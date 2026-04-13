ETV Bharat / state

పరీక్షల్లో ఫెయిల్​ అయ్యామనే మనస్తాపం - 8 మంది విద్యార్థుల బలవన్మరణం

తెలంగాణలో ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల - ఫలితాల వేళ పలు జిల్లాల్లో విషాదం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8 మంది విద్యార్థుల బలవన్మరణం - పరీక్షల్లో ఫెయిలైతే ఆందోళన చెందకూడదంటూ నిపుణుల సూచనలు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

8 Students Died After Inter Results : తెలంగాణలో ఇంటర్​ ఫలితాలు ఆదివారం విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే పరీక్షల్లో ఫెయిల్​ అవుతామని, అనుకున్న దాని కంటే తక్కువ మార్కులు వస్తాయని, తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోలేమని ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతో కొందరు విద్యార్థులు మానసిక వేదనను అనుభవిస్తుంటారు. ఇలా ఒత్తిడికి గురై పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చే సమయానికి లేదా వచ్చిన తర్వాత క్షణికావేశానికి గురై ప్రాణాలు తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి ఆవేదనతోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇలా ఉన్నాయి.

  • ఆదిలాబాద్​ జిల్లా ఉట్నూరు మండలం దంతనపల్లికి చెందిన ఇంటర్​ విద్యార్థినికి 17 ఏళ్లు ఉంటాయి. ఉట్నూరులోని ఓ ప్రైవేట్​ కళాశాలలో బైపీసీ ఫస్ట్​ ఇయర్​ చదివింది. ఇంటర్​ పరీక్ష ఫలితాల్లో రెండు సబ్జెక్టుల్లో ఫెయిల్​ అయ్యానని మనస్తాపంతో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చున్నీతో ఉరేసుకుంది.
  • మెదక్​ జిల్లా వెల్దుర్తి మంగళపర్తికి చెందిన ఓ కుటుంబం హైదరాబాద్​కు వలస వెళ్లింది. ఆ దంపతుల కుమారుడు (17) ఇంటర్​లో సీఈసీ చదివాడు. పరీక్షల్లో ఫెయిల్​ అయ్యాననే బాధతో ఇంట్లో ఉన్న దూలానికి ఉరేసుకున్నాడు.
  • హైదరాబాద్​ నాచారం హెచ్​ఎంటీ నగర్​కు చెందిన విద్యార్థిని (16) ఓ ప్రైవేట్​ కళాశాలలో ఇంటర్​ ఫస్ట్​ ఇయర్​ చదివింది. గణితం-బీలో ఫెయిల్​ అయింది. దీంతో మనోవేదనకు గురై సీలింగ్​ ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
  • మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా భూత్పూర్​ మండలం అన్నసాగర్​ గ్రామానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని (16) భూత్పూర్​ ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలలో సీఈసీ సెకండ్​ ఇయర్​ చదివింది. మొదటి సంవత్సరంలో రెండు సబ్జెక్టులు తప్పిన ఆ విద్యార్థిని, తాజాగా ద్వితీయ సంవత్సరంలోనూ ఫెయిల్​ కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు మందలించారు. ఆవేదన చెంది ఇంట్లో ఉరేసుకుంది.
  • సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలంలోని గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థిని (16) కోదాడలోని ఓ గురుకుల పాఠశాలలో ఇంటర్​ ఫస్ట్​ ఇయర్​ బైపీసీ చదివింది. ఓ సబ్జెక్టులో తప్పడంతో మనస్తాపానికి గురైంది. ఇంట్లో స్నానాల గదికి వెళ్లిన విద్యార్థిని ఎంతకూ రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు చూడగా చున్నీతో ఉరివేసుకొని కనిపించింది.
  • సికింద్రాబాద్​ వారాసిగూడకు చెందిన విద్యార్థిని (16) మారేడుపల్లిలోని ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలలో ఎంపీసీ ఫస్ట్​ ఇయర్​ చదువుతోంది. పరీక్ష ఫలితాల్లో ఫెయిల్​ అయిందని తెలియడంతో ఇంట్లో ఫ్యాన్​కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
  • రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూక్​నగర్​ మండలం దూసకల్​ గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థి (17) ప్రైవేటు కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదివాడు. ఉత్తీర్ణత పొందలేకపోవడంతో ఇంట్లోనే ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

రెండు రోజుల ముందు బలవన్మరణం :

  • ఇంటర్​ ఫెయిల్​ అవుతానన్న భయంతో ఖమ్మం జిల్లా మధిర రైలు నిలయం సమీపంలో రైలు కింద పడి శుక్రవారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఓ విద్యార్థి ఆదివారం వెల్లడించిన ఫలితాల్లో పాస్​ అయ్యాడు.
  • బోనకల్​ మండలం రాపల్లికి చెందిన విద్యార్థి (17) ఇంటర్​ ఫస్ట్​ ఇయర్​ చదివాడు. ఫెయిల్​ అవుతానన్న మానసిక ఒత్తిడితో అతను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కానీ ఆదివారం విడుదలైన ఫలితాల్లో అతనికి 347 మార్కులతో అన్ని సబ్జెక్టుల్లో పాసయ్యాడు. దీంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడి పెద్ద తప్పు చేశావు కన్నా అంటూ కుటుంబ సభ్యులు విలపించిన తీరు అందరినీ కంటతడి పెట్టించింది.

కన్నవారి ప్రేమ ముందు అన్నీ చిన్న సమస్యలే : పరీక్షలో ఫెయిలైతే మళ్లీ పరీక్ష రాసుకోవటానికి ప్రభుత్వం అవకాశం అందిస్తోంది. నెల రోజుల పాటు కష్టపడితే మళ్లీ మీ స్నేహితులతో కలిసి యథావిధిగా తరగతులకు వెళ్లొచ్చు. అదే మీ ప్రాణాలు తీసుకుంటే మిమ్మిల్ని పెంచిపోషించిన తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం మిగులుతుంది. అయినా వారి ప్రేమ ముందు మీరు సాధించే ర్యాంకులు ఎందుకూ పనికిరావనే విషయాన్ని ప్రతి విద్యార్థి గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ విషయాన్నిగుర్తుంచుకుని ఆత్మహత్య అనే ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని నిపుణులు అంటున్నారు. సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే సమస్యలకు పరిష్కారమార్గాలు అనేకం లభిస్తాయని చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మన తోటి వారు కష్టాల్లో ఉండి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేందుకు సిద్ధపడుతున్నా వీరిని సంప్రదించవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యలనుంచి ధైర్యం చెప్పేందుకు స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.

ఇంటర్​లో ఫలితం ఏదైనా సరే - ప్రయత్నం కొనసాగించాల్సిందే మిత్రమా!

పరీక్షల్లో ఫెయిలయ్యామని బాధపడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి

TAGGED:

8 MEMBERS DIED AFTER RESULTS
INTERMEDIATE RESULTS RELEASED
TELANGANA INTER STUDENTS DIED
8 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య
EIGHT DIED AFTER INTER RESULTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.