AM IST
వాతావరణ మార్పులు వ్యవసాయ రంగానికి పెను సవాల్గా మారుతున్నాయి. దీంతో పల్లె కన్నీరు పెడుతోంది. ఆకాశం వైపు ఆశగా ఎదురుచూసిన అన్నదాతలకు ఈసారి ప్రతికూల వాతావరణం కన్నీళ్లే మిగిల్చింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏపీలోని కొన్ని జిల్లాల్లో తీవ్ర దుర్భిక్ష పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీనికితోడూ వరుస తుపాన్లు మరికొన్ని జిల్లాలను ముంచెత్తాయి. మొత్తమ్మీద పంటల సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గటంతో వ్యవసాయ రంగం దెబ్బతింది.
సకాలంలో వర్షాలు కురిస్తే అన్నదాతలు పొలం పనుల్లో తీరిక ఉండదు. కానీ వర్షాభావం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో కరవు తాండవిస్తోంది. పంటలు చేతికిరాక పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి కూడా రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో చేసేదేమి లేక మరికొన్ని చోట్ల అన్నదాతలు పంటలను తొలగిస్తున్నారు. దీంతో రబీ(కొత్త) పంట వేసే పరిస్థితి లేదు. ఎల్నినో విలయతాండవంతో మార్కాపురం, పల్నాడు, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు సహా రాయలసీమ జిల్లాల్లో(చిత్తూరు మినహా) కరవు ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పది జిల్లాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పది జిల్లాల్లో అధిక వర్షపాతం, ఆరు జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది.
ఎల్నినో తీవ్రంగా వెంటాడుతున్న జిల్లాల్లోనే కాదు, అధిక వర్షాలు కురిసిన జిల్లాల్లోనూ కొన్నిచోట్ల రబీ సాగు ఆశాజనకంగా లేదు. కొన్నిచోట్ల వానలు ఎక్కువగా కురిశాయి. దీంతో పంటలు నీటమునిగాయి. మరికొన్నిచోట్ల వర్షాలు లేక పొడి వాతావరణం కొనసాగుతోంది. ప్రకాశం జిల్లాలో 76 శాతం, మార్కాపురంలో 75 శాతం, వైఎస్సార్ కడపలో 53 శాతం, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరులో 47 శాతం, నంద్యాల జిల్లాలో 31 శాతంసాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది.
వర్షాలు అధికంగా కురిసిన గుంటూరు, బాపట్ల, ఏలూరు శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోనూ ఇదే తీరు కనిపిస్తోంది. రబీలో నవంబర్ 22 నాటికి 51,000ల హెక్టార్లలో వరి సాగు చేయాల్సి ఉంది. కానీ 29,000ల హెక్టార్లకే పరిమితమైంది. ప్రధాన పంటగా సాగయ్యే సెనగ సాగు విస్తీర్ణమూ తగ్గింది. వైఎస్సార్ కడప, ప్రకాశం, నంద్యాల, మార్కాపురం జిల్లాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో విత్తనాలు వేయలేదు. కర్నూలు జిల్లాలో సాధారణం కంటే సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది. మొక్కజొన్న సాగు తగ్గగా, జొన్న సాగు విస్తీర్ణం కొంతమేర పెరిగింది.
అక్టోబర్ 1 నుంచి నవంబర్ 22 వరకు వర్షపాతం వివరాలు(శాతాల్లో) :
|క్రమసంఖ్య
|తీవ్ర వర్షాభావం
|వర్షాభావం
|సాధారణ వర్షపాతం
|అధిక వర్షపాతం
|అత్యధిక వర్షపాతం
|1
|కర్నూలు (-84 శాతం)
|శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు (-56 శాతం)
|కృష్ణా (+19 శాతం)
|అనకాపల్లి (+47 శాతం)
|ఏలూరు (+100 శాతం)
|2
|అనంతపురం (-78 శాతం)
|శ్రీసత్యసాయి (-55 శాతం)
|తూర్పుగోదావరి (+15 శాతం)
|అల్లూరి సీతారామరాజు (+40 శాతం)
|శ్రీకాకుళం (+88 శాతం)
|3
|నంద్యాల (-77 శాతం)
|తిరుపతి (-30 శాతం)
|బాపట్ల (+12 శాతం)
|విశాఖపట్నం (+30 శాతం)
|పశ్చిమగోదావరి (+85 శాతం)
|4
|వైఎస్సార్ కడప (-71 శాతం)
|పల్నాడు (-29 శాతం)
|ఎన్టీఆర్ (+8 శాతం)
|విజయనగరం (+79 శాతం)
|5
|ప్రకాశం(-65 శాతం)
|అన్నమయ్య (-26 శాతం)
|చిత్తూరు (+8 శాతం)
|గుంటూరు (+76 శాతం)
|6
|పార్వతీపురం మన్యం (+5 శాతం)
|డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ (+69 శాతం)
|7
|కాకినాడ (+65 శాతం)
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