YUVA : సీఎంలనే ప్రశ్నిస్తున్న యంగెస్ట్ జర్నలిస్ట్ - 18 ఏళ్లకే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు
యంగెస్ట్ జర్నలిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకున్న వన్షీ తివారీ - చిన్నవయసులోనే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు - కరోనా సమయంలో జర్నలిజంలో అడుగుపెట్టిన వన్షీ - ప్రముఖులను ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ మెప్పిస్తున్న జర్నలిస్ట్
Published : March 7, 2026 at 7:46 PM IST
Youngest Journalist Vanshi Tiwari : ప్రశ్నించడం ఆమె నైజం. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ఆమె లక్ష్యం. 18 ఏళ్లకే హేమాహేమీ రాజకీయ నాయకులనూ తనదైన శైలిలో ప్రశ్నిస్తోంది హైదరాబాద్ అమ్మాయి వన్షీ తివారీ. కరోనా సమయంలో ఆ మహమ్మారి గురించి ప్రజలకు అవగహన పెంచాలని సొంతంగా వీడియోలు చేసి ప్రజల్లో చైతన్యం పెంచిన ఆమె అక్కడ నుంచి వెనుతిరిగి చూసుకోకుండా లిటిల్ జర్నలిస్ట్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. నేడు దేశంలోనే యంగెస్ట్ జర్నలిస్ట్గా ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకుంది. ఎన్నికల సమయంలో ఓటు ప్రాధాన్యతపై కళాశాలలకు వెళ్లి యువతను చైతన్యం పరుస్తున్నారు వన్షీ, అక్కడితో ఆగకుండా ప్రజలకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారనే సూటి ప్రశ్నలను ధైర్యంగా విషయపరిజ్ఞానంతో రాజకీయనేతలను అడిగిన సందర్భాలున్నాయి. డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతూనే గుడ్ న్యూస్ పాజిటివ్ న్యూస్ ద్వారా ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు. చేసే పనిలో ఆసక్తితో పాటు కష్టపడేతత్వం ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని అంటోంది వన్షీ తివారీ. పాజిటివ్ జర్నలిజం బాటలో నడుస్తూ యువతలో ఓటు హక్కుపై చైతన్యం నింపుతున్న ఈ లిటిల్ జర్నలిస్ట్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.
'యంగెస్ట్ జర్నలిస్ట్'గా ప్రత్యేక గుర్తింపు : పది సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఆటపాటలు వదిలి అక్షరాయుధాన్ని చేతబట్టింది. 18 ఏళ్లకే దేశం గర్వించే రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. కేవలం వార్తలు చదవడమే కాదు, సమాజంలో మార్పు రావాలని తపిస్తోంది హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన వన్షీ తివారీ. అతి చిన్న వయసులోనే 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' 'తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' లో స్థానం సంపాదించి 'యంగెస్ట్ జర్నలిస్ట్'గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
తండ్రి దగ్గర జర్నలిజం మెళకువలు : హైదరాబాద్ సరూర్నగర్ వెంకటేశ్వర కాలనీకి చెందిన సూర్యప్రకాష్ తివారీ, మమతా తివారీల ముద్దుల కుమార్తె వన్షీ. పుట్టి పెరిగింది, చదువుకుంది అంతా భాగ్యనగరంలోనే. ప్రస్తుతం కింగ్ కోఠిలోని సెయింట్ జోసెఫ్ డిగ్రీ కాలేజీలో బీఏ డిజిటల్ మీడియా మాస్ కమ్యూనికేషన్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది వన్షీ. ఇంట్లో అమ్మ మమతా తివారీ, నాన్నమ్మ విజయలక్ష్మిల దగ్గర ఇంటి పనులు, వంట నేర్చుకుంటూనే తండ్రి సూర్యప్రకాష్ దగ్గర జర్నలిజం మెళకువలను, సామాజిక బాధ్యతను ఒడిసి పట్టుకుంది.
"నేను గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి జర్నలిస్టు పని చేస్తున్నాను. 12 సంవత్సరాల నుంచి మొదలుపెట్టాను. కరోనా సమయంలో సమాజంలో అవగాహన, మోటివేషన్ తీసుకురావాలని ప్రారంభించాను. సమాజంలో నెగెటివిటీ పెరిగిపోయింది. అందుకే ప్రతీ ఒక్కరిని మోటివేషన్ చేస్తూ పాజిటివ్ న్యూస్ చేస్తున్నాను. మా నాన్న ప్రోత్సాహం తోనే ఇందంతా సాధించాను. ఇంట్లో మేమిద్దరం సమస్యల గురించి చర్చించుకుంటాం."-వన్షీ తివారీ, యంగెస్ట్ జర్నలిస్ట్
గుడ్ న్యూస్ - పాజిటివ్ న్యూస్ పద్ధతిలో రిపోర్టింగ్ : కరోనా సమయంలో వన్షీ జర్నలిజం ప్రయాణం మొదలైంది. మహమ్మారి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఆమె చేసిన వీడియోలు అందరినీ ఆకర్షించాయి. అప్పటి నుంచి వెనుతిరిగి చూడకుండా లిటిల్ జర్నలిస్ట్గా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. సమాజంలో పెరుగుతున్న నెగిటివిటీని తగ్గించి గుడ్ న్యూస్ - పాజిటివ్ న్యూస్ పద్ధతిలో రిపోర్టింగ్ చేయడమే తన బాటగా ఎంచుకుంది.
హేమాహేమీలతో ఇంటర్వ్యూలు : రాజకీయాల్లో ప్రముఖ నేతలనూ ధైర్యంగా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఔరా అనిపించింది వన్షీ. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవిస్, సచిన్ పైలెట్, సుప్రియా సూలే, కిషన్ రెడ్డి, ఈటల రాజేందర్ వంటి నేతలతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజ్ దీప్ సర్దేశాయ్ వంటి హేమాహేమీలతో ఇంటర్వ్యూలు చేసి తన వాగ్ధాటిని చాటుకుంది. రిపోర్టింగ్కే పరిమితం కాకుండా ఎన్నికల సమయంలో ఓటు హక్కు ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ కాలేజీలకు వెళ్లి యువతను చైతన్యపరిచింది వన్షీ.
గొప్ప జర్నలిస్ట్ కావడమే లక్ష్యం : కూతురి విజయం వెనుక తండ్రి సూర్యప్రకాష్ తివారీ ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. పిల్లలకు నచ్చిన రంగంలో తల్లిదండ్రులు మద్దతు ఇస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని అంటున్నారు ఆయన. సమాజంలోని సమస్యలను వెలికితీసి వాటి పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తానన్న వన్షీ భవిష్యత్తులో గొప్ప జర్నలిస్ట్ కావడమే లక్ష్యమంటోంది.
YUVA : హైదరాబాద్లో 'లగ్జరీ క్యారవాన్ సెలబ్రేషన్స్' - ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండింగ్ గురూ
YUVA : సుజుకీ కంపెనీలో ఉద్యోగం వదిలి - వరి నాటు యంత్రం తయారీ