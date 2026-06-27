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వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​! - రాష్ట్రంలో తగ్గిన సాగు విస్తీర్ణం

రాష్ట్రంలో 14.78 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు - 11.2% విస్తీర్ణంలోనే మొదలు - 0.48 శాతానికి పరిమితమైన వరినాట్లు - 17 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతమే కారణం - ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయశాఖ నివేదిక

El Niño Effects on Agriculture Sector
El Niño Effects on Agriculture Sector (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 7:26 AM IST

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El Niño Effects on Agriculture Sector : ఎల్​నినో పరిస్థితులు రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో మొత్తం 1.32 కోట్ల ఎకరాల సాగుకు అనువైన భూమి ఉండగా, ఇప్పటివరకు రైతులు కేవలం 14.78 లక్షల ఎకరాల్లోనే పంటలు వేశారని వ్యవసాయ శాఖ ప్రకటించింది. దీనికి భిన్నంగా గత ఏడాది ఇదే సమయానికి 28.38 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు సాగు చేశారు. వర్షపాతం లోపం కారణంగా ఈ సీజన్‌లో సాగు విస్తీర్ణం సుమారు 13.60 లక్షల ఎకరాలు తక్కువగా ఉందని ప్రభుత్వ నివేదిక పేర్కొంది.

ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయశాఖ నివేదిక : నైరుతి రుతుపవనాల కదలిక సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వర్షపాత లోపం ఏర్పడింది. ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది. వ్యవసాయ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం ఈ సీజన్‌లో వరి సాగు లక్ష్యం 62.47 లక్షల ఎకరాలు కాగా, ఇప్పటివరకు కేవలం 30,243 ఎకరాల్లోనే నాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఇతర పంటల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పత్తి 48.93 లక్షల ఎకరాలకు ఇప్పటివరకు 12.60 లక్షల ఎకరాలు సాగు చేయగా, మొక్కజొన్న 5.21 లక్షల ఎకరాలకు 30,932 ఎకరాలు సాగు చేశారు. కందులు 6.69 లక్షల ఎకరాలకు 55,500ల ఎకరాలు, సోయాబీన్​ 4.20 లక్షల ఎకరాలకు 24 వేల 666 ఎకరాలలో సాగు చేశారు. జొన్నలు 3,992 ఎకరాలు సాగు చేశారు. రాష్ట్రంలోని 17 జిల్లాల్లో వర్షపాత లోపం కనిపించగా 13 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి, నల్గొండ, నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాల్లో సగటు కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. రుతుపవనాల సీజన్ ప్రస్తుత పరిస్థితికి సంబంధించి వ్యవసాయ శాఖ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది.

రాష్ట్రంలో వర్షపాతం లోటు : ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం 101.3 మి.మీ కాగా 84.6 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. దీనివల్ల 16.5 శాతం లోటు ఏర్పడింది. సిద్దిపేట, హన్మకొండ జిల్లాలు గణనీయమైన వర్షపాత లోటును ఎదుర్కొంటుండగా, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, మెదక్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, జనగాం, మేడ్చల్, జోగులాంబ గద్వాల్, యాదాద్రి వంటి జిల్లాలు పాక్షిక వర్షపాత లోటును ఎదుర్కొంటున్నాయి.

రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురిసే అవకాశం : రేపు ఆదిలాబాద్‌, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్‌, వరంగల్‌, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మేడ్చల్‌ మల్కాజ్​గిరి, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఐఎమ్​డీ ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

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