'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

వంటింటి సమస్యకు పరిష్కారం చూపిన విద్యార్థి - మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌ (ఎంఓడీ)ను రూపొందించిన వేదిత్

Milk Overflow Detector
Milk Overflow Detector (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 8:44 AM IST

1 Min Read
Eighth Class Student Designs Milk Overflow Detector : ఆ విద్యార్థి వయసు 13 ఏళ్లు. చదివేది ఎనిమిదో తరగతి. సాధారణంగా ఈ వయసు పిల్లల దినచర్య ఉదయాన్నే లేచామా, పాఠశాలకు బయలుదేరి వెళ్లామా, హోంవర్కు చేసుకున్నామా, టీవీ చూసి పడుకున్నామా అన్నట్లుగా ఉంటుంది. కానీ హైదరాబాద్‌ నగరంలోని హబ్సిగూడకు చెందిన జి.వేదిత్‌ మాత్రం దీనికి భిన్నం. చిన్న వయసులోనే వైవిధ్య ఆవిష్కరణ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. గృహిణులు వంటింట్లో గ్యాస్‌పై పాలను పెట్టి వేరే పనుల్లో తలమునకలై ఉంటారు. కాసేపు అవ్వగానే అవి పొంగిపోయి నేలపాలవుతుండటం చూస్తుంటాం. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ‘మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌ (ఎంఓడీ)’ వేదిత్ ఆవిష్కరించాడు.

ఇంతకీ ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే? : వేదిత్​ ఈ ప్రాజెక్టులో ఇన్‌ఫ్రారెడ్‌ రేడియేషన్‌(ఐఆర్‌) సెన్సర్లను వినియోగించాడు. ఈ పరికరాన్ని గ్యాస్‌ స్టవ్‌ ఆన్‌/ఆఫ్‌ చేసే ‘నాబ్‌’కి కనెక్ట్​ చేశాడు. పాలు వేడెక్కి పొంగుతున్న క్రమంలో ఐఆర్‌ సెన్సర్ల ద్వారా ఎంఓడీ గుర్తిస్తుంది. వెంటనే ‘ఆర్డుయూనో యూఎన్‌ఓ’ సర్క్యూట్‌కు ఆ సమాచారాన్ని పంపడంవల్ల బజర్‌ మోగుతూ ఇంట్లో ఉన్నవారిని అప్రమత్తం చేస్తుంది. వెంటనే మోటార్‌ ద్వారా గ్యాస్‌ ‘నాబ్‌’ని ఆఫ్‌ చేస్తుంది. ఈ మొత్తం పరికరం ఒక పవర్‌ బ్యాంకు నుంచి వచ్చే విద్యుత్తు ద్వారా పనిచేస్తుందని విద్యార్థి తెలిపారు.

దీనిపై బాలుడు మాట్లాడుతూ, తనకు ‘రోబోటిక్స్‌ అంటే మక్కువ అని తెలియజేశాడు. ఆరో తరగతి నుంచే మా స్కూల్‌లో రోబోటిక్స్‌ చదువుతున్నానన్నారు. దీన్ని తయారు చేయడానికి, కోడింగ్‌కు ఒకటిన్నర రోజుల సమయం పట్టిందని వివరించాడు. ఇందుకు రూ.1,500 ఖర్చయిందని చెప్పాడు. మరిన్ని హంగులద్ది అందరికీ చేరువ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నానని వేదిత్ తెలిపాడు. తమ కుమారుడు ఇలాంటి ఆవిష్కరణ చేయడంపై చిన్నారి తల్లిదండ్రులు జి.వెంకట్, జి.దయామణి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

