వాన తెచ్చిన విషాదం - వర్షాలు, కరెంటు షాక్తో 8 మంది బలి
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రం వణికిపోతుండగా, మరోవైపు కరెంటు వైర్లు, కూలిన గోడలు పలువురి ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేర్వేరు ఘటనల్లో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 3:42 PM IST
Heavy Rains Deaths in AP : కుండపోత వర్షాలు, కళ్ల ముందే కరెంటు షాక్తో కన్నవాళ్ల మరణాలు, కూలిన ఇళ్లు, వాగు దాటితేనే అంత్యక్రియలు. ఇవీ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు మిగిల్చిన విషాదాలు. ఒకవైపు బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రం వణికిపోతుండగా, మరోవైపు కరెంటు వైర్లు, కూలిన గోడలు పలువురి ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేర్వేరు ఘటనల్లో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
తల్లిని కాపాడబోయి కొడుకు కూడా : బాపట్ల మండలం చెరువు ఉప్పరపాలెంలో హృదయ విదారక ఘటన చోటు చేసుకుంది. రాత్రి కురిసిన వర్షానికి ఓ విద్యుత్ వైరు తెగి రోడ్డుపై పడింది. ఉదయం ముద్రబోయిన రమాదేవి (52), ఆమె కుమారుడు వెంకటేశ్వర్లు (32) పొలానికి బయలుదేరారు. తెగి పడిన వైరును చూసుకోకుండా రమాదేవి తొక్కడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యారు. కళ్ల ముందే తల్లి గిలగిలలాడుతుండటంతో కాపాడేందుకు కొడుకు వెంకటేశ్వర్లు వెళ్లాడు. అతడికి కూడా కరెంటు షాక్ కొట్టడంతో తల్లీకొడుకులు ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ ఘటన గ్రామంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ఘటన పట్ల బాపట్ల ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర వర్మ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
కూలిన గోడలు : కృష్ణా జిల్లా పెదకళ్లేపల్లిలో కూడా ఇలాగే విద్యుత్ వైరు తెగిపడి సామ్రాజ్యం (55) అనే మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనకాపల్లి జిల్లా నాతవరం మండలం గొల్లవీధిలో గొంప మంగ (55), రొంగల జానకి (28) అనే ఇద్దరు మహిళలు విద్యుదాఘాతానికి గురై మృతి చెందారు. మరోవైపు వర్షాలకు ఇళ్ల గోడలు కూలి ప్రాణాలు పోతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం చినవలసలలో వర్షానికి నానిన ఓ ఇంటి గోడ కూలడంతో లక్ష్మీనారాయణ (8) అనే చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం నందంపూడిలో పశువుల పాక కూలి ముత్తాబత్తుల సత్యనారాయణకు చెందిన రెండు చూడు గేదెలు మృతి చెందాయి. వాటి విలువ సుమారు రూ. 2.50 లక్షలు ఉంటుందని బాధితుడు కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు.
వాగు దాటితేనే అంత్యక్రియలు : విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరు మండలం పెద్దకాథ గ్రామంలో చలి, వర్షాల తీవ్రతకు సామిరెడ్డి పరదేశమ్మ (65), నంగిరెడ్డి లక్ష్మునాయుడు (63) అనే ఇద్దరు వృద్ధులు మృతి చెందారు. ఆ గ్రామంలో సరైన శ్మశానవాటిక, రహదారి లేకపోవడంతో మృతదేహాలను ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న 'ఏడుంపుల గెడ్డ' వాగు దాటించి అంత్యక్రియలు చేయాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. బతికున్నప్పుడు సౌకర్యాలు లేవు, చనిపోయాక ప్రశాంతంగా అంత్యక్రియలు చేసే పరిస్థితి కూడా లేదని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మంత్రి గొట్టిపాటి దిగ్భ్రాంతి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ షాక్తో పలువురు మృతి చెందడం పట్ల విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తెగిన వైర్లు, పడిపోయిన స్తంభాలపై ప్రజలను వెంటనే అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో ఈదురుగాలుల కారణంగా ముందు జాగ్రత్తగా కరెంటు సరఫరా నిలిపివేశామని, ఎక్కడా ప్రాణనష్టం జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు.
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