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ఇక కూరగాయల సాగు, నాటుకోళ్ల పెంపకం మొదలెట్టాల్సిందే!

ఎల్​నినో వల్ల గ్రామస్థాయి ప్రణాళిక - రైతులకు స్థిర ఆదాయం సమకూరేలా వ్యవసాయ విధానం - కూరగాయలు, కోళ్లు, పశువులతో కరవును తట్టుకునే మార్గం

El Niño Effects on Agriculture Sector
El Niño Effects on Agriculture Sector (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : July 6, 2026 at 11:25 AM IST

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El Niño Effects on Agriculture Sector : ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​ వల్ల రాష్ట్రంలో ఆశించినంత వర్షాలు కురవడం లేదు. వర్షాకాలం మొదలై నెల పూర్తయ్యిన వానలు లేకపోవడం వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. నైరుతి రుతుపవనాల సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లే లోటు వర్షపాతం ఏర్పడింది. ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది.

సమీకృత వ్యవసాయ విధానాన్ని అవలంబించాలి : ఈ సంవత్సరం ఎల్​నినో వల్ల ఏర్పడే కరవును తట్టుకునేలా, రైతులకు స్థిర ఆదాయం సమకూరేలా గ్రామంలో సమీకృత వ్యవసాయ విధానాన్ని చేపట్టాలని ఆచార్య జయశంకర్ వ్యవసాయ, కొండా లక్ష్మణ్​ ఉద్యాన, పీవీ నరసింహారావు పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రభుత్వానికి సూచించాయి. వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధి, పశుసంవర్ధక రంగం, కోత తర్వాత కలిగే నష్టాల తగ్గింపు లక్ష్యంగా కార్యాచరణ చేపట్టాలని కోరాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మూడు యూనివర్సిటీలు శాస్త్రవేత్తలు ఎల్​నినోని సమర్థంగా ఎదుర్కొనే వ్యూహంపై సమగ్ర నివేదికను రూపొందించి ప్రభుత్వానికి అందించాయి.

అందులో ఉన్న సిఫార్సులు ఇవే

  • వర్షాభావం వల్ల కూరగాయల సాగు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది పోషకాహార భద్రతను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని నివారించడానికి కూరగాయలు పెంచాలి. పంటల సాగు లేకపోతే రైతులకు ఆదాయం దెబ్బతింటుంది. ప్రతి ఇంట్లో నాటుకోళ్లను పెంచాలి. గుడ్లు, మాంసం సొంత అవసరాలకు, అమ్మడం ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు.
  • వాతావరణంలోని మార్పులకు తగిన వ్యవసాయం, ఉద్యానాల అభివృద్ధిని చేపట్టాలి. పంట మార్పిడి, వర్షపు నీటి సంరక్షణ, నేల తేమ పరిరక్షణ, సూక్ష్మ నీటిపారుదల వంటి సాంకేతికతలను గ్రామాల్లో ప్రదర్శన ద్వారా రైతులకు చేరవేయాలి.
  • రాష్ట్రంలోని 16 కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలకు ఈ కీలక బాధ్యతలు అప్పగించాలి. ప్రతిచోట నమూనా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఆయా జిల్లాలో పంటలు, పాడి పశువులు, తోటలు, మేకలు, చేపల పెంపకం, వర్మీ కంపోస్టు వంటి అనుబంధ కార్యాకలాపాలను అమలు చేయాలి.
  • వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో నష్టాలను తగ్గించేందుకు పంటల గ్రేడింగ్, శుభ్రపరిచే విధానాలు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, శాస్త్రీయ నిల్వ, మార్కెటింగ్, ప్యాకేజింగ్, ప్రాసెసింగ్​ వంటివాటిపై రైతులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి.
  • కేవీకేలతో అధిక పాలు ఉత్పత్తి చేసే మెరుగైన జాతుల పెంపకం, కృత్రిమ గర్భధారణ, పచ్చిమేత ఉత్పత్తి, పశువుల ఆరోగ్య శిబిరాలు, వ్యాధి నియంత్రణ చర్యలపై అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించాలి.

వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​! - రాష్ట్రంలో తగ్గిన సాగు విస్తీర్ణం

రెగ్యులర్ పంటలా - ఆరుతడి పంటలా? - ఎటూ తేల్చుకోలేని స్థితిలో అన్నదాత

Last Updated : July 6, 2026 at 11:25 AM IST

TAGGED:

ELNINO IMPACT
ELNINO IMPACT ON AGRICULTURE
ELNINO EFFECTS
వ్యవసాయంపై ఎల్​నినో ప్రభావం
EL NIñO EFFECTS AGRICULTURE SECTOR

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