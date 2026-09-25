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LPG వినియోగదారులకు ఈ-కేవైసీ అలర్ట్ - ఈ నెలాఖరు వరకే గడువు

ఈకేవైసీని సెప్టెంబర్‌ 30లోపు చేసుకోవాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. లేదంటే అక్టోబర్‌ 1 నుంచి 14.2 కిలోల సబ్సీడీ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరా ఉండదని చెబుతోంది. బయోమెట్రిక్‌ ఆధార్‌ అథెంటికేషన్ లబ్ధిదారులు పూర్తి చేయాలి.

EKYC alert for LPG consumers
ఎల్పీజీ వినియోగదారుల ఈకేవైసీ నమోదు (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 1:10 PM IST

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eKYC Alert For LPG Consumers : ఎల్పీజీ వినియోగదారుల ఈ-కేవైసీ నమోదు ప్రక్రియకు ఈ నెలాఖరు వరకే గడువు ఉండగా హైదరాబాద్ మహానగరం పరిధిలో ఇంకా 12 శాతం మంది వినియోగదారులు పూర్తి చేసుకోలేదు. ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోని లబ్ధిదారులకు అక్టోబర్‌ 01 నుంచి 14.2 కేజీల సబ్సీడీ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరా ఉండబోదని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈకేవైసీ పూర్తి చేయని వినియోగదారులతో గ్యాస్‌ ఏజెన్సీల వద్ద నిత్యం విపరీతమైన రద్దీ కనిపిస్తోంది. క్యూర్ (హైదరాబాద్) పరిధిలో అత్యధిక కనెక్షన్లు ఇండేన్‌ కంపెనీవి కాగా తర్వాతి స్థానంలో హెచ్‌పీ, మూడో స్థానంలో భారత్‌ గ్యాస్‌ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. కొన్ని నెలలుగా కేంద్రం ఆదేశాల ప్రకారం ఈకేవైసీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

గతేడాదే ప్రారంభం

బయోమెట్రిక్‌ ఆధార్‌ అథెంటికేషన్ ప్రతి లబ్ధిదారుడు తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాల్సిందే. ఈకేవైసీ ప్రక్రియ గత ఏడాది సెప్టెంబరు చివరలో మొదలైంది. కేంద్రం ఈకేవైసీ గడువును పొడిగిస్తూనే వస్తోంది. తాజాగా సెప్టెంబర్‌ 30ని ఆఖరి తేదీగా ప్రకటించడంతో ఇప్పటికీ ఈకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయని లబ్ధిదారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. సాధారణ ఎల్పీజీ వినియోగదారులతో పాటు మహాలక్ష్మి, దీపం పథకాల లబ్ధిదారులు కూడా ఈకేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

5 కేజీ, 10 కేజీల సిలిండర్లు

బయోమెట్రిక్‌(వేలి ముద్ర) పూర్తి చేయకుంటే రాయితీ సిలిండర్ల బుకింగ్‌లు ఆగిపోతాయని ఇప్పటికే కేంద్రం ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈకేవైసీ లేని వినియోగదారులకు సాధారణ 14.2 కిలోల స్థానంలో లభ్యత మేరకు 5 కేజీ, 10 కేజీల సిలిండర్లను సాధారణ ధరల్లో ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. ఈకేవైసీ చేసుకునేందుకు వినియోగదారులకు ఆన్‌లైన్‌లో కూడా అవకాశం ఉంది. అన్ని రకాల గ్యాస్‌ ఏజెన్సీలు తమ కార్యాలయాల్లో ఈకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తున్నాయి.

హెచ్​పీ గ్యాస్ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ కోసం ఇలా చేయండి

  • ముందుగా మీ మొబైల్​ ఫోన్​లో ప్లే స్టోర్ నుంచి 'హెచ్​పీ పే', ' ఆధార్​ ఫేస్​ ఆర్డీ' యాప్​లను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • యాప్‌ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిజిష్టర్​పై క్లిక్ చేసి, మీ గ్యాస్ అకౌంట్ నంబర్​తో అనుసంధానించిన మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి, ఓటీపీతో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • తర్వాత హోమ్ పేజీలోని మై హెచ్​పీ ఆప్షన్​లోకి వెళ్లి ఎల్​పీజీపై క్లిక్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీకు ఈ-కేవైసీ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి, స్క్రీన్‌పై కనిపించే సూచనలను పాటించాలి.
  • ఆపై క్యాప్చర్​ ఫేస్​పై క్లిక్ చేస్తే యాప్ తదుపరి సూచనలను తెలియజేస్తుంది.
  • మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేసిన తర్వాత మీ ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

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